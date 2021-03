Lav nu lortet om!

Hånd-reglen er til at kaste op over, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

BEKLAGER GENUDSENDELSEN fra sidste uge, men lav nu for h….. den regel om hånd på bolden om.

Ja, giv den hele armen, for lige nu er vi ved at få smadret fodbolden!

I stedet for det smukke spil, så taler vi dommere, lovbøger, paragraffer og ser tusindvis af slowoptagelser. Alt sammen bidrager desværre til, at man bliver mere og mere ligeglad med den sport, der ellers tryllebinder millioner af mennesker hver uge.

I sidste uge var det FCK, der fik et straffe i de døende sekunder, da Benjamin Hvidt fik en bold på armen, nu er det så derbyet mellem Brøndby og FCK, der bliver skæmmet af en tåbelig regel.

JA, DOMMER JAKOB Kehlet fulgte reglerne fuldstændig med annulleringen, da Jonas Wind helt tilfældigt havde armen på bolden inden Kamil Wilczeks scoring til 1-1. Ingen tvivl – heller ikke om, at Slimanes arm inden Winds ditto heller ikke skulle give straffe.

Dommerne dømmer altså efter reglerne, men reglerne er tåbelige. En ren dræber.

Heldigvis kigger International Football Association Board (IFAB) netop på de regler. Alt tyder da også på, at de bliver lavet om til næste sæson. Forhåbentlig til noget bedre. Værre kan det i hvert fald ikke blive.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FCK'erne troede, at Kamil Wilczek havde scoret - de blev klogere. Foto: Lars Poulsen

SELVFØLGELIG GAV VAR-dommene et intenst derby et nærmest overdramatisk forløb, men når al teknikken er pakket væk, så var det en pragtpræstation af Brøndby.

2-1-sejren over FCK var det endegyldige bevis på, at Brøndby ikke er så porcelæns-porøst sat sammen, som undertegnede beskrev tidligere på sæsonen. Der er bund i holdet, der sjældent spiller prangende, men er svære at slå.

Det var sådan set en helt klassisk Brøndby-sejr. De var ikke bedst, slet ikke i 1. halvleg, smed ufatteligt mange bolde væk, men heller ikke så dårlige, at de ikke kunne hive sejren hjem.

På de enkle midler, der er Brøndbys kendetegn i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Lasse Vigen scorer til 1-0 for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Andreas Maxsø scorer til 2-0 for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

TAG LASSE VIGENS fantastiske kasse, der faldt efter en af de bolderobringer, derbyet var så rigt på. FCK’s Karlo Bartolec var alt for skødesløs og nonchalant på egen banehalvdel, hvilket Simon Hedlund og Lasse Vigen udnyttede til et hurtigt overfald.

Derfra var der frit løb til Vigen, mens Hedlund løb med og traf FCK-forsvaret ud.

Ja, Victor Nelsson bakkede for voldsomt på Vigens løb ned mod FCK-målet, men fremragende sparket ind af midtbanespilleren.

Så Brøndby leverede et mesterstykke, viste igen masser af moralsk styrke – og har en frygtet kontrastyrke.

De skal nok være med hele vejen.

FCK? JAMEN, de var da klart bedst i 1. halvleg, lagde voldsomt pres på Brøndbys boldholdere, men når man ikke kan skabe flere chancer med det overtag, så er opgaven lige så uløselig som politisk enighed om genåbning af Danmark...

Jonas Wind er vel den eneste, der kan være tilfreds med indsatsen af offensivspillerne. Mange dårlige indlæg og beslutninger fra Mohamed Daramy, Viktor Fischer tilbage som anonymt indslag, Mustapha Bundu helt væk – og Rasmus Falk med for lidt slutprodukt på ellers fine ting.

Nu har de to kampe mod AGF og Brøndby givet lige præcis ét point, hvilket koster i kampen om de dyre pladser i toppen, og derfor er der langt fra sat tjektegn ved genopbygningen af FCK efter Ståle Solbakken-fyringen.

Ja, faktisk er FCK og Jess Thorup gået flere skridt tilbage i forhold til afslutningen af efteråressæsonen, hvor spillet flød langt bedre.

Derfor virker FCK som dansk mester mindre sandsynligt end Lyngbys overlevelse i Superligaen…

Lyngby leverer vanvittig afslutning

Se Lyngby vilde comeback: