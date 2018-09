Ja tak, Eriksen: Det her er du langt bedre til

- Heldigvis udstrålede landsholdsspillerne, at det vist egentlig er meget sjovt at spille på det danske landshold, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

‘YOU ONLY PLAY for the money’, ‘You only play for the money’.

En veloplagt walisisk endetribune borede selvfølgelig kniven lige ind i den forgangne uges konflikt i dansk fodbold. Viddet på fodboldtribunerne skal man aldrig underkende…

Næppe nogen sammenhæng, men i hvert fald var det en opvisning i danske fejl og mangler, hvor boldtabene var lige så talrige som de beskyldninger spillerne og DBU kastede efter hinanden, da konflikten ramte det danske fodboldlandskab.

ELLERS VAR DER nu ikke meget bund i walisernes sang. Det var et dansk landshold, der måske ikke spillede Bale og Co. ud i Marselisskoven, men som kæmpede for den røde trøje og oven i købet udstrålede, at det vist egentlig er meget sjovt at spille på det danske landshold.

Tak for det!

Enkelte vil selvfølgelig mene, at landsholdet nu slipper en anelse for nemt fra konflikten, fordi de tre point og en god position i Nations League-gruppen alligevel kom i hus, men slap nu lige af.

Selvfølgelig er det gennemtænkt, men det virkede nu alligevel ganske ægte, da landsholdet efter triumfen gik stadion rundt og takkede tilskuerne.

2-0-SEJREN OVER I Nations League-dysten mod Wales var fuldstændig i orden og specielt i anden halvleg styrede Danmark løjerne med stor selvtillid.

Den imødesete stjernekrig mellem Gareth Bale og Christian Eriksen havde kun en vinder, nærmest på knockout.

Den nuværende Tottenham-stjerne lyste væsentlig klarere end den gamle af slagsen.

Jens Stryger Larsen har styr på Gareth Bale. Foto: Lars Poulsen

GARETH BALE HAVDE sine momenter, men gennem hele kampen var det Christian Eriksen, der igen dikterede den danske offensiv, fordelte boldene fornuftigt og som var tilbage i den kampafgørende rolle, han påtog sig gennem hele kvalifikationen til VM.

De første mål var stærkt eksekveret med en fin tæmning og god afslutning, mens scoringen på straffespark til 2-0 – usvigeligt sikkert – forhåbentlig har jaget straffesparksspøgelset fra VM’s ottendedelsfinale i Nizhny Novgorod væk.

Her brændte Eriksen som bekendt mod Kroatien i straffesparkskonkurrencen, men derfor ekstra vigtigt, at han høvlede kuglen ind mod waliserne.

SELVOM NATIONS LEAGUE nærmest er umuligt at forklare, så har UEFA ramt noget rigtigt.

Vi har i løbet af ugen fået store kampe som Tyskland-Frankrig og England-Spanien – og Danmarks kamp mod Wales havde absolut intet træningsagtigt over sig.

Det var en vaskeægte betydende landskamp, hvor der blev skrællet igennem i nærkampene, og betydningen lyste ud af spillerne.

DET BETØD OGSÅ, at Hareides vilje til eksperimenter var lige så stor som lysten til at blande sig i landsholdskonflikten. Så ingen Christian Nørgaard eller Lukas Lerager på den plads, der har tilhørt William Kvist, men et velkendt valg i Lasse Schöne.

Det skal landstræneren nu ikke være ked af, for Ajax-veteranen gjorde en god figur på den danske midtbane og leverede en flot landskamp.

Nations League betyder også, at det ikke var en af den slags landskampe, hvor udskiftningerne fløj om ørerne på en, men alligevel brugte Åge Hareide en allerede i pausen.

Mathias Zanka Jørgensen lykønsker Christian Eriksen med målet til 1-0. Foto: Lars Poulsen

PIONE SISTO var nemlig i en klasse for sig i disciplinen boldtab. Bolde sejlede forbi medspillere, driblinger mislykkedes, og den lille dribler virkede igen helt ved siden af sig selv med landsholdstrøjen over hovedet. Og det ændrer et godt hug mod kassen ikke på.

Han stråler som en lille sol i Celta Vigo, men med både sløjt VM og altså nu kampen mod Wales, så har han sat sin ellers sikre plads på spil.

Viktor Fischer gjorde det mere overbevisende som afløser, men det er dybt bekymrende, at Pione Sisto, med alle de fodboldgaver han har fået i dåbsgave, ikke får mere ud af det på landsholdet.

TIL GENGÆLD KØRTE Mathias 'Zanka' Jørgensen videre fra et flot VM og spillede et brag af en landskamp, hvor selv Gareth Bale blev sat på plads. Rolig i boldomgangen, granit i nærkampene og med godt overblik.

Aarhus viste sig som en fin landsholdskulisse og publikum tog landsholdet til sig igen hurtigere, end man kunne stave til k-o-m-m-e-r-c-i-e-l-l-e r-e-t-t-i-g-h-e-d-e-r….

EFTER SIGENDE skulle spillerne og DBU da også være tæt på at nå hinanden i netop det spørgsmål. Med de forhandlinger, der genoptages mandag, så er et fromt ønske sådan set bare, at få lavet en aftale, så vi ikke skal igennem det cirkus igen.

Vi har nemlig et meget fedt landshold, der leverer resultater og til tider spiller flot fodbold.

