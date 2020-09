I svime over FCM: Nu skal sømmet bankes i

DE ER BLEVET HÅNET af blandt andre Ståle Solbakken for umanerligt dårlige resultater i Europa – og historien om 1/16-finale-nederlaget til Manchester United i Europa League er – trods fornem FCM-hjemmesejr - efterhånden temmelig støvet.

Året var 2016, og siden har FC Midtjylland kun skuffet i Europa.

Det har hele FC Midtjyllands selvbevidste organisation kæmpet for at ændre – og den fornemme sejr over Young Boys i Champions League-kvalifikationen er et kæmpe skridt i den rigtige retning.

YOUNG BOYS ER nemlig ikke en hvilken som helst klub, men nogenlunde fast inventar i europæiske gruppespil, hvor de har deltaget de sidste fire år i streg. Det, FCK også præsterer år efter år – og som midtjyderne drømmer om.

Nu er de der. Som minimum i Europa League-gruppespil, men stadig med den ultimative drøm, Champions League-gruppespillet, som en mulighed.

Det kræver en sejr over Slavia Prag over to kampe. Svært, men ikke umuligt.

SLET IKKE, HVIS FCM spiller en lige så stærk kamp, som de gjorde mod schweizerne. Ja, ja – de hurtigt kombinerende Young Boys var en tand bedre i første halvleg, hvor et par fine redninger fra Jesper Hansen var med til at holde FCM inde i kampen.

Til gengæld var udtrykket fra Brian Priskes tropper i de første 20 minutter af anden halvleg en ren tornado, hvor schweizerne blev overfaldet med hårdt fysisk pres og lynhurtig boldomgang. Resultat: 2-0 17 minutter efter pausen.

Selv udskældte Sory Kaba storstrålede i den periode – blandt med et fantastisk soloridt og assisten til Anders Dreyers afgørende 2-0-scoring, der slukkede lyset for Young Boys.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I DET HELE TAGET en fantastisk helstøbt og voksen indsats af FCM, der osede af Europa – og hvor tilbagekomsten af Frank Onyeka pyntede.

Voldsomt imponerende var også Jens-Lys Cajustes fremtoning på midtbanen. Han er kun 21 år, men her taler vi altså voksenpræstation med overskud, omtanke – og stadig med sublim teknik og hurtige fødder. Ja, tak!

Faktisk tog FCM fusen en smule på mig. Det internationale udtryk, den boldomgang og den kølighed FCM spillede med er ikke hverdagskost fra den kant, men det er da kun til at blive glad i låget over...

OGSÅ PIONE SISTO fik betalt første afdrag af en voldsom lønpakke af med en gudeaflevering til Awer Mabil, der dog skulle bruge to forsøg til at gøre ydmygelsen af Young Boys total med målet til 3-0 i kampens slutfase.

Det kan godt være, at Slavia Prag er små favoritter til det afgørende Champions League-slag mod FC Midtjylland, men det kan sgu’ da godt være, at de har fået Urquell-pilsneren galt i halsen, efterhånden som klasseforestillingen af FCM skred frem.

Forståeligt, hvis de er blevet noget nervøse nede i Prag.

Taber FCM, så er de stadig sikret gruppespil i Europa League og en indtægt i omegnen af 60 millioner kroner, men lige nu dufter det behageligt af meget mere for midtjyderne, nemlig Champions League!

