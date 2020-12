Kvisten knækkede: Dumpet

I DE BLINDES rige er den enøjede konge!

Er det i virkeligheden derfor, at William Kvist har kunnet bjergtage en FCK-bestyrelse, hvor følingen med fodboldverdenen åbenlyst kan ligge på et meget lille sted.

Er det forklaringen på, at den sportslige leder William Kvist skulle og – åbenbart uden problemer – kunne stå på mål for en helt igennem uigennemtænkt beslutning om at pakke træningstøjet og tage til diktaturstaten Dubai?

En ørkenstat, der ikke har noget at lade Qatar høre, når det kommer til overtrædelser af menneskerettigheder.

MED FCK’S tredje kovending på området, så undervurderede klubben fuldstændig fansenes holdning, og heldigvis reagerede de voldsomt på en helt igennem arrogant holdning, der var gennemsyret af alt for meget ’vi er sgu’ da FCK og vi gør, hvad der passer os’.

Ja, anstændig opførsel af den klub man dagligt spejler sig og smider sine penge efter betyder faktisk noget, FCK!

HJERNEBLØDNINGEN HOLDT da også kun et par dage, hvor William Kvist var blevet rundbarberet fra højre, venstre og midt i mellem af fans, medier og menneskerettighedsorganisationer.

Endnu et par håbløse interviews, hvor man kan undre sig over, at William Kvist ikke havde forberedt sig bare et minimum på de spørgsmål, enhver førsteårsstuderende i kommunikation vidste ville komme.

Så fik – eller søgte – FCK nye oplysninger om rejsesituationerne og vupti, så var Portugal igen rejsemålet.

Atter en semi-arrogant kommunikation, men tilbage står både FCK og ikke mindst William Kvist afpillet tilbage.

Kaffekop classic fra William Kvist. Foto: Tariq Mikkel Khan

KONKLUSIONEN MÅ I hvert fald være, at man i FCK er parat til at blæse på samtlige principper og anstændighed, hvis man ser en fordel for sig selv – og samtidig heller ikke tager sine egne fans vildt alvorligt.

William Kvist? Ja, dumpet.

Nogle vil sige igen efter adskillige kaffekops-optrædender, hvor arrogancen ikke bliver fyldt af bare et par gram formildende eller vindende citater, men tilbage står, at han for ofte virker lige så overmatchet som i adskillige landskampe …

Det falder dog også voldsomt tilbage på en bestyrelse, der alt for nemt har kunnet skubbe William Kvist ud på alt for dybt vand.

EGENTLIG SYND, for mit kendskab til William Kvist er sådan set, at han i bund og grund er et ordentligt menneske, men her presset ud, hvor han kommer til kort i erfaring, ledelse og kommunikation – og forhåbentlig har FCK ikke kastet alt for mange penge i kommunikationsrådgivning efter Michael Ulvemann!

SÅ GÅR DET noget bedre på banen, hvor 1-0-sejren over FCN endnu engang viste, at Jess Thorup er på rette vej med sit projekt. Mere boldbesiddelse, mere vægt på det hurtige småspil og mere aggressivt pres på modstanderne.

Thorup har sat baren højt for det nye FCK-spil, men med spillere som Pep Biel, der ovenikøbet leverede en kongekasse, offensiv-driveren Rasmus Falk, Mohammed Daramy – og corona-ramte Viktor Fischer, så er materialet i orden.

FCK's Pep Biel klappede til med sejrsmålet mod FCN. Foto: Claus Bech/Scanpix

Vild jubel fra Pep Biel, mens Mikkel Rygaard ærgrer sig. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

TO TING SPRANG i øjnene fra kampen i FCN, hvor de to hold var meget lige:

Nicolai Boilesen har som midtstopper-makker til Mathias Zanka Jørgensen bragt både rutine, sikkerhed og bedre bolde op i banen til FCK-mandskabet. Han kommer næppe på landsholdet som midtstopper, men Boilesen ligerne en FCK-gevinst på den plads.

Kunne Rasmus Falk være mere træfsikker, så spillede den kreative offensivdiamant selvfølgelig ikke i Superligaen, men han må kunne bygge lidt mere på den del.

SÅ JESS THORUP gør sådan set sin del af jobbet, så nu mangler FCK-fansene vist bare, at de ledende figurer i klubben gør det samme, og det kan vist kun gå for langsomt med at få Peter ’PC’ Christiansen købt fri af AGF.

