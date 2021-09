Nærmest pinligt

Ringeste indsats under Hjulmand, men reservesatsningen var ok, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

NÅR NU DET, man rører ved, bliver til succes, så er det selvfølgelig fristende. At spare stort set hele A-kæden og sende reserverne i kamp mod miniputterne fra Færøerne.

Det gjorde Kasper Hjulmand - og blev straffet med den dårligste indsats i sin tid som landstræner, selv om Jonas Wind med et formidabelt hovedstødsmål fik reddet den danske ære med sejrsmålet til 1-0 efter 85 frustrerende minutter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind blev den danske helt i Thorshavn. Foto: Lars Poulsen

KRITISABELT AT SPILLE med reserveholdet? Ja, man kan sagtens argumentere for, at et landshold lige præcis er stedet, hvor man stiller med de stærkeste. Hver gang og uanset modstander. Det er hér, nationens bedste fodboldspillere repræsenterer landet og trøjen.

Jeg kan nu sagtens forstå Kasper Hjulmand, der med reserve-manøvren naturligvis ville vise den fantastiske bredde på landsholdet, og den talentmasse dansk fodbold råder over. Samtidig er det endnu et trick i bogen for større sammenhold i truppen, at alle bliver holdt varme.

Tilmed gjorde Kasper Hjulmand det samme i foråret med kæmpe succes, da Moldova blev molesteret med 8-0 – og det er jo lige præcis i sådanne kampe, at fremtidens landsholdsstjerne kan uddannes.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kasper Schmeichel blev også testet, men overliggeren tog fra. Foto: Lars Poulsen

Danmark spillede den ringeste kamp under Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

Læs de danske karakterer lige her

SELVFØLGELIG VAR DET på lange stræk en pinlig indsats, selv om de stolte færinger kæmpede, som om der var en grindehval, der skulle indfanges ...

Akkompagneret af et forrygende hornorkester, der kunne alt fra Pippi Langstrømpe til Slayer, gjorde færingerne det surt for danskerne med en kæmpe arbejdsindsats, hvor ingen blev skånet.

ALLIGEVEL MÅ KASPER Hjulmand være noget skuffet.

Over de gigantiske chancer, der blev misbrugt af blandt andre Jacob Bruun Larsen og Andreas Skov Olsen.

At Mathias Jensens stort anlagte spil ikke resulterede i flere åbne chancer, selv om han fik en assist på Winds scoring.

At boldomgangen i store perioder blev alt for langsom og uinspireret – og for ofte endte med en lang bold. Der manglede ganske enkelt de afgørende flow i spillet.

Og ja, så havde han vel også håbet, at Jacob Bruun Larsen og Mohamed Daramy havde leveret mere i en-mod-en-spillet. De skuffede begge - og fik ikke leveret de afgørende momenter, der var forventningen med de to kanter.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kasper Hjulmand kunne glæde sig over Jonas Winds tilbagekomst som profil på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Jonas Wind scorer sejrmålet til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Læs også analysen af Brøndbys transfervindue: Brøndbys barske kamp: Klubben står svagere (Ekstra Bladet PLUS+)

SÅ KUNNE HAN til gengæld glæde sig over et stort comeback i profilrollen til Jonas Wind, der fik et blændende mål annulleret for offside, men også var en fremragende spilstation på kanten af Færøernes felt.

At han langsomt dryssede A-navnene ind i løbet af 2. halvleg, gav også noget til Danmark, og Mikkel Damsgaard viste igen, at han er mand for at sætte fut i sagerne, ligesom Joakim Mæhle også bragte noget dynamik ind på holdet.

I det store billede, så er det naturligvis bare videre. Danmark tordner mod VM med maksimumpoint i puljen – og det uden at have ladet et eneste mål gå ind – selv om Færøerne faktisk var uhyggeligt tæt på at smadre den fine statistik.

Og skulle Danmark spille en elendig kamp i denne VM-kvalifikation, så er det kun fint, at det var vores venner fra rigsfællesskabet, der fik den fjer i hatten.

Læs også analysen af FCK's transfervindue: FCK's plan gik næsten op: Kun én ting nager (Ekstra Bladet PLUS+)