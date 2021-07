Målløs: Har aldrig set noget lignende

UEFA's beslutning om EM i så mange lande i en coronatid er en dødssejler. Bevist af de lukkede grænser for danskerne til den historiske semifinale, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

HVOR ER DET tjekket!

Danmark står for første gang siden 1992, hvor vejen var noget kortere, i en EM-semifinale.

Historisk, ufatteligt, fortjent.

Nu Mæhler vi dælme London rød og hvid ...

FOR DET ER I DEN engelske hovedstad, at Danmark brager ind blandt EM’s sidste fire hold i et gyserslutspil, hvor begge semifinaler og finalen bliver spillet i London.

På ikoniske Wembley, selvfølgelig.

Stedet, hvor Allan Simonsen for 38 år siden satte blus under Danmarks indtog på den internationale landsholdsscene med straffesparksscoringen i den sensationelle 1-0-sejr over England.

En sejr, der var medvirkende til, at Danmark kvalificerede sig til EM i 1984 – og resten af historien kender vi.

Andreas Cornelius, Kasper Schmeichel, Joakim Mæhle, Thomas Delaney og Joachim Andersen i vild jubel. Foto: Lars Poulsen

Simon Kjær var en klippe i det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

SORRY, DET VAR en lille omvej fra Aserbajdsjan og Danmarks store EM-Bakup!

For kampen mod Tjekkiet blev noget af en intens neglebidder, selvom det egentlig ikke så sådan ud.

De første 45 minutter gav Danmark en 2-0-føring, og hvor man egentlig tænkte, at det store spørgsmål ville være, om ikke Danmark kunne kyle et par stykker mere i kassen ...

Det så i hvert fald ikke ud til, at skummet blev blæst af fadøllen alle de steder i Danmark, hvor storskærmen blæste det glade budskab ud.

FOR DE FØRSTE 45 minutter forløb EMinent.

Thomas Delaney byggede på en lidt bleg slutrunde med et fremragende hovedstød til 1-0 – og Kasper Dolbergs kasse til 2-0 bør kandidere til at af EM’s absolut smukkeste.

Den ydersideaflevering fra Joakim Mæhle lige i skoen på Dolberg, var ganske enkelt überklasse.

Værsgo' - her er hele Danmarks landshold. Foto: Lars Poulsen

SÅ SMUKT UDFØRT, at selv mesteren af papegøjen Luka Modric må være dybt misundelig.

Ganske enkelt verdensklasse, og den aktion lagde bare endnu mere til udsagnet om, at Joakim Mæhle har været en af dette EM’s største oplevelser.

Han må ganske enkelt være blevet noteret hos de allerstørste klubber i Europa, for er du vanvittig, hvor er han vild!

ALLIGEVEL FIK VI en nerveflænsende spænding, da tjekkerne kom ud til anden halvleg som skudt ud af kanon fra kongeslottet i Prag!

Tre afslutninger på tre minutter – og en af dem havnede bag Kasper Schmeichel, nemlig den fra EM-topscorer Patrik Schick.

Her var Danmark edderbankeme på hælene, og selv Kasper Hjulmand måtte tage sin lykketrøje på, selvom den så ualmindelig varm ud i fodboldgryden i Baku.

STORMEN BLEV HELDIGVIS reddet af. Blandt andet fra et par gode Schmeichel- og Kjær-aktioner, men også fra gode indskiftninger fra den danske bænk.

Blandt andet Yussuf Poulsen, der både havde tre afslutninger, men også et tilbageløb, hvor han agerede bagerste mand i en nervøs afslutning.

Kasper Hjulmand efter kampen. Foto: Lars Poulsen

2-1 BLINKEDE LYSTAVLEN heldigvis i Bakus nattehimmel – og jubelbrølet fra alle arrangementerne i sommerramte Danmark må nærmest have ramt landsholdsspillerne 4000 kilometer væk.

Et dansk landshold, der sveddryppende, storgrinende, lykkelige, lettede og klar til mere lykønskede hinanden med den historiske triumf.

Heldigvis med kræfter i behold til at hyfde de godt 1000 medrejsende fans - og med et herligt ekstranummer i Kasper Hjulmands fejring rød/hvide-bøllehat ...

DET VAR BESTEMT ikke Danmarks bedste kamp under dette EM, men Kasper Hjulmand beviste endnu engang, at han også er blevet en af Danmarks store stjerner.

Startopstillingen var ramt perfekt, men også med perfekt timede indskiftninger, satte han sit store præg på kampen.

Målscorer Thomas Delaney lader sig hylde efter kampen. Foto: Lars Poulsen

MED SEMIFINALEN ryger landsholdets stjernestatus formentlig gennem taget i Danmark.

Et landshold, der er blevet omfavnet, elsket, hypet, som vi skal tilbage til firserne for at finde noget lignende.

Et landshold, der i den grad har samlet og forenet nationen, så vi nu alle sammen deltager i den samme fodboldfest.

KASPER HJULMAND HAR sejret.

Ikke ad helvede til, men i et sandt triumftog, hvor landsholdet langt om længe er blevet et fællesprojekt.

På tværs af køn, alder, hudfarve – og hvad man ellers diskuterer for tiden ...

Kig på gaderne. Piger og kvinder i alle aldre er også trukket i landsholdstrøjerne sammen med sorte, hvide og lyse- og mørkebrune danskere.

Fedt! Og jeg er ærlig talt lidt målløs over det jubelhav, der strømmer gennem Danmark. Gader, stræder, pladser fyldt med festende danskere, der åbner for alle ventiler efter et år i corona-skjul.

Ja, jeg har faktisk aldrig set noget lignende.

TIL GENGÆLD ER DET fuldstændig håbløst, at danske fans, der er bosat i Danmark, ikke kan bakke deres landshold op på Wembley. Lige nu er England lukket for tilrejsende danskere, og det vidner bare om, at UEFA’s beslutning om EM i så mange lande i en coronatid er en dødssejler.

Det samme er Englands regler for indrejse. Hvad er det eksempelvis der gør, at danskere, der er færdigvaccineret ikke kan komme ind?

HVAD NU? JA, forhåbentlig er semifinalen ikke sidste stop, for det her hold har et unikt vinder-DNA – og når Danmark kunne vinde EM i 1992 uden Michael Laudrup, så kan det nuværende hold måske også uden Christian Eriksen ...

