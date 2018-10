Kongekassen var ikke højdepunktet: - En enestående dansk præstation

WOW – SIKKE en Lukasse fra Lerager!

Ren tiki-taka, hvor Bordeaux-spilleren med to fikse et-to-kombinationer med først Yussuf Poulsen og derefter Pione Sisto hakkede kuglen lige op i krogen.

Om vi tilskuere eller Lukas Lerager selv blev mest overrasket skal være usagt, men den scoring var lige så sweet som en sachertærte på en Wiener-café!

DET VAR DEN, fordi Lukas Lerager tænkte ubønhørligt fremad, gik efter guldet – og fordi Danmark for en sjælden gangs skyld kombinerede sig til en scoring. Lad os få nogle FLER-AGER … (læs om Lukas Lerager fantastiske udvikling lige her)

Det var det ubestridte højdepunkt i kampen mod Østrig - og et sjældent flot landsholdsmål.

Matchen i Herning havde masser af en træningskamps døde momenter, men også en vilje hos danskerne til at forsøge det hurtige kombinationsspil og de tidligere indlæg fra kanterne.

Tak for det – selvom det trods alt ikke gav et hav af chancer, og Danmarks prædikat som et hold uden mange mål er der ikke rokket ved.

Pione Sisto forsøger sig, men uden held. Foto: Bo Amstrup/Scanpix

DET GAV DOG EN masse af dynamik med forsøget på at spille hurtige kombinationer, til tider også seværdig fodbold, og det var dejligt at se Pione Sisto i flere af kampens brændpunkter.

Den lille og ofte udskældte dribler søgte ofte ind i banen og var spilbar og en kilde til uro for østrigerne, hvilket også gav plads til den ægte venstrebenede back Jonas Knudsen på kanten.

Som fin bonus kunne Ipswich-backen slå de indlæg, vi savner fra Jens Stryger Larsen.

Men altså, det går fremad for Pione Sisto på det danske landshold, hvor han også mod Irland var et af få lyspunkter med sin insisteren på at udfordre.

Nu skal vi også se nogle mål fra den lille dribler!

Sejren er i hus. Foto: Lars Poulsen

SEJREN OVER ØSTRIG gav ikke noget endegyldigt svar på, hvordan man dikterer en kamp offensivt uden en Christian Eriksen – og det kan være svært nok med ham på holdet.

Men midtbanen med Pierre Emile Højbjerg, Andreas Christensen og Lukas Lerager indeholdt masser af fodbold.

Viljen til at tænke fremad fejlede intet. Evnerne haltede måske efter, men selvom det kun var en træningskamp, bød den på lidt mere finesse og seværdig fodbold, end vi har set længe.

Lad os få lidt af det med i de betydende kampe også, selvom den ustryrligt flotte serie under Åge Hareide fortsætter og nordmanden overgår nu alle i pointgennemsnit. Hatten af!

KAMPEN VISTE VEL også, at Åge Hareide har en kompetent trup, og at han ikke bør være så nølende med sine indskiftninger for at ændre en kamp, som han var mod Irland.

Der er nemlig udmærkede afløsere på bænken.

Hareides største hovedbrud er dog fortsat, hvordan angrebspladserne skal besættes.

Der er ikke entydige førstevalg på to ud af tre af de forreste pladser – og det giver ikke den fornødne sikkerhed og selvtillid omkring de pladser, selvom Martin Braithwaite med en scoring gjorde sit til at ændre den opfattelse.

Sådan ser man ud, når man har kvalificeret sig til U21-EM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DEN NORSKE LANDSTRÆNER kan jo også kaste et blik mod U21-holdet, der har leveret en enestående dansk præstation.

Ikke at hakke Færøerne over med 3-0, som de gjorde i Aalborg, men at kvalificere sig blandt Europas bedste mandskaber for tredje gang i træk, er en vanvittig flot præstation.

Stort klap på skulderen til dansk talentudvikling, men også til de unge mennesker, der ikke er blege for at prøve sig selv af i en tidlig alder i det store udland.

EM-succesen vidner også om en betydelig vinderkultur på det mest prestigefyldte af ungdomslandsholdene.

TAG EN JACOB Bruun Larsen, der er ved at udvikle sig til en profil i Dortmund, hvor han har været i flere år – og selvfølgelig også er det på det U21-hold, der nu skal til EM i Italien/San Marino næste sommer.

Lige netop Jacob Bruun Larsen får vi forhåbentlig at se på A-landsholdet inden længe, og det har selvfølgelig førsteprioritet i landstrænergruppen, men den slutrunde-erfaring sådan et U21-EM også giver, skal man ikke kimse af.

Under alle omstændigheder er det fedt, at fødekæden til landsholdet funkler!

PS: Med Wales’ sejr over Irland er det Gareth Bale og co., vi skal kæmpe med om gruppesejren i Nations League. En hurdle, Danmark skal kunne overvinde.

