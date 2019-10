Klar holdning: Det er sur røv, Zanka!

RIDDEREN AF DE politiske korrekte holdninger har fået en slem ridse i rustningen!

Ja, måske et sår, der ikke lige lader sig hele.

Det står glasklart efter en weekends debat om et billede af Mathias 'Zanka' Jørgensen, der sammen med resten af Fenerbahces hold, flasher en t-shirt med teksten ’Fædrelandet er taknemmeligt over jer’.

DET LYDER MÅSKE tilforladeligt, men når hyldest-budskabet er rettet mod det tyrkiske militær, der er godt i gang med volde stor skade på kurderne, ja måske uhyrlig etnisk udrensning, så falder der selvfølgelig brænde ned.

I fortjente mængder!

Tyrkernes overfald på den kurdiske befolkning, der af præsident Erdogan betegnes som arnested for terrorisme, bliver fordømt af den vestlige verden.

Så naturligvis er billedet en rød klud i øjnene på Tyrkiets kritikere.

MATHIAS 'ZANKA' JØRGENSEN står der altså også og hylder det tyrkiske militær.

Ganske vist uden så meget som antydningen af et smil, men t-shirten sidder altså klinet på danskerens krop – og det er en skamplet på hans CV.

Er Mathias 'Zanka' så bare en uvidende kæmpeklovn, der måske oven i købet mener, at Tyrkiet har al mulig ret til at løbe kurderne over ende, mens verden ser passivt til?

Nej! Det tror jeg ikke en tyrkisk kaffe på! Lad os bare sige, at den tidligere FCK-spiller ikke er den mindst ubegavede fodboldspiller uden indsigt i verden omkring ham, der har betrådt en fodboldbane.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mathias Zanka Jørgensen har godt fat i en modstander, men nu er han selv havnet i problemer. Foto. Lars Poulsen

Se også: Zanka hvirvles ind i politisk konflikt

DANSKEREN ER klart taget som gidsel i klubbens politiske spil. Tvunget i trøjen – og det er bare sur røv!

Han kunne have taget t-shirten og kylet den hen ad gulvet – og det havde edderbankeme klædt ham.

Det er bare nemmere skrevet end gjort. Ikke mindst 2636 kilometers køretur fra Istanbuls ophedede krigsstemning.

EN TING ER DEN fyreseddel, der nemt kunne vente om hjørnet, men i et fanatisk land, hvor opbakningen til militæret regnes for en selvfølge, så kunne konsekvenserne blive langt alvorligere.

Derfor forståeligt, at han ligesom sine holdkammerater makkede ret.

DET INTERESSANTE er naturligvis, hvordan Mathias 'Zanka' Jørgensen og hans rådgivere håndterer sagen efterfølgende.

Lige nu er de alle i flyverskjul, og det klæder naturligvis ikke Zanka-lejren, der både i spillerkonflikten, racisme- og homofobi-sagerne var lynhurtig på Twitter-tasterne – og med Spillerforeningen som grammofon fik den på alle 45 omdrejninger i minuttet ...

DEN NUVÆRENDE storpolitiske møgsag er der selvfølgelig heller ikke samme medvind på cykelstien til som ultrakorrekte homofobi-slagord – og desværre minder Zanka og hans rådgivere om regeringen, der lige pludselig ikke vil tale om radio!

NÅ, DET STORE samvittighedsspørgsmål for Mathias 'Zanka' Jørgensen er helt oplagt, om han fortsat kan se sig i en klub, hvor han ganske vist tjener vilde summer, men også bliver en forlænget arm for at legitimere tyrkernes militære aktioner mod kurderne.

Det valg er til gengæld mere enkelt end hvorvidt han skulle tage den famøse t-shirt på.

Selvfølgelig – eller forhåbentlig – er det ikke en galej Zanka vil sejle med på – med mindre han har solgt helt ud!

FANGET I EN svær situation? Ja, for hulen og det er svært at sætte sin Fez som man vil i den situation, men selvfølgelig har han et valg på den lidt længere bane.

Der er det ikke nok bare at henholde sig til, at man bare er en lille fodboldspiller i et storpolitisk spil. Specielt ikke, hvis propagandaen bare tager til.

Jeg er klar på, at han får hele den tyrkiske musik på nakken, hvis han siger, at han gerne vil væk til vinter, men måske han så kan sove en smule bedre om natten.

UD OVER MATHIAS Zanka selv skal tænke sig godt om, så bør UEFA også skride ind.

De sidder allerede med en sag om det tyrkiske landshold, der gjorde honnør som en hyldest til militæret i EM-kvalifikationen.

Selvfølgelig er det utænkeligt, at sport og politik ikke bliver blandet sammen, men den tyrkiske fremfærd er usmagelig!

