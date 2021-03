Kovending: Gu' kan de vinde guld

Nu skal Brøndby ikke komme med flere beviser for, at de er en alvorlig guldkandidat, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

TIDEN GÅR. UHRE slår. Til og hårdt!

Nå, den halvsløje poesi til side...

Den første halvleg Mikael Uhre og Brøndby leverede i Odense må have overbevist de sidste skeptikere. Inklusiv undertegnede.

Det var nemlig tårnhøj klasse - og selvom erkendelsen måske er kommet langsomt, så har Brøndby mesterskabsmateriale og potentiale.

Ja, gu’ kan de vinde guld!

DET HAR DE sikkert vidst på den københavnske vestegn et stykke tid, men omgivelserne har stadig ikke overgivet sig til et Brøndby-mandskab, der har fået slag for at spille for simpelt, kun at være et kontrahold og at tidligere tiders voldsomme Brøndby-pres er lagt på hylden.

Det er der en sandhed i, men hvor mange beviser skal Brøndby diske op med, før man for alvor mener, at Brøndby kan blive danske mestre? Ikke flere, synes jeg.

Brøndby virker som en stærk sammentømret enhed. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FØRSTE HALVLEG på pløjemarken i Odense var en regulær Brøndby-opvisning med fart, snert i afleveringerne, fremadrettet tankegang, direkte fodbold – og klasse foran kassen.

Deres bedste 45 minutter i hele sæsonen.

Ja, det burde vel have været både 4- og 5-0 ved pausen, men Brøndby stoppede ved de 3-0 og slap så gaspedalen i anden halvleg. Det er da muligt, at OB var lige så slatne som en kasse Albani efter et døgn i solen uden kapsler...

Det ændrer bare ikke på, at Brøndby fremstår som en sammentømret enhed, hvor aftalerne sidder lige i (mester)skabet!

Mikael Uhre er nu på en delt førsteplads på topscorerlisten sammen med Patrick Mortensen, AGF. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DEN SLAGS KAN man vinde guld med – og ikke mindst, hvis man har en angriber, der hakker kuglerne i kassen.

Sammen med Cristiano Ronaldo neglede Mikael Uhre et ægte hattrick, altså scoret på en halvleg.

Nu skulle Ronaldo også bruge et straffespark til det, så lad os sige at Uhre – der scorede med højre, venstre og hovedet - vinder den duel…

PÅ MANGE MÅDER er Mikael Uhre et fantastisk symbol på Brøndby.

Ham har mange også afskrevet adskillige gange, fundet for let og vurderet som for lidt træfsikker.

Alligevel er Mikael Uhre nu en delt nr. et på topscorerlisten med 12 mål og nr. to på assistlisten med seks. Imponerende.

SÅ DET ER PÅ tide at pakke skepsissen over Mikael Uhre væk. Sammen med Jesper Lindstrøm udgør han en rasende farlig offensivduo, og den slags skal man som regel også bruge, hvis man skal stå med guldet om halsen, når vi rammer slutningen af maj.

Når Brøndby nu for alvor står som en alvorlig guldkandidat efter en omgang fantastisk trænerarbejde fra Niels Frederiksen, så hænger det selvfølgelig også sammen med konkurrenterne.

Faktum er bare, at Brøndby har slået et lille hul med fire point ned til FCM.

Det var sjældent bolden var længe på jorden, men her lykkes det for Rasmus Falk. Foto: Lars Poulsen

I EN SLØJ OMGANG sparkefodbold med tusindvis af hårde dueller, spillede FCK og FCM 0-0 i en kamp, der kun på intensitet og spænding lignede en topkamp.

Fair resultat, men det ændrer ikke på, at både FCM eller FCK slider voldsomt i det.

Ikke mindst i det offensive spil, hvor midtjyderne nu for tredje Superligakamp i træk måtte gå fra banen uden at score.

Usædvanligt, kritisk, utilfredsstillende for de forsvarende danske mestre.

MED SÅ MANGE gode boldspillere på holdet, så er det sgu’ da også jammerligt at se på, at Jonas Lössl skal sætte angrebene i gang med en lang pedal – og så skal der ellers jagtes andenbolde.

At opleve den hjemvendte frelser Pione Sisto så gennemsigtig og usynlig, som han er i øjeblikket, må også gøre ondt i FCM.

FCK HAVDE DE klart største chancer i Parken, men også her mangler skarpheden i front.

Jonas Wind lå trukket et stykke tilbage, hvor han ofte gør en god profil, men når det offensive læs skal trækkes af en totalt ude-af-form Bundu, så bliver det tungt.

Det er i hvert fald svært at se, at det annoncerede attentat på mesterskabet bliver andet end lidt vådt krudt..

DET ER I hvert fald Brøndby, der er toneangivende i Superligaen, og måske er det lige før, begge hold sukker efter en Mikael Uhre…

De stod tæt, meget tæt, da de demonstrerede for fans på stadion. Foto: Tariq Mikkel Khan

PS: Man forstår fuldstændig FCK-fansenes lyst til at komme på stadion, men når man står mange hundrede mennesker centimetertæt, så viser man jo lige præcis, hvad myndighederne er bange for, nemlig at fodboldfans ikke retter sig efter afstandskrav eller andre henstillinger. Derfor var demonstrationen i bedste fald et tomt slag i luften. Også FCK's såkaldte opbakning.

