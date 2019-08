Konge-komét!

RIGA BALSAMMEN VAR nær endt i den gale FCK-hals!

Den lettiske 45 procents bitter burde – ligesom Riga FC – være skyllet ned uden besvær, men Ståle Solbakkens mandskab røg ud i en større hostetur i forsøget.

ALLIGEVEL FIK STÅLE Solbakken og Co. bragt sig i en stærk udgangsposition inden returopgøret i Riga om en plads i Europa League-gruppespillet med 3-1-sejren.

Dermed er sagen fuldstændig uændret. FCK er stadig kæmpe favoritter til en gruppespilsplads. Den 13. på 14 år. Ganske enkelt mageløst.

Ikke mindst takket være 17-årige Daramy.

ANGREBSKOMETENS mål til 3-1 gjorde en verden til forskel – og sørgede for, at man ikke sad med en noget mat FCK-fornemmelse.

At det ikke bare var et ultratyndt straffespark, der afgjorde sagen.

For det faktum, at de suveræne danske mestre og med afstand Danmarks bedste klubkort i Europa ikke kunne åbne et tungt lettisk mandskab og skabe flere chancer var skuffende.

Artiklen fortsætter under billedet:

Viktor Fischer FCK har scoret til 1-0. Foto: Lars Poulsen

DET ER DA MEGET muligt, at Røde Stjerne-straffesparksfloppet stadig sad hos FCK’erne endnu, men det så jo langt fra sådan ud fra kampens start. Aggressive FCK’ere med fart i boldomgangen og skarpe pasninger, så ud til at vælte Riga FC rundt som en flok bowlingkegler.

Specielt Viktor Fischer var i hopla. Med Dame N’Doye og Jonas Wind ude, så skinnede al spotlight på Fischer.

Den slags ansvar elsker Fischer og han leverede. Et enkelt mål og det tal burde have været fordoblet, men vigtigt for FCK, at netop han kom på tavlen.

DERFOR VAR DET jo vanvittigt unødvendigt, at et ukoordineret forsvar lader Riga FC score på en friløber - selvom den var godt smasket ind.

SPØRGSMÅLET TIL 70 millioner Europa League-kroner var jo naturligvis, hvordan FCK skal klare sig uden Dame N’Doye og Jonas Wind?

Det bliver heller ikke nemt og spillestilen bliver en anden, hvor den hurtige boldomgang bliver vigtigere, men Ståle Solbakken har spillerne.

Nej, Pieros Sotiriou viser stadig ikke, at han har permanent startpladspotentiale, men en Viktor Fischer kan fint bruges i front.

NYINDKØBTE MICHAEL Santos viste gode takter og med en eminent assist til Mohamed Daramys 3-1-kasse, så gjorde den ellers kamp-uskarpe Uruguay-spiller et fornemt aftryk allerede.

Men FCK-fansene skal måske drømme størst, når det handler om 17-årige Daramy. Hvilken fart, hvilket gå-på-mod, strålende teknik – og kølige afslutningsevner.

Derfor: I stedet for at købe mere ind, så brug da tiden, pladsen og suveræniteten i Superligaen på at få den unge angrebskomet kørt i stilling.

Ren drømme-Deramy.

