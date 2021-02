Klar besked: Slet ikke gode nok

JEG ER RET VILD med, hvad de har gang i ude på den københavnske vestegn. Specielt fordi, ingen har fortalt Brøndby-spillerne, at de slet ikke er gode nok til at føre Superligaen ...

Det har de været fløjtende ligeglade med indtil videre i en sæson, der bare har budt på succes trods budgetnedgang.

KAMPEN MOD AAB fulgte lige i sporet på en sløj anden halvleg i sidste uges sejr over FCN. En rodebutik, hvor fejlafleveringerne langt oversteg de sekvenser, hvor tre-fire afleveringer blev syet sammen til en chance.

Selv på hjemmebane fik Brøndby ikke organiseret et effektfuldt pres på AaB’erne, der til gengæld sad i haserne på Brøndby-folket og fulgte linjen fra en fornem første halvleg mod FCK i midtugen.

BRØNDBYS SPIL var en gang planløst rod, taktstokken blev aldrig grebet, og en kamp som denne taler lige ind i den kritik, der trods alt har været af Niels Frederiksens ellers succesrige sæson – nemlig at der mangler en klar spillestil. At man i for høj grad tillader modstanderne at diktere kampen.

ALLIGEVEL BLEV DET til et enkelt point via det straffespark, som Mikael Uhre knaldede sikkert ind – og atter engang fik Brøndby en del ud af lidt, selvom samme Uhre skulle have skaffet alle tre point med en gigachance i overtiden.

Det får dog næppe konkurrenterne i guldkampen til at ryste i skibukserne.

VI KUNNE også lege en sjov lille leg. Vi kunne jo lade Jess Thorup og Brian Priske vælge lige akkurat de spillere fra Brøndby, de gerne ville have i deres start-ellever i henholdsvis FCK og FCM.

Det får vi dem næppe til, så her er et bud fra undertegnede: De ville ikke vælge en eneste!

HVAD! JESPER LINDSTRØM er da selvskreven, vil Brøndbyfansene formentlig buldre, og ja, jeg er da også voldsomt imponeret over den unge guts udvikling og indstilling.

Men er han virkelig bedre end Rasmus Falk i FCK eller Dreyer/Awer Mabil/Pione Sisto i FCM? Han kan blive det, men valget ville være på vippen, selvom Lindstrøm nu i lang tid har været Brøndbys største profil.

Morten Frendrup så?

Jo, jo – også Brøndbys maratonmand skal ligesom Jesper Lindstrøm nok få en flot karriere, men skulle han ligefrem kunne slå Carlos Zeca/Lukas Lerager eller Frank Onyeka/Jens-Lys Cajuste af? Næppe.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Først helt, da Mikael Uhre scorer fra 11-meterpletten. Foto: Lars Poulsen

Derefter skurk, da Mikael Uhre brændte en kæmpe direktør i overtiden. Foto: Lars Poulsen

De skal redde Brøndbys fremtid

NÅ, TILBAGE TIL virkeligheden som er, at Brøndby har præsteret langt over både budget, forventninger og materiale.

De faktorer følges jo som regel ganske godt ad, så lad os bare tage den vigtigste, nemlig spillerbudgettet.

Ifølge Tipsbladet, så ser det sådan ud:

1. FCK (165 millioner om året).

2. FCM (120 millioner kroner)

3. Brøndby (65 millioner kroner).

Alene på den baggrund, så må man bare løfte på strikhuen over det arbejde som Niels Frederiksen og Carsten V. Jensen har udført.

FAKTUM ER JO, at selv hvis FCM besejrer Randers i aften, så ligger Brøndby stadig nummer et i Superligaen.

Men til alle Brøndby-typer: Klip nu stillingen ud, ram den ind, gem den – for det holder ikke længe.

FCK kommer stormene med syvmileskridt, og FCM rammer også formen på et tidspunkt.

Det ændrer bare ikke på, at Brøndby spiller en rolle i toppen af dansk fodbold. Det er fedt for Brøndby, selvfølgelig, men sådan set også for dansk fodbold.

CARSTEN V. JENSEN sagde i Ekstra Bladets transfer-tv, at Brøndby kunne slå alle hold.

Ja, det har jo unægtelig set sådan ud, men jeg vil alligevel stille mig voldsomt skeptisk, når Superligaen rammer slutspillet, hvor man skal krydse klinger to gange med FCM og to gange med FCK i den endelig guldduel.

IKKE MINDST FCK har for alvor fået styr på spilkoncept, selvtillid, skader - og har nu ramt den lige i køleskabet med seks point i to kampe.

Jess Thorups mandskab fremstår massivt anderledes end det FCK-hold som Brøndby slog 2-1 i Parken ved sæsonstart.

Dem skal Brøndby altså møde en enkelt gang mere i grundspillet og to gange i slutspillet.

HER TROR JEG, Brøndby trækker den korteste vaccine-sprøjte, men hvem ved?

Måske kan Brøndby stadig være sådan et tophold, der ikke producerer mange chancer, ikke har bolden specielt meget, men er forbandet effektive, når chancen byder sig.

Sådan har det været indtil videre – og så længe ingen fortæller spillerne i Brøndby, at de ikke er gode nok til at føre Superligaen, så kan det jo være, at det går…

