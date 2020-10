Ligner ren panik

Når trænerfyringerne falder, så er det som regel efter et mønster, hvor fans, medier og omgivelser har krævet et hoved på et fad.

Ja, der har da været spredte ’Ståle Raus’-ytringer på sociale medier, og jeg har da også selv skrevet et par gange, at tiden ikke er uendelig med de sportslige resultater, der er blevet leveret. Selv ikke for Ståle Solbakken, som indtil lørdag morgen havde et nærmest mytisk skær i FCK-sammenhæng.

Nu er det så slut. Fyret, sparket ud på røv og albuer.

Det er de færreste, der selv finder et godt tidspunkt at gå på, men - lidt naivt måske - havde jeg egentlig den forestilling, at Ståle Solbakken og FCK i fællesskab ville finde ud af, hvornår Ståle Solbakken ikke længere skulle være synonym med FCK.

Sådan blev det ikke - og fyringen er selv i fodboldverdenen noget af et chok. Måske ikke sensationel, men alligevel en stor overraskelse.

Til gengæld vil jeg for en gangs skyld klaske dette prædikat i røven af en trænerfyring: Det ligner panik!

En bekymret FCK træner Ståle Solbakken, der ikke har fået sit hold til at svinge i hele 2020. Foto: Lars Poulsen

Ja, det var horribelt, elendigt, pinligt, at FCK røg ud af Europa League til kroatiske Rijeka efter en pauver indsats. Den har naturligvis sat ekstremt mange minusser i Ståle Solbakkens karakterbog, når man nu ved, hvor meget Europa-deltagelse betyder i FCK.

Derefter spiller FCK en fin kamp mod FCN, hvor en mere frigjort og friskere tilgang fik FCK til at ligne et fodboldhold med en vis kvalitet igen.

Så beslutningen har været et stykke tid undervejs, men man må alligevel undre sig over nogle forhold, der bidrager til fornemmelsen af, at man har taget en forhastet beslutning.

Ståle Solbakken får lov at gøre transfervinduet færdigt med Peter Ankersen og Mathias Zanka Jørgensen som markante tilføjelser.

Ståle Solbakken har skabt det nye setup, hvor fysisk træner Anders Storskov blev fyret, Andrew Findlay hentet i England og Frederik Leth forfremmet til teknisk direktør.

At man ikke har en afløser klar.

At man ikke troede på, at Ståle Solbakken kunne klare den eneste store opgave, der lå tilbage i denne sæson, nemlig at vinde Superligaen.

Selvfølgelig har hele 2020 været en mindre katastrofe for FCK. Ingen tvivl, og skal man forstå, hvorfor FCK har mistet troen på Ståle Solbakken, så skal vi en tur ned i omklædningsrummet.

Her er flere beretninger gået på, at nordmanden simpelthen har mistet sit greb om spillertruppen. Ikke mindst blandt de spansktalende spillere, og det er også i det lys, man skal se, at Ståle Solbakken meget gerne ville skibe hele banden afsted.

Michael Santos var ude, Bryan Oviedo og Guillermo Varela kunne bare finde en ny klub - og Pep Biel var også til salg. Så der er ingen tvivl om, at hele hans spansk/sydamerikanske satsning var slået fejl - og tiden gik mod nordiske spillere.

Det er også i det lys, at man skal se, hvorfor Peter Ankersen og Mathias Zanka Jørgensen er hentet tilbage. For at genoprette den rette FCK-stemning i omklædningsrummet - og vende tilbage til et mere nordisk præg.

Det fik han ikke lov til, og man kan da godt tænke, at spillere som Mathias Zanka Jørgensen og Peter Ankersen ikke var vendt tilbage til FCK, hvis ikke det havde været for Ståle Solbakken.

En dybt skuffet FCK træner Ståle Solbakken forlader Parken efter nederlaget til Rijeka, der var med til at koste ham jobbet. Foto: Lars Poulsen

Nu er det så Hjalte Bo Nørregaard, der skal overtage stafetten som cheftræner for FCK, og mens FCK-DNA’et er på plads, så kan erfaringen som toptræner ligge på bagsiden af en Carlsberg-kapsel.

Det er næppe en løsning på den lange bane, men hvem så?

Den tidligere landsholdsspiller Christian Poulsen er et bud. Assistenttræner i Ajax lige nu, men med buler af erfaring fra alle de store ligaer i Europa. Dog uden erfaring med eget hold og uden stor karisma udadtil.

Bo Svensson, der har trådt sine trænersko i tyske Mainz 05 med lidt Red Bull-skole-inspiration. Ny stil, men stadig med FCK-blod i venerne.

David Nielsen. Godt ansigt udadtil, stor personlighed, har bevist sig i AGF.

William Kvist skal også tættere på det sportslige og ikke mindst køb/salg - og vi må jo håbe for den tidligere landsholdsprofil, at det går bedre, end da Carsten V. Jensen også drømte om at sidde på bænken samtidig med sportsdirektør-jobbet i FCK ...

Under alle omstændigheder, så er William Kvist for alvor trådt frem fra skyggen. Nu er en stor del af FCK's sportslige udvikling og succes placeret på hans skuldre! Han ligner en kommende sportschef eller sportsdirektør i FCK.

Og det ligner også et endeligt opgør med managerkonstruktionen i FCK, der var fremragende, når tingene spillede, men også sårbar i krisetider, hvor (for) meget sportslig magt var samlet hos Ståle Solbakken.

FCK skal nok overleve, truppen er trimmet og stærk - dog for stor - men det er et kæmpe hul, Ståle Solbakken efterlader. Det kan jo være, at han får ret i det, han sagde til 6’eren for godt en uge siden om dem, der ønskede Ståle Solbakken ud af klubben.

’Be careful what you wish for’....

Dansk fodbold er i hvert fald blevet en kæmpe profil fattigere!

