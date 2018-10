Kynisk timing bag direktør-transfer: - Kan blive et vaskeægte scoop

DET GAMLE mundheld om, at journalistik kan føre til alt – bare man forlader det i tide, er vel som skrevet til den gæve nordjyde, Peter Møller.

Værtsrollen på tv er byttet ud med en nyoprettet stilling som fodbolddirektør i DBU – og det kan vise sig at blive et vaskeægte scoop for fodboldunionen, der slider med et flosset image.

Ledelseserfaringen, det at drive projekter og fører visioner og strategier ud i livet, er ganske vist ikke voldsom hos den 46-årige tidligere topangriber, men det er heller ikke nødvendigt for DBU. I første omgang.

Næh, med ansættelsen af altid smilende, venlige og svigermors-charmerende Peter Møller, så har DBU i første omgang fået den mand, der skal vinde folket tilbage til DBU.

PETER MØLLER er nemlig fuldstændig uplettet af de møgsager, konflikter, bøvl og bavl, der har martret DBU så længe. Læg da også mærke til den iskolde og kyniske timing i ansættelsen. Den falder nemlig få dage efter en seksårig aftale mellem unionen og spillerne faldt på plads.

Peter Møller skulle fikst styres uden om det pinlige og langstrakte forløb!

Nu kan han altså stå renskuret foran rullende kameraer, hvor han kan tegne og fortælle om de danske landshold og udviklingen af dansk fodbold. Det skal han nok kunne klare.

Med sin baggrund som spiller vil Peter Møller uden tvivl kommer bedre overens med spillertruppen end så mange andre i DBU's ledelse. Foto: Anders Kjærbye

SAGEN ER JO nemlig den, at han har en fantastisk bane at spille på. Hver gang direktør Claus Bretton-Meyer eller Jesper Møller har stukket fjæset frem i tv-ruden, så har det handlet om uenigheder eller konflikt.

Ja, direktør Claus Bretton-Meyer har tilmed koketteret med sin manglende fodboldviden og elitechef Kim Halberg, der indtil nu har haft ansvaret for landsholdene, har fremstået som en teknokrat.

Sat på en uriaspost i forbindelse med landsholdskonflikten, men også uden gennemslagskraft og den fornødne respekt i fodboldverdenen.

Både internt i DBU, udenfor bentonbunkeren og ikke mindst blandt landsholdsspillerne har savnet af en ægte fodboldmand i den øverste administration med den nødvendige ballast været stor.

Det hul lukker DBU effektivt med ansættelsen af Peter Møller, der vil få masser af medvind og opbakning fra den stribe af landsholdsspillere, der har ligget i slagsmål med DBU.

SOM TIDLIGERE FORMAND for Spillerforeningen, så skal Peter Møller naturligvis skifte kasket, men hans forståelse for spillerne og deres situation vil formentlig bringe ham tættere på spillertruppen og Åge Hareide end nogen administrativ DBU-topboss har været siden Jim Stjerne Hansen sad for bordenden.

I forhold til DBU må man konstatere, at det må gå godt, når man kan ansætte en direktør i millionklassen i en nyoprettet stilling…

Når det er sagt, så ligner valget af Peter Møller til stillingen velgennemtænkt – og pengene kan hurtigt være godt givet ud, hvis han rent faktisk viser sig som en genvej til danskernes fodboldhjerter.

Så må vi se, om Møller stadig kan have albuerne højt hævet når bølgerne går højt!

