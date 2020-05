Op i røven med det: Superligaen er tilbage!

NUL TILSKUERE, flad stemning, dåselyd på tv, ingen jubelscener.

Den perfekte opskrift på en spildt fodboldaften – eller hvad?

Næh, det hverken håber eller tror jeg.

SUPERLIGAEN ER er nemlig tilbage med den udsatte kamp i aften mellem AGF og Randers - og derfra går det løs med de resterende to runder i grundspillet.

Og alene tilbagekomsten af den bedste danske række efter corona-nedlukningen må være nok til at hejse både flag og (fad)øl hjemme i stuerne – eller hvor kampen nu skal ses.

For vi har eddermame savnet Superligaen. Med alle dens mangler, K3'ere og knoldesparkere ... Det er vores liga, så velkommen tilbage!

JEG HAR TIDLIGERE sagt, at tiden er kommet til at genoverveje tilskuere på stadion, og den holdning er ikke ændret. Tværtimod. Det kan du læse om her.

For selvom tv-stationerne prøver at drysse tryllestøv ud over produktionen med lydspor af suk, sang og sorgløse jubelbrøl, så er det også på sin plads at erkende, at fodbolden - selv på topniveau - er et fattigt produkt uden jublen, larmen og intensiteten fra publikum.

Ja, ja - så skal vi nok høre alle fodboldhipsterne påstå, at så kan man rigtigt nyde de taktiske aspekter og løbemønstre. Op min bare! Fodbolden lever af spektaklet, af entusiasmen - ja, af fansene.

Papfigurer er sat op på stadion i Aarhus før aftenens kamp mellem AGF og Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FAREN ER naturligvis, at når den første fest har lagt sig over at være i gang igen, så lokker det gode vejr mere end træningskamp-stemning i en Superliga, hvor alt for meget desværre virker afgjort i toppen.

FCM tager naturligvis guldet, FCK lige så sikkert sølv - og derfra er der selvfølgelig en kamp mellem AGF, Brøndby - og måske FCN om bronzepladsen.

Buddet herfra er, at AGF langt om længe indfrier forventningerne.

Selvfølgelig får vi godt med drama i bunden, men også her skal Hobro, Esbjerg og Silkeborg ro ekstremt godt i båden, hvis ikke de skal havne med sorteper - med SønderjyskE og Horsens som outsidere til en tur i den næstbedste række.

ALT DET DYKKER vi meget ned i på Ekstra Bladet, men lige nu spreder vi armene ud og byder Superligaen på et ordentlig velkomstkram ... Nå, nej - men så i det mindste bare et højt: For fanden, hvor er det godt at se dig igen, Superliga!

