Jackpot i København: Uimodståelig FCK-fest

Det er et hold, der på flere områder er et af de mest sprudlende FCK-hold Ståle Solbakken har stået i spidsen for, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

I et brag af et københavner-derby hentede FCK klubbens mesterskab nr. 13. Tilmed i en kulisse, der også var til den helt store jackpot.

Et mesterskab kørt ind med den helt store gulvbas. Solskin, bajere, fyldt stadion – og da labberne blev strakt i vejret ved slutfløjtet, var det ægte glæde, der lyste ud af FCK-spillerne.

VED ANDRE MESTERSKABER har der mere været en fornemmelse af ’business-as- usual-og-vi-skal-nok-se-glade-ud’... Men efter sidste sæsons nedtur, hvor FCK havnede udenfor medaljerne for første gang i 17 år, så var der fuld forløsning og champagne-sprøjt denne gang.

Måske også fordi det netop blev sikret i en fantastisk kulisse, at Brøndby var modstanderen – og at det havde været et højoktan-derby med intensitet-knappen skruet helt i bund.

Dommerfejl, underkendte kasser, gule kort i stride strømme og en resultattavle, der skiftede heftigt undervejs i 3-2-festen. Topklasse underholdning!

FCKs Viktor Fischer synger højt. Foto: Lars Poulsen

MESTERSKABET? ET vanvittigt fortjent et af slagsen, der er havnet i kløerne på den københavnske storklub.

Fordi konkurrenter som specielt Brøndby og FCM har skuffet voldsomt, men også fordi Solbakken har banket et fremragende mandskab sammen.

Derfor er han også tilbage på tronen som kongen af København.

DET ER ET HOLD, der på flere områder er et af de mest sprudlende FCK-hold Ståle Solbakken har stået i spidsen for.

Ja, FCK har måske aldrig været så underholdende at se på, som de har været tilfældet i denne sæson.

Den norske håndbremse og ultrastramme organisering, vi har set tidligere, er løsnet en smule, uden dog at være totalt løssluppent...

FOR AT STARTE et sted, så ses det på midtbanen, hvor Rasmus Falk har erstattet mere defensive typer som Jan Gregus og William Kvist som makker til Carlos Zeca.

Det har givet langt mere uforudsigelighed og offensiv tankegang, men uden at det er gået voldsomt ud over den defensive påpasselighed. Fordi Falk har en arbejdsradius og energi som få.

SAMTIDIG ER DE individuelle kvaliteter hos spillere som Viktor Fischer, Rasmus Falk, Robert Skov og Dame N’Doye så imponerende store, at FCK selv på dårlige dage altid vil have nogle esser i ærmet.

Det er spillere, der på de bedste dage er et luftlag over de fleste af ligaens andre stjerner.

Dame N´Doye har været uimodståelig i denne sæson. Foto: Lars Poulsen

DERFOR ER DET – og nej, det gælder sikkert ikke FCM- og Brøndbyfans og en hulens masse andre – blevet sjovere at se FCK.

Nu ligger Ståle Solbakken næppe søvnløs over, hvis hans hold ikke underholder så længe de vinder, men den dimension er alligevel værd at løfte hatten over.

For det er Ståle Solbakkens beslutning at satse på mere tekniske og uforudsigelige typer.

Selvfølgelig er dette mesterskab ikke blevet til over natten. Her taler vi vel nærmest en firtrins-raket.

Robert Skov og Viktor Fischer bliver hentet til FCK i vinteren 2018. Her blev kimen altså lagt til, at FCK gennem 2018/19-sæsonen har kunne præstere en af Superligaens mest potente offensiv.

og bliver hentet til FCK i vinteren 2018. Her blev kimen altså lagt til, at FCK gennem 2018/19-sæsonen har kunne præstere en af Superligaens mest potente offensiv. Andreas Bjelland blev hentet i sommeren 2018 og hvilken ro det har givet i FCK’s bageste række.

blev hentet i sommeren 2018 og hvilken ro det har givet i FCK’s bageste række. Individuelt har Bjelland været bedre, men se hvilken spiller Denis Vavro er blevet med Bjelland ved siden af. OK, nu var lige præcis kampen i Parken noget af et mareridt for Vavro, der var involveret i begge Brøndbys mål, men alligevel.

Dame N’Doye blev ligeledes hentet i sommeren 2018 – og er lige præcis blevet den targetman som Ståle Solbakken håbede på og senegaleseren er stadig en kæmpe mundfuld for alle Superliga-forsvar. Bevist endnu engang i guld-derbyet, hvor han var uimodståelig.

Robert Skovs kiksede straffespark, der gjorde det til 1-1. Foto: Lars Poulsen

DER ER I ØVRIGT OGSÅ god grund til at glæde sig over, at det er et udpræget dansk mandskab, der kørt mesterskabet hjem.

Nu skal der ikke gå tåbelig Rasmus Palludan-snak i den, men det er sgu’ en fornøjelse når mange af de største profiler på et dansk mesterskab er, ja danske…

STÅLE SOLBAKKEN selv sammenligner rimeligt nok sit nyslåede mesterhold med de helt store årgange i FCK’s historie, men den sammenligning giver først mening, når dette mandskab har prøvet kræfter med Europa.

Derfor må man håbe, at udsalget i FCK er aflyst. Hold sammen på holdet, styrk bredden – og så kan vi for alvor bedømme, om vi har en af de helt store FCK-mandskaber.

Vi får se, men det danske mesterskab i 2018/19 er bragende fortjent!

