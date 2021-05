Måler byen guld og blå: Du er for vild, Niller!

OKAY, JEG FINDER lige på en vild fodboldkamp.

Bum, bum, det ene hold skal nærmest kunne vinde guld med en sejr, der skal være to straffespark, det ene skal brændes – og det ene skal selvfølgelig dømmes på VAR.

Nå, ja – husk lige et rødt kort allerede i første halvleg.

For sjov kunne vi jo lade dommeren give både straffespark og rødt kort indenfor 30 sekunder, selvom det var to forskellige sekvenser.

Smid lige en forsvarsspiller ind, der laver to kampafgørende kæmpefejl.

Hmm, det bliver sgu’ nok for urealistisk …

NÆH, BARE VELKOMMEN til en af de mest vanvittige kampe i et fuldstændig sveddryppende mesterskabsslutspil. Eller skulle vi sige endnu en af slagsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her troede de fleste Brøndby-fans at guldet var tabt. Morten Frendrup bliver vist ud. Foto: Claus Bonnerup

LÆS HER: ALT du skal vide i guld-kabalen.

HOLD-NU-KÆFT for et intenst drama mellem AGF og Brøndby!

En drømmestart med endnu en klassisk kasse af Mikal Uhre bliver forvandlet til et helvede på jord på blot 30 sekunder.

Straffespark begået af Hjörtur Hermannsson og sat køligt ind af Patrick Olsen – og rødt kort til Morten Frendrup.

Netop Morten Frendrup fuldendte et rædsels-hattrick med straffe mod FCM, straffe mod FCK og rødt kort mod AGF. Av!

PÅ DE SEKUNDER så det unægtelig ud til, at Brøndbys hede gulddrømme gik op i et flammehav af fejl.

For AGF havde tempo, vilje til at vinde og pressede på foran et veloplagt hjemmepublikum, men igen viste Brøndby-holdet, hvilket stof de er gjort af - og vendte vild modgang til en 2-1-sejr.

SELVOM DE SPILLEDE 10 MOD 11 i samfulde 55 minutter plus det løse, så spillede Brøndby sig sensationelt i pole position til Superligaguldet 2021.

De fik dygtigt trukket tempoet ud af AGF – og lurede på det helt rigtigt øjeblik.

Det sørgede Sebastian Hausner på klodset vis på for, da han med en fælt sjusket tilbageaflevering spillede GULD-UHRE(T) fuldstændig fri og tik-tok, så slog Mikael Uhre to (kasser)!

Utilgiveligt af Sebastian Hausner, men mon ikke der er fri drinks i Brøndby og omegn, mens han næppe skal nærme sig Herning …

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mikael Uhre opfanger Sebastian Hausners katastrofale tilbegelægning og scorer sikkert til 2-1. Foto: Claus Bonnerup

Vild jubel hos Brøndby-spillerne. Foto: Claus Bonnerup

DET VAR GANSKE enkelt en kamp, hvor pulsen var 160 – og et gigantisk resultat som Brøndby fik hevet hjem en mand i undertal i så lang tid. Klasse – for ikke et sekund sad man med indtrykket af, at AGF intet havde at spille for.

Ja, Brøndby fik ubeskrivelig hjælp af Sebastian Hausner, men det var altså også rendyrket klasse, at Uhre tidligt af identificeret den mulige tilbagelægning og gik 120 procent efter den.

FOR MORTEN FRENDRUP og Jesper Lindstrøm må sejren også have fået en sten eller to til at falde fra deres hjerter.

Begge de unge stjerneskud stod nemlig voldsomt for skud efter røde kort, der nemt kan tilskrives det kolossale pres, der er på Brøndby-holdet – og som de ikke kunne håndtere.

Begge solgte de deres hold med overtændte tacklinger, og selvom begge mangler i den afgørende guldkamp, så er deres handlinger nemmere at acceptere for fansene med den position, Brøndby står i.

Og som nævnt i sidste uge, så er de begge nøglefigurer i, at Brøndby er kommet helt hen til den målstreg, hvor der står et mesterskab og en guldmedalje lige på den anden side.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndby var under vil belejring i perioder. Foto: Claus Bonnerup

NU KAN EN SEJR over FCN sikre Brøndby det mesterskab, som hverken klubejer Jan Bech Andersen, Niels Frederiksen, spillerne eller fans så meget som turde hviske om inden sæsonstarten.

Det er bare fremragende arbejde af Brøndby-staben med Niels Frederiksen i spidsen at kunne afgøre hele baduljen på hjemmebane i sidste runde.

Midt i et spare- og forygelsesprojekt, så har han skabt en fantastisk enhed, der har vist overraskende langtidsholdbar.

Jo, jo - både FCK og FCM har leveret under standard, men det skal ikke tage så meget som en fadøl på Hovsa Bodega fra Niels Frederiksens bedrift. Den er nemlig enestående og temmelig vild!

DE BILLETTER til guldbraget bliver ikke nemme at få fat i, og der er da også lagt op til en ubeskrivelig fest på Brøndby Stadion.

Beskeden er i hvert fald klar på den Københavnske Vestegn: MAL BYEN GULD OG BLÅ!

Varm transfersommer venter i Aalborg: Blankocheck og profilsalg i AaB (PLUS?)

Læs analysen om krigen i kulissen: Magtkamp bag succestrænerens farvel til Vejle (PLUS+)