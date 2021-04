Magtarrogante fodboldledere: Tag jer sammen!

VI SKAL LIGE en tur op på moralens høje hest. Selvom det er en udsat position, så svinger vi alligevel pisken over fodboldledere i forskellige afskygninger: TAG JER NU SAMMEN!

Min personlige detektor overfor magtarrogance er i hvert fald slået ud et par gange i løbet af weekenden.

FØRST DEN BIZARRE og pinlige billetsag i DBU-toppen som Ekstra Bladet kunne afsløre lørdag.

Med så hullet en hukommelse DBU-formand Jesper Møller demonstrerer i den sag, så må man jo være stærkt bekymret for, om formanden overhovedet får spist sine måltider, tændt sin computer og holdt sine møder…

NU ER DET SELVFØLGELIG ikke korruption i FIFA-niveau vi taler om, men at DBU efter flere påståede undersøgelser gennem fem år skulle have Ekstra Bladet på nakken for at rette op på fejlen om eksklusive og dyre Champions League-billetter uddelt som gaver er slasket og uprofessionelt.

Det rimer i hvert fald langt fra den evige sang om såkaldt god ledelse – eller ’good governance’ som Jesper Møller synger med høj røst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jesper Møller skal nu forklare sig for betyrelsen i DBU om billetsagen. Foto: Lars Poulsen

LÆG TIL, AT DBU undervejs i Ekstra Bladets afdækning har forsøgt at latterliggøre de spørgsmål, vi har stillet til sagen.

Man har i øvrigt stadig ikke svaret på de konkrete spørgsmål, og det vidner igen om en utålelig magtarrogance.

I virkeligheden også overfor de mere end 300.000 danskere, der er medlemmer af DBU.

Nu beder bestyrelsen i fodboldforbundet – forståeligt nok – om en redegørelse fra Jesper Møller.

Hold ham fast på det, for i sagerne om Qatar, Arbejdernes Landsbanks exit, tilskuere på stadion og EM-slutrunden har han været mere usynlig end Lars Løkke i folketingssalen.

NÆSTE: UDBRYDERTANKEN blandt de superrige storkubber i Europa er langt fra ny.

Snarere en gammel traver, men den er kommet på græs igen efter nyheden om, at klubber som Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter, Juventus og Roma er blevet enige om deres egen lille luksusliga, hvor andre storklubber også er velkomne.

Tankegangen er helt bibelsk: Til dem der har, skal mere gives.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Juventus-præsident Andrea Agnelli er en af hovedmændene bag udbrydderklubbernes erklæring. Foto: Massimo Pinca /Reuters/Ritzau Scanpix

LIGE TIL AT KASTE op over, men med timingen af nyheden, så får man unægtelig den tanke, at udbryder-idéen blot skal bruges til at lægge endnu mere pres på UEFA, der mandag præsenterer det nye Champions League-format.

Et pres for bedre økonomi for storklubberne, men også med udvidede garantier for, at netop de klubber hvert år er fødte deltagere i den givtige Champions League.

MEN HOLDER UEFA OG FIFA som bebudet fast i, at udbryderklubberne ikke kan deltage i de hjemlige turneringer og at spillerne eksempelvis ikke kan spille VM, hvis de danner egen liga, så er piratligaen allerede en dødssejler.

Derfor: Pas nu på fodbolden i stedet for at smadre den.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sgu' da besyndeligt

Der var masser af dramatik i FCK-FCN. Både Nicolai Boilesens røde kort - og Peter Vindahl Jensen, der måske - måske ikke - nappede bolden med hænderne udenfor feltet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

SVÆRT AT SIGE, hvad FCM-truppen har brugt weekenden på, men den har været noget nær perfekt.

Med en sejr mandag aften over Randers, så kan midtjyderne galopere endnu tættere på titlen efter pointtabene til både Brøndby og FCK i to underholdende dueller mod AGF og FCN.

Vi skal dog lige have fat i endnu en besynderlig VAR -episode, men først lige en tommel op for det røde kort til Nicolai Boilesen.

Godt fanget og uden diskussion, at han fratager Kamaldeen Sulemana en friløber, hvilket dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen kunne se på skærmen.

MEN HVORFOR blev samme Kristoffersen ikke kaldt ud, da Peter Vindahl Jensen i FCN-målet øjensynligt nappede den med lapperne udenfor feltet kort forinden? Det er sgu' da besynderligt.

Er det igen dårlige tv-billeder, der afgør, hvorvidt man overhovedet kan bruge VAR?

Hvis det forholder sig sådan, så rammer den oplevede retfærdighed endnu mere skævt end den gør i forvejen – og så længe det er tilfældet, så vil VAR være i strid modvind.

JESS THORUP SIGER det sgu' egentlig meget godt: ''Det var de her undskyldninger med manglende kameravinkel, men prøv at hør her: Vi andre kan se det med det blotte øje. Så tror jeg også, det er muligt, at de kan gøre det.''

Enig - og når det er tilfældet, så skræmmer VAR folk væk fra fodbolden.

Tre bogstavsdiagnoser og alligevel professionel fodboldspiller. Få den flotte historie om Lyngbys Magnus Kaastrup her (PLUS+)

Fire mål, rødt kort og en omdiskuteret målmandaktion. Se højdepunkterne fra FCK-FCN: