I er helt på månen, Brøndby!

Nedskrevne forventninger kan camoufleres i alle farver – og i den blå-gule version hedder det Master Class.

Eller sagt med andre ord:

Pengene fosser ud af Brøndby, hvor man nu forventer et årsresultat på minus 40-50 mio. kroner.

Man kan ikke realisere de 44 millioner i transferindtægter som forventet og skal nu blot hente 17 mio. kroner.

Det giver nærmest ingen penge til at hente nye spillere ind til en trup, der savner kvalitet.

Derfor: Vi satser – igen-igen-igen – på Master Class og beholder store dele af den trup, der ellers ikke har været overbevisende – og så håber vi ellers på det bedste.

Det er den stramme version af Brøndbys strategiske kovending, der blev sendt på gaden sammen med regnskabet for 1. kvartal.

Det ligner en afdæmpet og defensiv Brøndby-strategi, der i hvert fald ikke kan virke specielt skræmmende på hverken FCK eller FCM – og vel også får klubber som OB, Esbjerg, AaB og AGF til at vejre morgenluft.

Ambitionen er stadig en top-tre-placering for efteråret 2019, men den står altså ikke skrevet i beton med denne nedskalering af Brøndbys projekt - og en samlet sportslig målsætning for sæsonen 2019/20 er ikke at finde i planen.

I det hele taget virker det ikke som en plan, der er udtænkt ved Jan Bechs skrivebord, og man fristes til at spørge, hvem der har vredet armen rundt på hovedaktionæren i Brøndby.

At udfordre FCK og FCM med den plan er på kort sigt i hvert fald helt på månen! Og kender man Jan Bech ret, så er det den naturlige ambition.

Artiklen fortsætter under billedet:

Det er noget af en strategisk kolbøtte Kamil Wilczek og Brøndby har foretaget. Foto: Lars Poulsen

Jan Bechs store opgør med Brøndby

En udskudt aktieemission vidner også om en klub i et vadested og udstråler i hvert fald ikke selvsikkerhed og stålsat tro på klubbens nuværende ståsted. Men ja, naturligvis kan den ikke gennemføres med Brøndbys nuværende tilstand og kursniveau.

Selvfølgelig ville der også være en indbygget fare i at rense helt ud i truppen, men på Brøndbys vegne må bekymringen alligevel være, at dette hold har toppet.

At vi har set det bedste fra den flok af spillere, der var med til en af de største skuffelser i klubbens historie, nemlig det kiksede mesterskab, der fik nakkeskuddet i Horsens.

Og så er der det med Master Class.

Brøndby har været elendige til at sluse klubbens egne talenter ind på førsteholdet i en årrække – og det er svært at se, hvorfor det skulle være anderledes, blot fordi man siger, at det vil man. Hvor sympatisk det end lyder, så er det en uhyre svær vej at gå, når man som Brøndby også skal levere hver weekend.

Det stiller i hvert fald nogle særlige krav til den træner, der skal stå i spidsen for projektet – og som man også har været temmelig langsommelige med at få på plads.

