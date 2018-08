Hylder formidable FCK: Her er de enestående

SÅDAN SKULLE manuskriptet jo næsten være skrevet. At Andreas Cornelius skulle tage Atalantas sidste spark i straffesparkskonkurrencen – og brænde det.

På den hjemmebane, hvor ’Corner’ har fejret mange triumfer, var det lige præcis sådan det forløb og selvom Andreas Cornelius huggede godt til kuglen, placeringen var oven i købet god, så stak forrygende Jesse Joronen – der allerede har tjent indkøbsprisen ind - den forløsende lab i vejret – og så kunne Denis Vavro få hele Parken til at gå amok med det efterfølgende spark

Tak, Corner – kunne man have lyst til at sige, men hold nu k…, hvor havde man også ondt af landsholdsangriberen, der kæmper for sit fodboldliv i Atalanta og næppe har scoret mange plusser i bogen med det spark.

Glade FCKere : Her Dame N´Doye og Nicolai Boilesen. Foto: Lars Poulsen

DET GJORDE STÅLE Solbakken i Parkens regnskabsafdeling med en samlet sejr, der hurtigt kan være 75 mio. kroner værd – og som endnu engang cementerede, at både nordmanden og FCK har et ekstra europæisk gear, der igen og igen skaffer gruppespil til københavnerklubben.

For første gang høvlede FCK et mandskab fra de en af de fire store ligaer ud af Europa og avancementet mod Atalanta var en formidabel indsats. Over to kampe holdt de italienerne – som ellers har for vane at banke mål ind – fra fadet.

EN HELSTØBT holdindsats med brystet skudt frem, ja en ren mandfolkeindsats.

Det kan da godt være, at Atalanta havde de største chancer i specielt første halvleg, men kampen i Parken viste et FCK-hold, der spillede med og i perioder dominerede Atalanta. Rasmus Falk, Robert Skov og Viktor Fischer fik flyttet rundt på et par Atalanta-spillere eller tre, mens Dame N’Doye sloges som en kriger i front.

Italienernes lille Gomez var endnu engang en kilde til FCK-uro, men i Parken havde Andreas Bjelland og Co. trods alt bedre fat i den lille kreatør, der bankede et frispark på stolpen og brændte et straffespark i den afgørende duel fra 11-meterpletten

VI MÅ ENDNU engang hylde FCK for den måde de repræsenterer Danmark på i europæisk fodbold.

Det er klasse – og viser noget om, hvad et DNA for europæisk fodbold kan betyde for en klub som FCK. Her er ingen andre klubber bare i nærheden af FCK herhjemme, når vi taler kontinuitet og den konstante evne til at levere i Europa.

Mere Europa sagde den franske præsident Emmanuel Macron under sit besøg i Danmark. 'Oui, oui', siger FCK...

Superligaen indefra: Tibbling kan blive rekorddyr FCM-spiller

HVAD BETYDER DET fantastiske resultat? Ja, at vi bliver begavet med europæiske kampe i efteråret, men for FCK er det også en ny test for, hvordan dette hold står. I sidste sæson knækkede et noget mere uhomogent FCK-hold nakken på både at skulle spille europæisk og holde trit i Superligaen.

I denne udgave står Ståle Solbakkens mandskab mere solidt – og det er spændende om den europæiske kvalifikation kan gøre, at en tilgang til truppen bliver aktuelt.

En glad Viktor Fischer efter kampen. Foto: Lars Poulsen

LIGE SÅ FANTASTISK OG imponerende FCK viste sig frem lige så fladt, uambitiøst og skuffende var det at se FCM vinke farvel til det europæiske gruppespil de ellers var favoritter til at nå efter 2-2 i Malmø.

Svenskerne var bedst på bolden og så satte veteranen Markus Rosenberg med to afgørende aktioner et kæmpe aftryk på kampen.

Det var endnu engang svært at tyde FCM’s koncept – og ja, vi har fattet at dødbolde og indkast er vigtige, men der mangler et aftryk i de etablerede angreb. Ikke et sølle mål formåede FCM at score mod et godt, men ikke vanvittigt stærkt Malmø-hold.

Vanvittigt skuffende!

Midtjyderne vil gerne fremstå som den frække teenager i Superligaen og det kan være fint nok, men i europæisk konkurrence, så er en voksen som FCK altså at foretrække…

Skuffelsen i Europa League lagde til de bekymringer Jess Thorup bør have i det midtjyske. Pointhøsten i Superligaen har været pæn, men vi endnu til gode at se et virkelig velfungrende FCM-mandskab.

AT FCM-TILHÆNGERNE tilmed disker op med det mest usmagelige banner på et dansk stadion er kvalmende. 'I morgen er I atter immigranter i jeres egen by', stod der med hentydning til de problemer Malmø oplever med integrationen. Heldigvis tog FCM straks afstand fra banneret, men tag jer nu sammen, midtjyder! På og udenfor banen. Læs den historie her:

BRØNDBY? Tjae - det blev en samlet røvfuld af de større og begge kampe afsløred eendnu engang, at Zorniger ikke har fået sat et mandskab sammen, der emmer af sidste sæson uovervindelighed. Sker der ikke store forbedringer snart, så ligner det en sæson op ad bakken for Brøndby.

PS: En kæmpe buket til landsholdsprofil Pernille Haarder, der gaflede UEFA’s pris som Europas bedste kvindelige fodboldspiller. Formidabelt, fortjent og et forrygende skulderklap til Wolfsburg-spilleren, dermed går Allan Simonsen i bedene med den pris – sådan cirka – som den lille kæmpe vandt tilbage i 1977.

