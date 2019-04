Pinligt, FCM!

MANCHESTER CITY OG Liverpool duellerer til det sidste i England, Dortmund og Bayern München gør det i Tyskland – og vi troede vel også på, at vi i Danmark skulle have en guldduel til den bitre ende mellem FC København og FC Midtjylland.

Sådan gik det desværre ikke. Guldduellen er for længst skyllet ud i lokummet efter et pinligt mesterskabsslutspil fra FCM.

JA, FCK ER suveræne. Ved præcis, hvornår der skal leveres som eksempelvis i den forgangne uge, hvor Brøndby, FCM og FCN blev nedlagt på stribe. Har FCK spillet blændende? Næh, men rigeligt til at være snublende tæt på en voldsomt velfortjent titel.

DET ER I DENNE afgørende fase, at profilerne skal gøre en forskel. Det er her, at man cementere sin status i klubben, blandt fansene og holdkammeraterne. Her man leverer for hyren.

Som Robert Skov, Viktor Fischer og ikke mindst Dame N’Doye har gjort det. Du ved, ’when the going gets tough – the tough gets going’…

LIGE PRÆCIS HER er FC Midtjylland dumpet med et brag i mesterskabsslutspillet. Hvor Dame N’Doye forstår at træde ind på den store scene, så bliver Paul Onuachu bag tæppet.

Den lange nigerianer formåede heller ikke, at være en stor profil i FC Midtjyllands mislykkede Europa-togt og har altså heller ikke været det i de afgørende guld-jagts-momenter.

TYDELIGT ILLUSTRERET mod Brøndby i søndagens knald-kamp, der var et veritabelt skydetelt.

Masser af afslutninger, men heller ikke her kunne Onuachu sætte sig igennem.

Det var ellers en kamp, der blev afviklet med masser af dueller og ikke så meget småspil, men uden Lange-Paul som profil.

FCK kan stole på N’Doye – Det kan FCM ikke på Onuachu.

At FCK-Damen på rigtig mange parametre er en bedre fodboldspiller end Onuachu, er så en anden sag.

Artiklen fortsætter under billedet:

Hany Mukhtar i duel med Paul Onuachu, der i dne grad har skuffet i FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Se også: AGF'ere rasede - loven er soleklar

DET ER SELVFØLGELIG ikke bare Onuachu pilen peger på.

Tag bare Jesper Hansen, Jakob Poulsen, Evander, Awer Mabil og Alexander Scholz med i posen over profiler, der slet ikke har leveret i slutspillet, så har du omfanget af problemerne.

Man kan måske påstå, at det er voldsomt at tage Evander med i den sammenligning.

Kan man forvente, at en 20-årig knægt kan bære holdet i et intenst mesterskabsslutspil? Ja, hvorfor ikke.

De samme forventninger hænger på ryggen af Robert Skov i FCK og vel også på Andreas Skov Olsen i FCN.

35-ÅRIGE JAKOB Poulsen har heller ikke været den samlende figur vi så i sidste års guldduel – og det ser ud som om, at FCM’s etablerede spil falder sammen, når veteranen ikke binder det sammen.

Spørgsmålet til en gylden påske-akvavit er selvfølgelig HVORFOR? Hvordan kan det være, at samtlige profiler på FCM-mandskabet brænder sammen i slutspillet?

Artiklen fortsætter under billedet:

Skuffelse i Herning. Guldet er væk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Se også: Brøndby-lykketræf - nu stirrer de mod mareridt

HAR B.S. CHRISTIANSEN ikke fundet på en sjov teambuilding-øvelse, har man for få ledertyper på holdet – eller handler det ganske enkelt om, at forholdsvis uprøvede Kenneth Andersen som træner for holdet ikke kan finde den rigtige opskrift.

Både i måden at spille på, men også holdudvælgelsen og ikke mindst at få det rigtige spændingsniveau frem på holdet.

UMIDDELBART FREMSTÅR Kenneth Andersen som den største trænerskuffelse i slutspillet - og FCM som holdet, der alligevel ikke turde bevæge sig ud på dansegulvet selvom de blev budt op af Damen og Co…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forvent noget mere,

AGF-typer

AGF var involveret i en vild kamp mod Vejle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AGF TORDNER afsted i nedrykningsgruppe A, som de allerede har vundet.

Derfor er AGF-fansene selvfølgelig faldet over, at jeg kaldte AGF for sæsonens største fiasko, fordi de ikke kom i mesterskabsslutspillet.

Uha, det kunne jeg ikke være bekendt, når nu ’De hvi’e’ tromler al modstand ned i en gruppe med AC Horsens, SønderjyskE og Vejle …

JA, JA – FORDI man er kongerne af et nedrykningsspil, skal man så mene, at klubben med Superligaens fjerdestørste budget ikke leverede en fiasko ved ikke at komme i mesterskabsslutspillet? Selvfølgelig ikke.

FORVENT NOGET mere, AGF-typer. Potentialet er naturligvis til meget mere end nedrykningsspil og ok, en mulig Europa League-plads.

Selvom opbakningen til jeres elskede klub er fantastisk, så gå ikke på røven over succesen i en række, hvor det handler om IKKE at rykke ned...

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre

Superligaen Indefra: Kaos kan koste aftale med super-bomber

Raus! Tysk udrensning begyndt i Brøndby