Kitschet, men fedt: Det har jeg aldrig prøvet før

JEG HAR PRØVET noget nyt. Det skulle jo være sundt ...

Sammen med velsagtens 1000 andre danskere stod jeg i Helsingør i går formiddag og var med til at sende landsholdet til London.

Til EM-semifinalen mod England på ikoniske Wembley.

OG JEG MÅ BARE indrømme: Det var faktisk en ret fed oplevelse. Tilpas kitschet med lydtapet fra Helsingør Pigegarde, der både kunne trutte ’Re-Sepp-ten’ og ’Piña Colada’-sangen.

Børn og voksne, rød-hvide trøjer, sommer og duften af EM.

D-A-N-M-A-R-K var nærmest malet på himlen over Helsingør.

Yussuf Poulsen bliver hyldet af de danske fans i Helsinør. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

BETYDER DET noget? Ja, spillerne har flere gange understreget, hvor fed og unik opbakningen i Danmark er – og jeg tror dem.

Det må da være skønt at skulle på mission for Danmark og vide, at hele landet står bag en og ønsker alt det bedste. Jeg tror faktisk også, at turneringsformatet, hvor Danmark efter udebanekampene lige har været hjemme på Hotel Marienlyst og tanket den danske opbakning op, har været værdifuld.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER har de brug for al energi, hvis Boris J. og hans håndgangne mænd skal ud i endnu et brexit!

For England har – omsider – skrabet et stærkt landshold sammen.

Verdensstjerner? Tjae, Harry Kane nærmer sig og har desværre fået varmet angrebsvåbnene op, og Raheem Sterling har nogle verdensklasse-redskaber, der i ny og næ kommer i spil.

Raheem Sterling og Harry Kane har scoret tre mål hver under EM. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

MEN ENGLAND ER – præcis som det danske landshold – bygget som en enhed, en løbestærk, dynamisk midtbane og et brølstærkt forsvar, der endnu ikke har lukket et eneste mål ind.

Læg dertil en skræmmende garde af fremtidens engelske stjerner i form af Mason Mount, Jordan Sancho, Jude Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, Marcus Rashford og Bukayo Sako.

Gareth Southgate kan bringe ind fra bænken eller starte med.

SKRÆMMENDE? JA, og det samme bliver den udebane-feeling, det danske landshold skal slås med.

Et Wembley med cirka 54.000 fanatiske englændere mod godt 6000 danskere.

En ulige kamp på lægterne, men på banen skal Kasper Hjulmand med taktisk finesse – og danskernes evne til at være ubehagelige at spille mod – gøre det langt mere jævnbyrdigt.

Kasper Hjulmand under landsholdets træning på Tottenhams træningsanlæg. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

KASPER HJULMAND HAR gennem hele slutrunden været stærkt kommunikerende, og han svigtede heller ikke, da han blev spurgt, om Danmark frygtede England på Wembley.

’Vi har set døden i øjnene, så vi vil kæmpe helt vildt,’ lød det fra den danske landstræner.

Sådan!

Jannik Vestergaard efter sejren over Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen

NU HAR DANMARK da også siden 793 taget til England og terroriseret indbyggerne, så endnu et vikingetogt er vel ikke utænkeligt.

Sidst, Kasper Hjulmand gæstede Wembley, blev det som bekendt til en dansk 1-0-sejr, så lige her er statistikken med danskerne.

Jo, jo – det var i Nations League, Harry Maguire fik et tidligt rødt kort – og det straffespark, Danmark fik, var vist i den tynde ende.

MEN HVEM TÆLLER? Sagen er jo den, at Danmark IKKE skal være skræmte.

Det er da fuldstændig rigtigt, at den eneste gang, Danmark har mødt et top ti-hold ved dette EM, har vi tabt.

Lige så rigtigt er det, at vejen til semifinalen ikke har været brolagt med klassemodstandere, men alt det er fejet af bordet nu.

Ny gælder det D-dag i London. Desværre uden invasionen af titusindevis af danske fans, men med gyser-garanti.

Jens Stryger Larsen omfavner Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen

SÅ VELKOMMEN til et særafsnit af ’Kriminalkommissær Barnaby’. Denne gang skal han forhåbentlig finde manden, der slog den engelske fodbolddrøm ihjel!

Nu skal vi ikke afsløre for meget her, men plot bare Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Joakim Mæhle, Yussuf Poulsen og Martin Brathwaite ind blandt de mistænkte …

Når Danmark onsdag aften løber ind til EM-semifinalen, er det ottende gang, at vi møder englænderne på Wembley. De syv tidligere kampe er alle endt med kun en enkelt scoring.