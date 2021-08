I er taget i røven

- Hvis DBU-bestyrelsen har blot nogenlunde rank ryg og går ind for anstændig ledelse, så får de undersøgt billetsagen til bunds af en uvildig instans, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

ER DER NOGET råddent i toppen af DBU?

Tjae, det kunne unægtelig se sådan ud efter Ekstra Bladets afdækning af den billetskandale, der hverken kan eller skal dø i en underlig strøm af ikke-svar fra fodboldunionen.

SAGEN ULTRAKORT: I 2016 skal DBU-formand Jesper Møller bruge seks billetter til Champions League-finalen i Milano.

Dem fikser hans forgænger i jobbet, Allan Hansen, til ham, men Jesper Møller skal alligevel ikke bruge dem på grund af en masse UEFA-møder.

Derfor overtager vicedirektør i DBU, Kenneth Reeh, billetterne til brug i bekendtskabskredsen, og her hopper kæden af.

HVOR JESPER MØLLER blev trukket i løn for billetterne, der havde en værdi af godt 20.000 kroner, så sender Kenneth Reeh en mail til DBU’ regnskabsafdeling med besked om, at den skal betales af driftskontoen.

Den ordre er ’en klar bortvisning uden løn i opsigelsesperioden’, mener Jakob Dedenroth Bernhoft, der er stifter af Revisor-Jura, Partner i Fraud React og ekspert på området.

Ydermere frikender det ikke Kenneth Reeh, at DBU fem år senere erkender fejlen, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Han sammenligner med en bankrøver, der afleverer pengene tilbage, fordi han bliver fanget. Forbrydelsen er sket, mener Revisor-Jura-stifteren.

Hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft. Foto: Carsten Snejbjerg

JESPER MØLLER STÅR naturligvis på sidelinjen, da han sender sine seks billetter videre til Kenneth Reeh, men det står hen i det uvisse, om formanden var vidende om, at Kenneth Reeh tørrede regningen for de private billetter af på DBU.

Og DBU’s bestyrelse? Ja, første gang Ekstra Bladet skrev om billetskandalen bad de om en redegørelse.

Den fik de, men hvem stod egentlig for den? Rigtig gættet, selvfølgelig Kenneth Reeh!

Fremlagt af DBU-direktør Jacob Jensen, der i den grad har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved at stå som afsender – og dermed er han også fedtet ind i sagen.

Her blev DBU-bestyrelsen i den grad taget i røven!

Vicedirektør Kenneth Reeh burde bortvises fra DBU, mener partner i Fraud React, Jakob Dedenroth Bernhoft. Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

DET ER EN SAG, HVOR Jesper Møller åbenlyst har løjet overfor Ekstra Bladet – og en sag, hvor man først efter fem år erkender, at der er sket en ’beklagelig og hændelig fejl’.

Hvilket er noget vrøvl. Herfra ligner det nærmere en fuldstændig bevidst handling, hvor Kenneth Reeh ville give sine venner en storslået oplevelse. På DBU’s regning …

Hvis ellers DBU’s bestyrelse er deres opgave voksen og ikke vil forbindes med en ledelse, der bruger fodboldforbundets penge på sig selv, så sætter de en uvildig advokatundersøgelse i gang. Nu!

DEN ER HVERKEN kompliceret eller bør blive langvarig. Med adgang til alle dokumenter i regnskabsafdelingen, så bør den ged være kunnet barberet på et par uger.

Spørgsmålene er ganske simple:

Hvorfor kunne Kenneth Reeh slippe afsted med at tørre regningen af på DBU’s driftskonto?

Var Jesper Møller vidende om det åbenlyse fejltrin?

Er der rent faktisk sendt fakturaer ud til de seks rejsedeltagere her fem år efter, hvem var de – og er de i givet fald betalt?

Udover billetterne, betalte DBU også hotel og fly?

DBU's bestyrelse - med formand Jesper Møller - er nødt til at få undersøgt billetsagen til bunds. Foto: Jonas Olufson

I SAMME OMBÆRING kunne DBU’s bestyrelse jo også kigge på, hvorfor deres ledelse enten ikke svarer eller giver nogle svar via kommunikationsafdelingen, der enten er ikke-svar eller som prøver at miskreditere spørgeren.

I dette tilfælde Ekstra Bladet.

GREVES KOMMUNALDIREKTØR blev politianmeldt af først en forarget borger og dernæst af kommunalbestyrelsen for at bruge 16.000 kroner af kommunens penge.

Derfor er det store spørgsmål her: Hvad gør DBU’s bestyrelse?

Gør de ingenting, så kan de også få et medansvar, slår ekspert udi området, Jakob Dedenroth Bernhoft, fast.

SÅ LIGE NU ER der noget råddent i toppen af DBU.

Derfor vil det klæde bestyrelsen for den fodboldunion, der består af mere end 300.000 medlemmer, hvis de viste, at de sidder der for andet end status og gratis landskampsbilletter!

Hvis DBU-bestyrelsen har blot nogenlunde rank ryg, går ind for anstændig ledelse og en gennemsigtig organisation, så er opgaven er klar: Få undersøgt billetsagen til bunds – af andre end DBU-folk.

Vi venter spændt.

