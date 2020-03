UEFA HAR BESTEMT ikke været den hurtigste knallert på havnen i corona-gate, men til gengæld faldt de ikke helt i vandet.

Udskydelsen af EM til 2021 var eneste mulighed og derfor en fuldstændig rigtig beslutning.

Både i respekt for en frygtelig virus, hvis virke vi endnu ikke har set toppen af, men også for ikke at efterlade de nationale turneringer i totalt kaos.

BEDRE SENT END aldrig, kunne man sige – og som beskrevet på denne plads i fredags så er det ’farvel EM2020 – og farvel Åge’.

Udsættelsen af EM til 2021 knuser naturligvis Hareides drøm om at stå i spidsen for Danmark ved en EM-slutrunde på hjemmebane.

Det er sgu svært ikke at have bare en smule ondt af nordmanden, der i sin tid som landstræner har ført Danmark til to ud af to mulige slutrunder. Respekt!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Åge Hareide fik en mindre næse, da EM blev udskudt til næste år, hvor han ikke længere er landstræner. Foto: Lars Poulsen

NU SKAL MAN jo ikke være en kæmpe hykler på bagkant og enøjet hylde Åge Hareide.

For spillet har langtfra begejstret danskerne. Der blev for ofte serveret en primitiv, for enkel og for defensiv omgang fodbold. Påpeget på denne plads adskillige gange.

Alt for mange kampe blev måske ikke tabt, men de var også en hård omgang for de kæber, man var ved at gabe af led …

DET VIL OGSÅ være Åge Hareides eftermæle, men resultaterne … Wauw! Tænk bare VM-kvalifikation med en 1/8-finale som endestation efter straffesparksdyst mod Kroatien.

Eller EM-kvalifikationen - eller status som Nations League-vinder.

JO, JO – ÅGE Hareide genindførte vindermentaliteten og selvrespekten på det danske landshold.

Altid med et resultat for øje og ikke så meget udvikling, men på mange måder den rigtige mand på det rigtige tidspunkt.

Derfor: Klap ham ud ad døren. Han fortjener ikke andet!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spillerne danser rundt om chefen Åge Hareide, og nordmanden har været meget populær i spillertruppen. Foto: Lars Poulsen

Hareide i karantæne: - Mange har det værre end mig

NU ER EM-BOLDEN så uforvarende havnet i Kasper Hjulmands turban, der får en historisk lang periode til at gøre sit mandskab EM-klart.

Det er han næppe ked af, selvom han da muligvis gerne ville have sørget for at kvalificere sit hold selv.

Det kan han passende gøre til VM i 2022 – og efter et slidsomt år som konsulent-ansat i DBU er det vel også på høje tid, at Hjulmand kommer lidt i omdrejning.

TIRSDAGENS EM-udsættelse er også godt nyt for de nationale turneringer, Champions League og Europa League.

Hvis ellers coronavirussen ikke fortsætter ind i maj, så får blandt andre Superligaen nu mulighed for en sportslig fair afvikling.

Med masser af kampe i maj og juni, så er der begrundet håb om, at vi får en fuld afvikling af Superligaen – og de andre ligaer rundt omkring i Europa.

DET ER VIGTIGT – også for fodboldens økosystem, hvor deltagere til næste års europæiske turneringer skal findes sammen med op- og nedrykkere.

Det er også nærmest livsvigtigt for for økonomien i klubberne, der er under voldsomt pres som følge af nedlukningen.

Tv-penge, sponsorer, entréindtægter, transferindtægter og merchandisesalg er de fem økonomiske ben, også de danske klubber går på – og uden fodbold er det hele i fare for at kollapse.

DERFOR ER ET muligt hensyn til klubberne også rigtigt set fra UEFA’s side med udsættelsen af EM til 2021.

Også selvom det gik i et adstadigt tempo – og kun lidt hurtigere end vores aldrende dronning ...

