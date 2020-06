Ligner en fyreseddel!

HAN SKREV og skrev i sin lille notesblok, gjorde Jakob Michelsen, mens hans OB-mandskab blev skilt ad.

Selv ved 6-0 blev der noteret flittigt, men OB-træneren risikerer aldrig at få brug for de sider...

6-0-nedsablingen i Silkeborg lignede nemlig en stensikker vej til en fyreseddel, med mindre Michelsen selvfølgelig sad og skrev sin opsigelse…

MAN KAN også sige det på en anden måde. Hvis Jakob Michelsen overlever den lussing til Silkeborg på toppen af en rædselsperiode, så er fynboerne nogle f…. flinke folk!

Jo, jo – det sker naturligvis, at hold løber ind i den slags snittere. Dage, hvor intet fungerer, fejlene er på lilleputniveau og hvor modstanderholdet bare har dagen.

Sådan var det naturligvis også i Silkeborg – og ja, OB havde en skadesbonanza, der havde sendt Oliver Lund, Alexander Juel, Issam Jebali, Janus Drachmann og Mart Lieder på lazarettet, men derfor må skibet ikke synke så dybt mod Superligaens bundprop.

Pinligt, ydmygende, skammeligt og rystende.

Seks gange kunne Silkeborg-spillerne juble over en scoring mod OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

PROBLEMET FOR Jakob Michelsen er naturligvis også, at han ikke ligefrem har sat masser af kundekapital i banken hos OB’s ledelse.

Inden sejren over Esbjerg, hvor spillerne ikke løb en eneste meter for Lars Olsen, stod OB med en periode på 10 kampe uden sejr. En smaskhamrende elendig stime, der da også kostede pladsen i top-seks, der burde være en selvfølge for en klub af OB’s statur.

Alene det faktum kunne have kostet ham jobbet, og havde måske også gjort det i mere ambitiøse klubber, men at han nu sender OB ned mod hundeslagsmålet om at undgå nedrykning, styrker ikke ligefrem hans position som OB-træner.

FOR DET ER jo lige præcis det spørgsmål sportschef Michael Hemmingsen skal stille sig selv. Har de tillid til, at Jakob Michelsen kan føre truppen helskindet gennem de sidste fem kampe – måske syv, hvis de havner på næstsidstepladsen i gruppen?

Kan han samle et hold op, der i forvejen ikke stråler af selvtillid, op? På torsdag venter et rent gys mod SønderjyskE i en regulær nøglekamp.

Der er i hvert fald intet, der tyder på, at Michelsen ligefrem har udviklet og finpudset OB-mandskabet i løbet af hele denne sæson – tværtimod.

Når man så bliver gennempryglet så eftertrykkeligt af et mandskab, der ellers ikke har gjort nogen ondt, så kan timeglasset hurtigt rinde ud for Michelsen.

Gennemprylet! OB fik tæsk efter noder af Silkeborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

JEG HAR i hvert fald set fyresedler blive stukket ud for mindre end det, OB har præsteret i denne sæson – og Silkeborg-kampen ligner knappen på trænerkatapulten.

