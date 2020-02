Kalder på seks stjerner: Vild Brøndby-revolution!

ET PAR SUPERLIGA-kampe var ganske vits Borte med Blæsten, men et enkelt hold tog i den grad undertegnede med storm!

Ja, Brøndby, der ellers ofte har stået til masser af spanking, fik høvlet en god portion skepsis og mistro væk med en stærk præstation i mudderpølen i Odense.

En voldsom holdpræstation med en smittende attitude og vilje. Imponerende.

NÅR MAN KUN kan løfte på hatten over premiere-sejren til Brøndby, så skal vi naturligvis lige skrue tiden en tand tilbage.

Over de seneste måneder, har Brøndby været igennem den største turn-around, jeg kan huske, at et top-fire-hold har været igennem i en vinterpause.

En tiltrængt, nødvendig, men også vanvittig risikabel ændring midt i sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vil jubel hos Brøndby efter 2-0-scoringen. Foto: Lars Poulsen

25 UD AF 37 MÅL i efteråret blev solgt i form af Dominik Kaiser og ikke mindst Kamil Wilczek.

Hany Mukhtar strøg også afsted i fodbolddirektør Carsten V. Jensens store strategiske arbejde med at skære ned på lønbudgettet – og få flere af Brøndbys egne spillere ind på førsteholdet.

En manøvre, ja vel nærmest en vild revolution på kort tid, der nemt kunne have fået et grimt udfald.

ANTALLET AF bekymrede fodboldeksperter og analytikere, der – med rette - forudså store problemer, var da også lige så lang som SAS-reklame-haderne…

NU STÅR CARSTEN V. JENSEN og Niels Frederiksen så efter 2-0-sejren over OB, og skulle man bedømme projektet allerede nu, så kunne man roligt drysse seks Ekstra Bladet-stjerner ud!

Lønbudgettet er heftigt barberet med afgangen af flere velbetalte profiler.

De unge spillere fylder langt mere i Brøndby-truppen.

Brøndby vil mere med bolden end tidligere uden at opgive den aggressive stil.

Flere danske spillere. Mod OB sluttede Brøndby med ni danskere på banen. Det betyder noget for klubben og fansene.

MOD OB VAR den centrale midtbane med Lasse Vigen, Morten Frendrup, debutanten Anis Slimane ganske enkelt fremragende og fik lukket OB eminent ned.

Her taler vi altså om en gennemsnitsalder på 20,3 år – og selvom alder ikke er alt, så har Brøndby for en gangs skyld gjort, hvad de har sagt.

Nemlig, at bruge flere af klubbens egne spillere. Tro på dem og giv dem noget tid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndbys debutant Anis Ben Slimane angriber var en solstrålehistorie i Odense. Foto: Lars Poulsen

LASSE VIGEN VAR klart Brøndbys bedste mand og efter et efterår med skader og svigtende form, så var midtbanedynamoen tilbage for fuld udblæsning.

Energisk, løbestærk og med stort overblik.

DEN ANDEN solstrålehistorie for Brøndby var naturligvis den 18-årige debutant Anis Slimane fra egne rækker.

En spiller, der både har fysik, men ikke mindst teknik og en dejlig fodboldhjerne fyldt med kreativitet.

Ufærdig! Ja, for faen, men kan han fortsætte den udvikling og de takter, han viste i Odense, så har Brøndby en stor profil i svøb.

SELVFØLGELIG HAR Carsten V. Jensen også været spændt som en fjeder før kampen mod OB. Han har hånden på kogepladen, og selv ikke den garvede sportschef-type kunne vel i al ærlighed have forudset, at de ville gå så godt.

Brøndby-projektet ser med dog bæredygtigt ud.

I Niels Frederiksen har Carsten V. Jensen formentlig også den perfekte mand, der ikke ryster på hånden over den udfordring, han trods alt har fået serveret i form af strategiskiftet.

Også når modgangen kommer og modstanden bliver skarpere.

INGEN MØRKE skyer over Brøndby? Jo, da.

OB var vanvittigt skuffende, så helt skarpt blev det unge Brøndby-mandskab ikke matchet – og så har de blå-gule stadig en udfordring i front.

Simon Hedlund og Samuel Mráz gjorde ikke meget væsen af sig, så Brøndby ER afhængig af, at målene kommer andre steder fra.

Det gjorde de mod et svagt og usikkert OB-mandskab, der virkelig skal have helt andre brunsvigere i ovnen, hvis top-seks skal i hus.

Det bliver ikke noget problem for Brøndby, der helt fortjent kan bade sig i flotte ord.

Afsløring: FCM-træner var tæt på Manchester City

Superligaen Indefra: Den triste sandhed om de mange BIF-millioner

Se også: Rødt drama i Odense: Spejlglat Brøndby-triumf