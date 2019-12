På tide, Fischer!

EN AF DE sjoveste oneliners fra Bendtner-bogen ’Begge sider’ er klasket på ryggen af Viktor Fischer.

’’Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig til VM’’.

KONTANT SAKSESPARK fra Bendtner, der altså måtte se Viktor Fischer tage en af de pladser til VM-slutrunden, som han selv havde sat næsen op efter.

Siden fulgte en sæson, hvor Viktor Fischer satte Superligaen i brand og var ligaens klart bedste spiller. En fryd for fodboldøjet.

DERFOR LÅ det jo også i kortene, at Viktor Fischer skulle bruge denne sæson i FCK til at skaffe sig en ny kontrakt i udlandet, men indtil videre har vi blot set en harkende og hostende Viktor Fischer i FCK-trøjen.

Viljen, troen på egne evner og et stort anlagt spil er som altid usvækket, men på banen har Fischer været en bleg udgave af sig selv – og derfor er landsholdspladsen naturligvis også forduftet.

Uanset talegaverne…

Viktor Fischer var jublende lykkelig efter kampen. Foto: Lars Poulsen

MÅSKE VAR DET forrygende og intense Københavner-derby vendepunktet. I en sjældent set chancerig affære var Viktor Fischer en af banens bedste.

Udfordrende, kreativ, teknisk stærk – og de to mål, der afgjorde dysten til FCK’s fordel, var eminent sparket ind af FCK’s offensivspiller.

Specielt matchvinder-målet på Robert Mudražijas fremragende oplæg var latterligt lækkert udført. Overblik og teknik forenet på et sekund!

En genfødt Viktor Fischer, måske!

HAN SKYLDTE naturligvis også. Big time.

Både Ståle Solbakken, holdkammeraterne og FCK-fansene har med rette kunnet forlange mere, så derbyet var naturligvis et godt sted at betale tilbage…

Skal FCK gøre sig forhåbninger om at indhente FCM i Superligaens guldkapløb, så kræver det formentlig en Viktor Fischer for fuld udblæsning.

Det skal han så bevise i resten af efterårssæsonen og den afgørende Europa League-kamp mod Malmö.

EN ENKELT kamp, selv et derby, gør det jo ikke alene, men for det danske landshold vil en Viktor Fischer i topform heller ikke være noget skidt kort at spille til EM.

Åge Hareide, der nu blæser til angreb på hjemmebane til EM, mangler den spiller, der kan sætte sin direkte modstander med en hurtig dribling eller to.

De spillere, der kan åbne et kompakt forsvar.

Det kan Viktor Fischer, det kan Pione Sisto, men fælles for dem begge er, at de over en længere periode skal levere langt, langt mere end de har vist i dette efterår.

Kampen er slut : FCK'erne Pierre Bengtsson og Viktor Fischer er glade - det er Brøndbyspillerne ikke. Foto: Lars Poulsen

HVAD ELLERS FRA et medrivende derby foran knap 30.000 tilskuere i Parken:

FCK-forsvaret havde i flere omgange flyttet black friday til søndag og havde nogle ordentlige udsalgstilbud. Victor Nelsson har stadig problemer med at være den styrmand, der får skik på FCK-defensiven.

har stadig problemer med at være den styrmand, der får skik på FCK-defensiven. Kamil Wilczek har ganske vist overhalet Ebbe Sand som mest scorende Brøndby-spiller i Superligaen, men polakken virkede – trods en enkelt scoring – usædvanlig uskarp. Burde have scoret MINDST et mere.

har ganske vist overhalet Ebbe Sand som mest scorende Brøndby-spiller i Superligaen, men polakken virkede – trods en enkelt scoring – usædvanlig uskarp. Burde have scoret MINDST et mere. Carlos Zeca dominerede løjerne på midten af banen. Voldsomt, endda.

dominerede løjerne på midten af banen. Voldsomt, endda. Unge Morten Frendrup imponerede også på Brøndbys midtbane, men i modsætning til Zeca, så smider han alt for mange - nemme - bolde væk.

imponerede også på Brøndbys midtbane, men i modsætning til Zeca, så smider han alt for mange - nemme - bolde væk. Både Kalle Johnsson , FCK og Marvin Schwäbe , Brøndby, leverede stærke redninger i en kamp, der uden dem snildt kunne være endt 3-3.

, FCK og , Brøndby, leverede stærke redninger i en kamp, der uden dem snildt kunne være endt 3-3. Opgøret er fortsat den fedeste dyst i Danmark. Sorry, FCM!

BRØNDBY KAN sagtens ærgre sig over, at de ikke fik et point med hjem, og den tvivlsomme offside på Simon Hedlunds mål vil blive ivrigt debatteret.

Alligevel gjorde Brøndby-mandskabet en fin figur, der blot befæstede, at de skal være favoritter til bronzepladsen.

OG VIKTOR FISCHER? Ja, nu kan han med Bendtners ord ’knevre’ videre, mens FCK-fansene jubler og er Fischer-mans friends…

