Krig i kulissen: Få nu styr på det

JO, JO – MAN skal hverken hedder Einstein eller Søren Brostrøm for at regne ud, at fodbold står ret langt nede ad prioriteringslisterne og kan virke ret sekundært i en verden, der er lukket godt og grundigt ned.

Men selv fodbolden og resten af sportsverden kommer i gang på eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er hvornår – og hvordan. Specielt det sidste har fået de spidse knive frem i dansk fodbold.

EN STRIBE klubber med Hobro i spidsen – har som Ekstra Bladet kunne fortælle lørdag – sendt et brev til Divisionsforeningen.

Her går de til angreb på den beslutning, der er taget, nemlig at hvis man af en eller anden grund ikke kan spille Superligaen og de øvrige divisioner færdige, så er det en administrativ opgave at fastlægge resultatet og konsekvenserne.

Altså afgøre guld, sølv, bronze, Europa-pladser – og ikke mindst nedrykning. Den vel nok største konsekvens af dem alle – og derfor skal de fleste brevunderskrivere da også findes blandt dem, der hænger lidt med shortsene i vandskorpen.

Stefan Gartenmann og Christian Jakobsen fra SønderjyskE ved heller om de er købt eller solgt.

MAN FORSTÅR DEM jo godt. De træner, planlægger, knokler, ofrer – for så måske at blive fjernet fra Superligaen med et pennestrøg. Samtidig skal man jo huske på, at Divisionsforeningen ER klubberne. Derfor er deres ønske om demokrati forståeligt og rimeligt.

Problemet er bare lige så enkelt som uløseligt. 50 klubber, der skal blive enige om en løsning, der fordeler nedrykning og medaljer … Glem det! Her er udgangspunktet og positionerne simpelthen for forskellige – og vi har da heller ikke set et udspil fra klubberne på en løsning af mulige udfald.

JURAPROFESSOR ANDERS Ørgaard kommer dog klubberne lidt i møde.

Han fastslår, at bestyrelsen i Divisionsforeningen ikke bare kan løbe fra ansvaret og uddelegere en beslutning til administrationen.

Det lyder da også fuldstændig rimeligt. Bestyrelsen har ansvaret og må stå på mål for beslutningen, men de kan bede turneringsadministrationen med Peter Ebbesen i spidsen om en løsning, som bestyrelsen så godkender.

SELVFØLGELIG VIL samme turneringsadministration være glad for, at man i det mindste når to runder, så alle har mødt hinanden lige mange gange, men den praktiske betydning i forhold til placeringer er nu ikke stor. Nedrykkerne – Silkeborg, Esbjerg og Hobro samt mesteren FCM – vil være uændret.

Under alle omstændigheder, har man 24 runder at forholde sig til. Al klynk om, at vi da har oprustet til foråret og står langt stærkere der, må bare pakkes væk – og tv-aftalen er bundet op på, at der SKAL være tre nedrykkere og kun én oprykker fra 1. division.

JA, DET VIL VÆRE kæmpe kaos, hvis man ikke når til vejs ende med turneringerne, og derfor gør man alt i FIFA for, at det ikke ender sådan. Landsholdsfodbolden bliver trynet, kontrakter administrativt forlænget (selvom den næppe holder i retten) og udskudte transfervinduer og start på næste sæson.

Så mon ikke vi når i mål og undgår Hobro-brevets bekymringer? Jeg tror det, men det ændrer ikke ved, at Divisionsforeningen – og dermed klubberne – må få styr på reglerne, så alle er enige om, hvordan en afbrudt turnering håndteres.

I SAMME OMBÆRING virker det dybt besynderligt, så forskelligt Superliga-klubberne håndterer nedlukningen.

Mange har sendt spillere hjem for at få del i løn-redningspakken, andre kan ikke træne fordi kommunerne ikke vil tillade det, nogle har taget Sundhedsstyrelsens råd mere alvorligt end andre, mens den sidste del træner videre i neddroslet version.

Ja, fodbolden er ikke altid en retfærdig verden, men her virker det bare besynderligt, at 14 klubber kan stå SÅ forskelligt, når Superligaen ruller igen.

Den del burde også blive diskuteret godt og grundigt på dagens møde mellem klubberne i Divisionsforeningen.

Klare meldinger, please!

