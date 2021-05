Pinligt, Brøndby: Den værste reklame

HVIS BRØNDBY DRØMMER om store salg til sommer, så må man håbe, at klubber og agenter havde andet at lave end at se Randers-Brøndby.

I hvert fald faldt den trio, der umiddelbart kunne fylde pengekasse op i Brøndby, fuldstændig igennem i 4-2-nederlaget. En pinlig maveplasker.

SOM EKSTRA BLADET har beskrevet, så er det Andreas Maxsø, Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre, der ligner de mest oplagte salg til sommer, men av for en fuser i Randers.

Værst var Andreas Maxsø, der på imponerende vis var impliceret i tre ud af fire Randers-mål, lige efter kom en ligbleg Mikal Uhre, mens Lindstrøm var usædvanlig anonym.

Vildt og skuffende, at lige netop den normalt stærke akse sætter ud i en kamp, der skulle bekræfte, at Brøndby var tilbage i guldkampen.

RESPEKT TIL RANDERS, der egentlig ikke var bedst, men som Brøndby har gjort så mange gange, så sørgede de lyseblå for at score på de (få) chancer de fik. Koldt og kynisk.

Skuffelsen i Randers udnyttede FCM - godt hjulpet af en blændende Pione Sisto - med 3-0-sejren over FCN og midtjyderne er efterhånden snublende tæt på mesterskabet.

Mikael Uhre var en af de store syndere for Brøndby mod Randers. Blandt andet et brændt straffe på Patrik Carlgren. Foto: Claus Bonnerup

BRØNDBYS NEDTUR i Jylland ændrer dog ikke på, at sportsdirektør Carsten V. Jensen står overfor en stor eksamen til sommer.

Med succes har han trimmet truppen, gjort den billigere – og stadig konkurrencedygtig. Flot arbejde, men det har været de små justeringer.

Et farvel her, et par forlængelser dér – og et nogle beskedne indkøb eller aftaler med blandt andre Sigurd Rosted, Johan Larsson, Samuel Mraz, Rezan Corlu, Michael Lumb, Andrija Pavlovic og Blas Riveros, hvor succesen indtil videre har været til at overse.

NU STÅR HAN OVERFOR mulige salg af:

Andreas Maxsø , der har haft stærkt Superliga-år og har en form for gentlemanaftale med Brøndby om at komme videre

, der har haft stærkt Superliga-år og har en form for gentlemanaftale med Brøndby om at komme videre Jesper Lindstrøm viste sig vanvittigt fornemt frem til U21-EM – og bør være en eftertragtet vare.

viste sig vanvittigt fornemt frem til U21-EM – og bør være en eftertragtet vare. Mikael Uhre skal man måske også af med mens jernet er varmt.

LÆG OVENI Morten Frendrup, en bunke kontraktudløb – og tegningen af en travl sommer for Carsten V. Jensen er udført med den største sprittusch.

Der er både en forventning om, at Brøndby igen kan være en sælgende klub i plus 20 millioner krones klassen, hvilket både Maxsø, Lindstrøm og Frendrup kan blive – og være en top-tre-klub i Superligaen.

LAD OS BARE SIGE, at Carsten V. Jensen ubetinget står foran sit sværeste transfervindue som sportsdirektør i Brøndby.

Det er hér, at både han og Brøndby-projektet for alvor kommer under lup – og de valg, der bliver taget denne sommer kan være en strømpil for, hvor Brøndby skal placeres i Superliga-hierarkiet de næste tre-fire år.

Det ligner en regulær sommer-gyser!

Skarpe Ståle

Ståle Solbakken er gået i rette med FCK-aktionær Lars Seier. Foto: Lars Poulsen

ALTID FANTASTISK, når to store personligheder klasker sammen. At det sker i Ekstra Bladet gør jo ikke fornøjelsen mindre set fra denne stol.

Lars Seier gik i kødet på Ståle Solbakkens magt og store budgetter, men nu slår den tidligere FCK-manager hårdt og kontant tilbage.

Heldigvis.

HERFRA SET underkender Lars Seier fuldstændig den enestående internationale position, som Ståle Solbakken (og folk rundt omkring ham) fik bragt FCK i. Det er historieløst.

Måske - og det er overvejende sandsynligt - vil et dansk hold aldrig komme bare i nærheden af de resultater, der blev skabt under Solbakken.

SELVFØLGELIG LÆGGER Lars Seier afstand til Solbakken-tiden - og går langt for at forsvare fyringen.

Han vil skabe sit eget billede FCK, det er forståeligt, men til gengæld er det uforståeligt, at det skal gøres ved at sparke bagud.

Storaktionær eller ej.

