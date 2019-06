Det var skønt at se Kasper Dolberg i rollen som matchvinder, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

MIMIKKEN ER måske fattig og talestrømmen vil ikke trække mange stemmer til et folketingsvalg, men alligevel var det Kasper Dolberg, der løftede stemningen i Parken.

Ja, lystavlen blinkede med DOLLERTEGN efter 5-1-sejren.

EFTER EN SÆSON på det jævne, hvor hans bidrag til Ajax’ fantastiske sæson var under det forventede, så faldt de to mål mod Georgien med garanti perfekt for den 21-årige angriber.

På den position er mål det foder, der får selvtillid og karriere til at vokse.

VI HAR LÆNGE efterlyst det endelige landsholdsgennembrud for Kasper Dolberg – og selvom modstanderen var af en beskeden kaliber, så skal kuglen stadig i mål – og det leverede den stille Silkeborg-dreng til perfektion.

Sammen med en assist til Yussuf Poulsens 4-1 scoring og en generel fin evne til at gå med i spillet omkring feltet, så er det i orden at kalde det mere end et halvt gennembrud...

EN SVALE GØR som bekendt ingen sommer, så Kasper Dolberg skal selvfølgelig bekræfte sin plads som angriber på det danske landshold.

Nu er det ham, alle kigger på, for naturligvis får han chancen fra start næste gang, Åge Hareide kalder til tjeneste.

En glad Yussuf Poulsen efter 4-1-scoringen. Foto: Lars Poulsen

Kæmpe succes: Hareides kaniner får topkarakter

KASPER DOLBERG havde fået chancen på bekostning af Nicolai Jørgensen, der var usædvanlig bleg mod Irland og stadig kæmpe for at bevise sig selv som førstevalget på ni’er-positionen.

Efter Kasper Dolbergs præstation – og ja, vi skal huske modstanderens kaliber – så er han førstevalget.

Nu blev han også serviceret langt bedre end Nicolai Jørgensen mod Irland.

Mon ikke også Feyenoord-angriberen trods alt også havde gjort en udmærket figur mod lilleputterne fra Georgien, men sådan er topfodbold nu engang indrettet.

Man skal tage de chancer, der byder sig – og det gjorde Kasper Dolberg til fem stjerner!

God sommerferie. Glade danskere efter 5-1-sejren. Foto: Lars Poulsen

Dobbelt-berg slog til: Danmark uddelte tæsk

PÅ DEN VIS blev Åge Hareides gordiske knude til en georgisk af slagsen? Eller var det omvendt…

Nå, men altså hans udfordring med rent faktisk at vinde fodboldkampe – og ikke bare afværge, at de bliver tabt. Måske ovenikøbet på en måde, der trækker folk til skærmen og måske endda stadion.

I hvert fald havde han skiftet på fire pladser – som alle var foreslået i søndagens udgave af Ekstra Bladet – og det gav pote.

HØJRE SIDEN med FCK-knægtene Peter Ankersen og debutanten Robert Skov fungerede ganske godt. Der blev kombineret fint og den indbyrdes forståelse var naturligvis god. Så står det bare tilbage om de også har niveauet, når modstanden bliver bedre.

Pierre Emile Højbjerg kommer også med en fed attitude og fortsatte det positive indtryk fra Irlandskampen, hvor han i nogle minutter lignede en matchvinder. En klar leder, der også spillemæssigt bidrager.

Mere af ham, tak.

MEN AF DE NYE på banen i forhold til i fredags, var Dolberg naturligvis aftenens hit – og så fik Daniel Wass også oceaner af plads til at vise, hvorfor hans navn er godt varmt i spansk fodbold.

Åge Hareide fik med 5-1-sejren pustet lidt liv i projektet, der skal gøre landsholdet elsket i hele landet. Fedt, at han greb til drastiske ændringer af noget, der ikke fungerede mod Irland i fredags - og udbyttet var, at han nu har flere valgmuligheder på flere positioner.

Det mod har man savnet tidligere og heldigvis blev han belønnet. Ja, det var en tredjerangsmodstander, der kun havde et farligt omstillingsspil i posen, men de skal trods alt også besejres.

NU ER DANMARK tilbage på en nogenlunde stabil EM-kurs. De tre point skulle naturligvis i hus, men for Åge Hareide må det også være en lettelse, at han kan regne med Kasper Dolberg og at den unge Ajax-angriber ikke har ladet sig slå ud af en halvsløj sæson på klubholdet.

Det var TOPDOLLER!

