Ligegyldig kamp: Aflys!

EN KÆMPE Corona-bombe er detoneret i den danske landsholdslejr - og trykbølgerne truer med at feje resten af landsholdet med sig inden venskabskampen mod Sverige onsdag aften.

Robert Skov er testet positiv for Covid-19 sammen med en behandler på landsholdet – og Robert Skovs nærkontakt med de øvrige landsholdskollegaer har nu sendt otte spillere i isolation. Blandt andre Yussuf Poulsen, Pione Sisto og Martin Braithwaite.

Ikke nok med det, så er landstræner Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst også ude til kampen mod Sverige, hvilket gør Ebbe Sand til vikarierende landstræner.

Ydermere befinder der sig et mindre kontingent af landsholdsspillere i England, der heller ikke kan deltage, fordi de ikke kan vende tilbage til England uden karantæne på grund mink-situationen i Danmark.

I alt er 18 (!) mand ukampdygtige til landskampen på grund af Corona.

NU SKAL nye spillere kaldes ind, testes – og måske sendes retur igen, hvis testen er positiv.

Det er kun et ord, der dækker: KAOS!

Og egentlig også kun et svar på en landskamp, der efterhånden ligner en farce: AFLYS!

Landstræner Kasper Hjulmand er også sendt i isolation. Foto: Lars Poulsen

DEN SPORTSLIGE værdi er fuldstændig forsvundet, og det er fuldt forståeligt, hvis svenskerne også lige tænker sig om en ekstra gang og funderer lidt over, om de har lyst til at spille kampen.

For lige at få en vigtig del på plads, så er det kun UEFA, der formelt kan aflyse kampen – og det ligger ikke lige for.

Det ændrer dog ikke en tøddel på, at de burde aflyse kampen mellem Danmark og Sverige på Brøndby Stadion i morgen.

I FORVEJEN virker hele landsholdstanken temmelig absurd i denne tid. Smittetallene buldrer op i hele Europa, men man vælger alligevel at samle spillere fra en masse lande – og derefter sende dem på kryds og tværs over kontinentet.

Det strider mod alle anbefalinger. Bobler eller ej.

Mangler 18 spillere I alt 18 spillere er ude til kampen mod Sverige. Coronasmittede: Robert Skov og Anders 'AC' Christiansen (sidstnævnte mødte ikke op i lejren).

Isolererde: Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Jesper Hansen, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Stoppet på grund af karantæneregler (måtte ikke rejse til Danmark): Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg. Vis mere Luk

DER ER ingen tvivl om, at klubberne i denne periode er ekstremt bekymret – og vel også irriteret – over, at skulle afgive spillere til landshold med den indbyggede risiko, at de bringer Corona-smitte hjem til klubholdet, der i modsætning til landsholdet er en mere sikker boble.

Læg til, at klubberne er ekstremt presset af et tæt kampprogram, hvor der inden sæsonstart heller ikke blev levnet meget plads til ferie, og derfor kan landsholdsfodbolden virke helt offside i en tid, hvor klubberne kæmper for at få fodbolden til at fungere under de nye vilkår.

LIGE NU er der i hvertfald ikke brug for en ligegyldig landskamp mellem Danmark og Sverige.

