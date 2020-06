Opfordring til danske fans: Tænk jer nu om

KAN 28 TILSKUERE udgøre et problem for Superligaens drøm om flere tilhængere på lægterne?

Ja, hvis man altså spørger virolog Allan Randrup Thomsen.

Det har Politiken gjort, og professor Thomsen er stærkt kritisk overfor den opførsel, en flok AGF-fans lagde for dagen i pokalsemifinalen i Aalborg i kampens døende minutter.

HER FLØJ AGF-fansene fra deres pladser og ned mod hegnet, hvor der blev råbt og skreget efter en gang tumult i feltet.

Formentlig med noget mundvand flyvende rundt i den aalborgensiske aften.

Det er disse scener fra Aalborg, der har skabt bekymring hos virolog Allan Randrup Thomsen. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den slags, der får panderynkerne frem hos virologerne – og selvfølgelig har Allan Randrup Thomsen en pointe. Også selv om det heldigvis kun er et enkeltstående tilfælde.

DIVISIONSFORENINGEN ER ikke så bekymret og synes sjovt nok, at alt er håndteret flot.

Ja, ja, men med udsigten til flere tilskuere på stadion, og at man nu vil teste på tre forskellige stadions, så er det ikke den slags billeder, myndighederne vil se efterfølgende.

Det vil kun skubbe til bekymringen om, hvorvidt klubberne faktisk kan håndtere de mange flere tilskuere – og fodboldfans’ generelle opførsel.

JA, DET ER da vildt irriterende, at man ikke kan opføre sig som normalt på stadion med alt dertil hørende, men sådan er situationen bare lige nu.

Derfor til jer, der bliver lukket ind: Tænk jer nu for f... om, så vi kan lukke flere tilskuere ind på stadion.

Det har Superligaen i den grad brug for - og nu skal fansene vise vejen.

Brøndby-træner Niels Frederiksen skælder ud - måske over kvaliteten i en jammerlig kamp. Foto: Lars Poulsen

Brøndbys Jesper Lindstrøm og AGFs Niklas Backmann i et godt billede på kampen. Nærkampe i højderne. Foto: Lars Poulsen

DET ER IKKE TIL at sige, om flere tilskuere havde givet en bedre omgang fodbold på Brøndby Stadion i det såkaldte bronzebrag, men havde man haft en femmer for hvert boldtab, så kunne Mette Frederiksen beholde alle sine feriepenge ...

Der var sgu’ ikke meget ædelt metal over den dyst! Jo, jo – det blev lidt bedre i anden halvleg, hvor kampen også åbnede mere op, men ellers en ynk, hvor det ikke var bolden, der sled på græsset.

BEGGE HOLD jagtede ubønhørligt den lange bold, der kunne give en chance, mens de få tilskuere og en hel bunke tv-seere brækkede kæberne i stykker af kedsomhed!

Efter 82 minutter faldt det første forsøg inden for målrammen. Tak for kaffe. Ikke fordi holdene ikke ville frem over isen, men kvaliteten var bare for sølle. Bedst? Jamen, AGF virkede en tand farligere, fysisk stærkere og mere boldfaste.

INGEN AF HOLDENE fortjener en medalje af nogen slags efter den omgang, men resultatet passede selvfølgelig AGF bedst, og aarhusianerne er stadig kæmpe favoritter til den tredjeplads med indbygget Europa-mulighed.

Brøndby? På hjemmebane er både spillestil og udbytte stærkt bekymrende. Alt for få chancer skabt, og nullerten mod AGF er næppe den oprejsning efter nederlaget til Horsens, som Brøndby havde drømt om.

HVAD ELLERS I den første runde af mesterskabs- og nedrykningsspil:

FCK og Jens Stage faldt på røven i guldkampen. Her stryger FC Nordsjællands Abdul Mumin forbi. Foto: Jens Dresling

Lyngby er på røven. Ja, vi vidste godt, at de er ligaens dårligste udehold, men at skabe så lidt som de gjorde mod SønderjyskE er livsfarligt. Lyngby er nu alvorligt involveret i kampen om næstsidstepladsen, hvor SønderjyskE – uden at spille specielt godt – har fået noget medvind. Læs mere her.

FCM kvaste AaB fuldstændig og forventeligt. Midtjyderne øgede med FCK’s uafgjorte forspringet i mesterskabskampen – og selv ikke en skade til keeper Jesper Hansen bør kunne sætte en kæp i guldhjulet.

Rundens bedste underholdning fandt vi i Farum, hvor hjemmeholdet formentlig blev snydt for mindst et straffespark – og hvor Mads Døhr Thychosen leverede århundredes afbrænder. Derfor skal FCK ikke være voldsomt kede af det ene point, men det kan blive noget af et motivationsspørgsmål for Ståle Solbakken, hvor mesterskabet er strøget og sølvet temmelig sikkert er halet hjem.

