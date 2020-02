Overgiver sig totalt: Wauw, Braithwaite!

HVIS MARTIN BRAITHWAITE har taget billedet, hvor han får en krammer af Lionel Messi, og blæst det op i biografplakat-størrelse, så er det fanden fløjteme fuldt forståeligt!

For hvilken debut på mægtige Camp Nou for den danske angriber.

Skiftet ind efter 72 minutter for verdensstjernen Antoine Griezmann, men vestjyden brugte sgu sine begrænsede minutter fremragende.

Forarbejdet til to mål– OG et behjertet forsøg på kassen – kunne Martin Braithwaite sammen med en smittende energi og vilje tage med fra fodboldkatedralen.

Den ene oplæg til Messi, der brændte det hele af med fire mål.

Alene det må have været en kæmpe oplevelse for Martin Braithwaite. Nå, ja – og så takkekrammet fra den ubetinget største fodboldspiller det seneste årti.

Med andre ord: En debut, der overgik de fleste forventninger, selvom Braithwaite ikke formelt bliver noteret for de to målgivende aktioner. En historie, du kan læse her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Braithwaite i fuld firspring i den ikoniske trøje. Foto: REUTERS/Albert Gea

Kæmpe hyldest: Sammenlignes med Henke

DET ER DA OGSÅ værd at bide mærke i ordene fra El Mundo Deportivo, den store sportsavis i Barcelona: ’Han vandt straks Camp Nou med sin generøsitet og sin intensitet’.

Wauw!

Camp Nou er nemlig ikke noget nemt sted at imponere et publikum, der er vant til at se de ypperste fodboldspillere i verden. Ligesom på Santiago Bernabeu i Madrid er man nok begejstret, men også kritiske, hvis ikke deres helte leverer.

DET GJORDE Martin Braithwaite – og måske har han overbevist en masse skeptikere.

O.k., Eibar var flået i stykker, da danskeren kom ind, men betydningen af en overbevisende start fra Braithwaite kan ikke overvurderes.

Indrømmet, undertegnede har også været stærkt skeptisk over for Martin Braithwaites entre på Barcelona-mandskabet, men under ham hvert et sekund og synes, det er et kongeskifte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Braithwaite havde flere gode aktioner mod Eibar. Foto: REUTERS/Albert Gea

FLERE EKSPERTER har savet skiftet over, senest den gamle topangriber Julio Salinas, der ikke forstår, at man køber en spiller, der ikke kan spille Champions League.

Fair nok, men Braithwaite kan jo netop tage minutterne i ligaen, så Champions League-spillerne kan være friske.

Fraset Messi – som jo spiller alle de minutter, han kan komme i nærheden af.

Nu har både træner Quique Setién og hans stjerner set, at de kan regne med Braithwaite – og det er ikke uvæsentligt i en klub, der jagter trofæer.

ÅGE HAREIDE MÅ også klappe i sine norske lapper med tanke på det forestående EM. Et bare nogenlunde forår vil utvivlsomt gøre Braithwaite til en bedre spiller, der er stor respekt om.

Også hos modstanderne. Indtil videre må vi bare lægge os fladt ned: Braithwaite med bravur!

