Kongen af Brøndby? Bare vent ...

SØGANGEN ER HØJ, økonomien spændt til bristepunktet – og ingen ved, hvordan Superliga-klubberne kommer igennem coronakrisen.

Heller ikke i Brøndby.

Det er dog ikke meget, der tyder på, at det får klubejer og overkaptajn Jan Bech Andersen til at slippe rorpinden. Tværtimod.

DEN LONDON-bosatte rigmand med det hårdtslående Brøndby-hjerte har været en omdiskuteret ejer af klubben på den københavnske vestegn.

Der er betalt nogle kvajebajere, enkelte beslutninger har været truffet mere med følelser end fornuft, men lige nu, er han den ultimativt bedste ejer Brøndby overhovedet kan ønske sig.

Midt i en uoverskuelig økonomisk fremtid, så har han hjertet, viljen - og ikke mindst pengene til at holde hånden under sin blå-gule favoritter.

Det er der brug for.

Jan Bech Andersen har gode muligheder for yderligere opkøb i Brøndby via nye aktieemmisioner. Foto: Lars Poulsen

MED 54,6 PROCENT af aktierne, så er Jan Bechs ord tæt på lov - og det kan sagtens være, at en del bestyrelsesmedlemmer har været trætte af, at han alligevel træffer de afgørende beslutninger, men det altså den pris, man må betale for en redningsmand.

Det både har han været - og er Jan Bech Andersen stadigvæk i en butik, der i den grad kæmper med en rentabel drift.

Ja, på længere sigt, så er der ingen tvivl om, at Brøndby vil være styrket med en ligeværdig partner - eller flere - til Jan Bech Andersen, men her og nu er klubben i trygge hænder hos klubkongen.

Tilmed har undertegnede en klar fornemmelse af, at Jan Bech Andersen ikke er færdig med at smide penge i Brøndby. I bytte for aktier, forståes.

JAN BECH HAR naturligvis noteret sig, at aktiekursen er nærmest halveret på lidt over to måneder.

Det gør selvfølgelig hans - store - aktiebeholdning mindre værd, men det giver ham også en unik mulighed for at købe endnu mere op i Brøndby til en skarp pris.

På den netop overståede virtuellle generalforsamling i Brøndby blev det også vedtaget, at klubben i en femårig periode via nye aktieemissioner kan forsøge at hente op mod 285 millioner kroner. Igen en mulighed for Jan Bech til at øge sin ejerandel.

Jan Bech Andersen har om nogen været redningsmanden i Brøndby og for klubbens mange fans. Foto: Philip Davali

HVAD HULEN vil han så bruge en større ejerandel til? Det er jo ikke ligefrem fordi, aktierne sprøjter udbytte ud år efter år ...

Magten på de interne linjer bliver jo ikke større, og alle vil i endnu højere grad kigge på Jan Bech, når der skal findes skillinger.

En større ejerandel vil til gengæld stille Jan Bech Andersen betydeligt stærkere den dag, han vil sælge eller lukke en anden storinvestor ind i varmen.

Med en større ejerandel, så vil klubejeren også i langt højere grad kunne kontrollere de mulige udenlandske interesser, der kunne sværme om Brøndby.

Ultimativt kunne han jo overtage samtlige aktier, afnotere Brøndby fra fondsbørsen og derfra kontrollere et salg.

HAN VIL selvfølgelig sværge korsets tegn for sig, når talen falder på salg af Brøndby, men skal vi ikke bare sige, at selv en Jan Bech Andersen kan tabe interessen for at eje en fodboldklub en dag.

INDTIL DA, så er buddet herfra, at rigmanden kun vil stramme sit greb om Brøndby.

Det kan selv ikke 'Løvens hule'-profilen Birgit Aaby ændre på som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Brøndby.

Hun vil også skulle danse efter Jan Bechs pibe …

