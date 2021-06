- Landsholdet har vundet - stort!

- Selvom landsholdet allerede har vundet danskernes hjerter, vil vi have mere. Det skal og bør gå ud over Wales, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

STUDENTER SPRINGER ud, temperaturen siger shorts og kjoler – og der er EM.

Vækker det minder? Nå, ja – sommeren 1992, hvor finalen blev spillet lige præcis i dag for 29 år siden.

Resultatet af den kamp har skrevet sig ind i samtlige historiebøger på fodboldbiblioteket – og gav lilleputnationen Danmark oprejsning fra specielt 1984 og 1986, hvor Danmark havde spillet noget af det bedste fodbold i slutrunden, men uden bonus.

NU STÅR VI IGEN med et hold, der – som i 1992 – ikke er det bedste, men hvor alt åbenbart flasker sig.

Videre fra puljen som toer med blot tre point, Wales som modstander i 1/8-finalen, ingen walisiske fans i Amsterdam og i det hele taget en turneringshalvdel uden de vel nok største favoritter, Frankrig og Belgien.

Heldigt? Tjae, efter mareridtsstarten på EM med Eriksens uhyggelig kollaps tager vi det hele med.

DET VILDE ER JO, at uanset om vi kringler Wales, eller golf-fanatikeren Gareth Bale (der er imponeret over Danmark) driver Danmark en tur ud i Amsterdams kanaler, har det her landshold vundet. Stort.

Kasper Hjulmand har vist sig som en fantastisk leder og kommunikator, og ikke mindst indrømmelsen af, at man nok burde have forladt Parken og givet UEFA fingeren, sad lige i skabet og gik rent ind hos danskerne.

Format, indsigt – og ærlighed. Også over for det, man ikke håndterer perfekt.

Landstræner Kasper Hjulmand har kaldt forberedelserne til Wales-kampen som 'en tur til bageren' i sammenligning med gruppekampene efter Eriksens kollaps. Foto: Lars Poulsen

Efter Christian Eriksens uhyggelige kollaps, er synmpatien strømmet mod landsholdet. Foto: Lars Poulsen

SAMTIDIG HAR HJULMANDS mandskab forvandlet den lunkne landsholdsinteresse til et brandvarmt forhold mellem danskerne og DERES landshold.

Det i sig selv er nærmest en EM-triumf efter år, hvor mange fodboldfans har set skævt til landsholdet – og den lidt bøvede fankultur omkring landsholdsfodbolden.

DE RØD-HVIDE bliver omfavnet, støttet, hyldet og kysset i en grad, så vi skal tilbage til 1986 for at finde noget lignende.

Kynikeren bag disse linjer vil selvfølgelig sige, at ’Nå, der skulle altså en kollapset Eriksen til, før landsholdet blev populært’, men det er trods alt for simpelt.

Ja, det var bagtæppet, men landsholdets handlinger og optræden under og efter kollapset viste mere end maskinelle og floskel-udspyttende fodboldspillere.

De vidste en flok unge mennesker med hjertet på rette sted – og den slags tager kegler.

Joakim Mæhle i front ved fredagens træning. Foto: Lars Poulsen

DET SAMME GØR fejende flot fodbold, og med den anden halvleg mod Rusland i en ekstatisk Parken blev der også fyret godt op under fodboldgrillen med 4-1-sejren.

En form for totalfodbold, hvor angriberne er de første forsvarere, og forsvarerne de første angribere.

Opfundet af legendariske Johan Cruyff, der også lægger navn til aftenens stadion i Amsterdam – og smukt bevist af Andreas Christensen og Joakim Mæhle, der begge scorede mod de rundbarberede russere i en buldrende offensiv.

MOD WALES KAN man håbe på, at det vanvittige overskud, den enorme power og vilje, det danske hold har spillet med, stadig er intakt.

Sammen med en herlig offensiv tankegang har det været kendetegnet for denne sommers udgave af det danske landshold.

Ja, man kunne virkelig unde Christian Eriksen atter at være en del af det sammenspillede orkester, hvor solisten for alvor kunne stråle.

Danskerne har indtaget Amsterdam. Foto: Henning Hjort

I STEDET MÅ VI være taknemmelige over, at Eriksen har det godt – og at Mikkel Damsgaard er braget ind på landsholdet med nogle helt særlige kvaliteter, der også har været med til at begejstre Fodbold-Danmark.

Dem må han gerne vise igen mod Wales, der bør være en uåbnet gave til Danmark.

Jo, jo – Gareth Bale og Aaron Ramsey har klasse, men vi kan vist hurtigt blive enige om, at de begge har deres bedste år bag sig.

DANMARK KOM SENT i gang med EM-festen, så lad os endelig blive hængende et stykke tid endnu.

Mindst til kvartfinalen næste lørdag, for selvom landsholdet allerede har vundet de flestes hjerter, så er vi stadig i underskud med sejre på banen ved dette EM.

Derfor skal det være ’FAR-WALES’!

