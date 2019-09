Nicklas Bendtner til FCK! Hahahaha

Hahahahaha – jamen, grinet har dårligt lagt sig over den største danske transferbombe i nyere tid. Rafael van der Vart var måske nok noget af en overraskelse, men Nicklas Bendtners ankomst i FCK er vel en decideret granat lige ned i Superligaen.

Konklusionen først: Det bliver fedt med Nicklas Bendtner i Superligaen – og FCK har smidt den perfekte redningskrans ud for den skandaleombruste angriber.

Jeg har tidligere skrevet og sagt, at jeg ville elske at se Nicklas Bendtner i Superligaen, men også anset det for usandsynligt. Løn, at han kun ville til FCK, form og motivation, gjorde det projekt voldsomt vanskeligt.

Nu kommer han. Forhåbentlig til en fornem modtagelse.

Bendtners kæreste jubler også

Ja, selvfølgelig skal vi være kritiske. Gider Nicklas Bendtner kyle det nødvendige knofedt i en genoprejsning af fodboldkarrieren, kan han holde sig ude af problemer i det københavnske natteliv, som han nu får første parket til?

Det er de nødvendige spørgsmål – og svarene får vi først om et stykke tid. Måske når kontrakten udløber, for det er en bemærkelsesværdig kort kontrakt, som Nicklas Bendtner har fået. Fire måneder, og det kan næppe tolkes som andet end, at Ståle Solbakken også er i voldsom tvivl om, hvad Nicklas Bendtner kan bidrage med.

FCK-manageren har da også slået knuder på sig selv. For nylig sagde han til Ekstra Bladet, at Bendtner ikke vil kunne bidrage med noget de første par måneder med den form, han må være i.

Læs mere her:

Beslutningen er taget: Ståle med klar Bendtner-besked

Sidste kamp faldt i april, så der må være noget rust, der skal bankes af!

Selvfølgelig har Ståle Solbakken kigget på den angrebsstyrke, han råder over – og signalet er i min verden helt klar. Han stoler ganske enkelt ikke på Pieros Sotiriou.

Cyprioten har fået mange muligheder i FCK, men spildprocenten og antallet af brændte chancer har alle dage været for høj.

Med både Europa League og et FCM, der også har oprustet med Emiliano Marcondes, så har Ståle Solbakken handlet resolut, men måske også en anelse desperat.

Hvor fed chancen end er med Nicklas Bendtner, så er risikoen for en gedigen fiasko også tilstede.

Uanset hvad, så må man bare sige, at Ståle Solbakken tog røven på alle.

Nicklas Bendtner er på alle leder og kanter en joker, men kan Ståle Solbakken genrejse Nicklas Bendtner som en klasseangriber, så er det en lige stor en bedrift som nok så mange mesterskaber…

Først og fremmest er det naturligvis Nicklas Bendtner selv, der skal bevise, at han har det i sig. At han stadig har noget at tilbyde fodboldverdenen andet end bøvl og ballade.

Lige nu er der bare at sige F….. VELKOMMEN i Superligaen, Bendtner!

Landsholdet er nok - trods alt - et lukket kapitel for Bendtner. Foto: Lars Poulsen

Nicklas Bendtner: Det er en helt særlig chance

Bendtner skifter til FCK