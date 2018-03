Klar til gyser-slutspil: Blæret Brøndby!

FYRVÆRKERIET BRAGEDE ude over MCH Arena inden kampstart og knapt to timer senere var der stadig flimmer for øjnene.

Så hæsblæsende et tempo blev topkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby fyret af i – ikke mindst i de første 45 minutter.

Tak for underholdningen, siger jeg bare.

SELVOM ANDEN halvleg blev noget mere rodet og præget af for mange fejl, så var det stadig en topkamp værdigt med den intensitet, angrebslyst og de dueller, der hører sig til.

Brøndbys 1-0-sejr var der ikke meget at udsætte på og det er vel decideret blæret, at tilføje FC Midtjylland det første hjemmebanenederlag i sæsonen.

I HVERT FALD sørgede Alexander Zornigers kompromisløse presspil for, at FCM-spillerne aldrig fik ro på spillet og var uden chance for at styre kampen.

Der var kun et splitsekund for FCM-spillerne efter at have modtaget bolden til en eller to af de gultrøjede Brøndby-folk sad lige i anklerne på dem.

Derfor fik FCM’s midtbane heller aldrig sat de to hurtigløbere i front, Mikkel Duelund og Gustav Wikheim op til at tage de løbedueller med det tungere Brøndby-midterforsvar.

PÅ FORHÅND HAVDE jeg sat ekstra krydser ud for Hany Mukhtar og Simon Tibbling samt Mikkel Duelund og Gustav Wikheim fra FCM – og blev ikke skuffet.

Det var i hvert fald fra de fødder, at der skete mest.

Af alle aktionerne er det naturligvis Hany Mukhtars labre løbeduel med Korcsmar, der tager prisen. Ungareren blev plantet på heden og Kasper Fisker spillet fri på midten – og han svigtede ikke.

Artiklen fortsætter under billedet:

Hany Mukhtar var en oplevelse på Brøndby-holdet., Foto: Henning Bagger/Scanpix

FISKERS HUG SKULLE vise sig, at blive sejrsmålet og et mål masser af betydning.

Det sendte nemlig Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. Samme pointtal som FC Midtjylland, så for dem, der gerne vil have et knivskarpt slutspil, der formentlig skal helt til de sidste spillerunder før en afgørelse falder, var udfaldet perfekt.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at netop de to indbyrdes kampe mellem de to guldkandidater i slutspillet vil være der, hvor man lige skal rydde kalenderen!

I FCM-LEJREN KAN der næppe være tvivl om, at man krydser fingre for, at Paul Onuachu bliver klar til de kampe.

Wikheim og Duelund kan være en mundfuld med deres fine teknik og speed, men FCM’s offensiv blev for let at læse, for enstrenget uden en Sørloth, der blev solgt i vinterpausen eller altså den skadede Paul Onuachu.

Artiklen fortsætter under billedet:

Brøndby-jubel på MCH Arena. Foto: Anita Graversen

ER FAVORITVÆRDIGHEDEN til guldet så skiftet?

Ja, sådan må det være.

Et kæmpe selvtillidsboost for Brøndby så tæt på slutspillet kan være guld værd, mens FC Midtjylland både er blevet såret på hjemmebanestatistikken og selvtilliden.

Men det bliver tæt, vanvittigt tæt. Velkommen til en gyser guldduel!

