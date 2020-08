Iskold transferkrig

- Pione Sisto er hverken den første eller sidste fodboldspiller, der spiller på flere heste. Alligevel kan man godt blive bekymret for, om han får den rigtige rådgivning, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

NORMALT ER DET forsvarsspillerne, der står rundtosset tilbage, når Pione Sisto forfølger sit instinkt og afdribler gud og hver mand.

Onsdag var det FCK, Ståle Solbakken, Lars Seier Christensen og mange fans af københavnerklubben, der stod rundforvirrede tilbage.

Købspris aftalt med Celta Vigo, privatfly klar til at fragte Pione Sisto til København, hvor en suite på Lars Seier-mansion, D’Angleterre stod klar.

Den røde løber var rullet ud, mens agent og brormand Angelo Sisto lige skulle klare de sidste forhandlinger.

DERFRA GIK alt op i røg, forviklinger, højt spil - og et regulært transferattentat fra FCM, der kom ind i halvtolvte time med et bud som FCK matchede, men som Pione Sisto alligevel ikke sagde ja tak trods den helt dyre behandling. En historie Ekstra Bladet folder ud her (+)

Da Ståle Solbakken med velkendt stolthed og stædighed ikke ville lege med på en ny budkrig, så endte det med et sammenbrud – og et lakonisk ’held og lykke til spilleren’ fra FCK-lejren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis Pione Sisto ikke slår til ude på banen, så kan han måske placereds i kassen. Som her under VM i 2018. Foto: Lars Poulsen

JO, JO FCK-fans vil mene, at det var NARRE FISTO, men nu er Pione Sisto hverken den første eller sidste fodboldspiller, der har spillet på flere heste i håbet om den bedste deal.

Sådan er gamet og det ved FCK, selvom man jo sagtens kan mene, at de må have været langt i forløbet, når det blot er de personlige vilkår og et lægetjek, der manglede.

Grådighed, rådvildhed, en pludselig indskydelse fra den ofte følelsestyrede Sisto? Mange muligheder, men ikke umiddelbart et forløb, der scorer højt i agent-karakterbogen.

FC MIDTJYLLANDS sidste-øjebliks-attentat på det der havde været en gigantisk transfer for FCK og Superligaen er givetvis også med til at gøre et køligt forhold mellem FCK og FCM iskoldt!

Det viser i hvert fald, at krigen om Superligatronen er blevet langt hårdere og mere beskidt end tidligere.

Det gør naturligvis ikke underholdningsværdien ringere med et så vanvittigt forløb som Pione Sistos dag i København.

LANDER HAN så i FC Midtjylland? Tjae, der ligger ifølge Ekstra Bladets oplysninger en for FCM uhørt høj lønpakke klar til Pione Sisto, der kan se frem til godt 30 mio. kroner fordelt på fire år, men derfra og til en kontrakt, er der stadig et stykke.

Mon ikke også Sisto-lejren sonderer terrænet i udlandet? Givetvis, men den eneste bekymring man kan have er, at de ikke får peget det sted ud, der sikrer Sisto den klub, der kan genrejse en kuldsejlet karriere. Det burde betyde mere end de sidste millioner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sory Kaba når højest i Champions League-sejren over Ludogorets. (Foto: Alex Nicodim/Ritzau Scanpix)

Se også: Kæmpe handel i Premier League

FCM KAN til gengæld glæde sig over at stikke en kæp i hjulet på rivalerne fra FCK, og om Ståle Solbakken virkelig heppede på FCM mod bulgarske Ludogorets får vi nok aldrig svaret på…

Uanset normandens support til FCM i kampen om vigtige Europa-points til Danmark, så klarede FC Midtjylland ærterne. Flot og fortjent efter en agressiv indsats, hvor midtjyderne sad i støvlerne på et rystende ringe og usikkert bulgarsk mesterhold.

At vi skulle hen til 78. minut for en afgørelse var egentlig unødvendigt, men FCM manglede skarphed i afgørende situationer, hvor duellen burde have været afgjort. Mabil, Sviatchenko, Kaba og Brumado var blandt synderne.

Heldigvis fik Brumado scoret et herligt kludemål, der både sikrede ranglistepoint og et videre avancement i Champions League-kvalifikationen.

Fedt, FCM - og så glæder vi os ellers til næste kapitel i Pione Sisto-dramaet...

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Legenden om Brøndby-ydmygelsen og milliongevinsten

Er du vild med managerspil, så tjek Ekstra Bladet gode råd til, hvordan du skal sammensætte dit Tour de France-mandskab. Den historie får du her (+).