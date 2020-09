Må gøre nas på Ståle!

- Det er en kæmpe fjer i hatten for FCM at kunne præsentere Pione Sisto for næsen af FCK, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

PIONE HOME…

Med en lettere omskrivning fra filmen E.T., så er Pione Sisto tilbage i FC Midtjylland, hvor fodboldeventyret startede for den lille dribler.

Et fuldstændig vildt skifte og selvfølgelig løftet af et tumultarisk forløb, hvor FCK splashede ud på privatfly og D’Angleterre i kampen for Sistos underskrift.

Det var dog ikke nok for familien Sisto, der åbenbart hele tiden havde FCM som første prioritet - skal man tro Sistos egne ord i forbindelse med præsentationen.

At FC Midtjylland kunne vriste Pione Sisto ud af kløerne på Ståle Solbakken og Co., er naturligvis en kæmpe triumf for midtjyderne – og en ordentlig transferblodtud til FCK.

DEN FJER I hatten kan FCM-folkene snildt bruge i fortællingen om, at FCK ikke er så enerådende i dansk fodbold som tidligere – og at FCM er en værdig udfordrer til kongestolen i Superligaen.

Og ja, de vil hurtigt børste ydmygelsen af sig i FCK. Ikke mindst udadtil, men den må alligevel gøre nas på Ståle Solbakken og Co!

PÅ DET SPORTSLIGE plan er det også en kæmpe transfer. Ja, Pione Sisto er ude i en ordentlig karriererutsjetur, og FCM burde jo ikke have været næste skridt for Pione Sisto, men for Brian Priske er det en kæmpe triumf at få i hånden.

Med tilgangen af Pione Sisto bliver der blot lagt yderligere til den holdning, at FCK for en gangs skyld ikke er forhåndsfavoritter til Superliga-guldet.

Den ligger nu på FCM – og hvis de får hevet Pione Sisto op fra den spillemæssige sump, han desværre har befundet sig alt for længe i, så kan han brænde Superligaen af som ingen anden.

MED PIONE SISTO får FCM en kreativ muskel, som ingen andre kan flexe lige så hårdt i Superligaen. På sine bedste dage, vil den klejne kreative dribler kunne dreje de fleste backs en god tur ned i græsset – og med garanti en spiller, der vil gøre Superligaen noget sjovere.

Når det er så vanvittigt et skifte, så er det jo også fordi, det hører til sjældenhederne, at en Superligaklub køber en La Liga-spiller med mere end 130 kampe på bagen, med 25 år i sin bedste fodboldalder – og selvfølgelig også med et pænt antal landskampe på CV’et, nemlig 21.

BLÅ BOG: FC Midtjylland-spilleren Pione Sisto Pione Sisto tager en tørn i dansk fodbold, som kantspilleren vender tilbage til efter fire år i Celta Vigo. Han skal atter spille for FC Midtjylland. Bliv klogere på Pione Sisto: * Navn: Pione Sisto Ifolo Emirmija. * Født: 4. februar 1995 (25 år) i Uganda. * Familie: Pione Sistos forældre er fra Sydsudan. De flygtede til Danmark, da Sisto var to måneder gammel. Sisto blev dansk statsborger i december 2014. * Position: Kantspiller. * Klub: FC Midtjylland. * Tidligere klubber: 2016-2020: Celta Vigo. 2010-2016: FC Midtjylland. * Landskampe/mål: 21/1. * U21-landskampe/mål: 6/4. Kilde: DBU's landsholdsdatabase, Transfermarkt og superstats.dk. Vis mere Luk

FOR PIONE SISTO selv er FCM en redningskrans, der er kastet ud til en spiller i havsnød efter depression, sportslig nedtur – og nå, ja – en frugtkur, der næppe følger med til Herning.

Han har åbenlyst brug for en tryg havn og nogle omgivelser, der både forstår, værdsætter og respekterer Pione Sisto for den specielle væremåde, der også er en del af den komplicerede figur Sisto.

Det får han i FCM, der omvendt ikke har brug for den skrøbelige udgave af Sisto, der skaber mere ravage på eget hold end uro hos modstanderne. Slet ikke nu, hvor klubben for engangs skyld skal bevise, at de også kan levere i Europa.

Alligevel virker FCM som det oplagte valg for Pione Sisto – også selvom det er et trin ned ad karrierestigen, og at forløbet fremstod noget rodet.

FORHÅBENTLIG KAN Superliga-genstarten også betyde et Sisto-comeback til det landshold, der tirsdag aften tager mod England. Nederlaget til Belgien i lørdags viste i hvert fald, at bolden skal være en del på danske fødder, og det spil bør Pione Sisto kunne bidrage til.

Så måske er det den, der ler Sisto, der (måske) ler bedst…

