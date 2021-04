Pinligt og skamløst: Men fansene fattede det

’SKABT AF DE FATTIGE, stjålet af de (super)rige’

Den sætning har runget i Liverpool, Manchester og London de seneste dage, men med stor genklang i resten af Europa.

DE 12 UDBRYDERKLUBBERS desperate piratliga-plan har kun skubbet til den følelse hos millioner af fodboldfans verden over, at verdens bedste spil er ved at blive taget fra dem.

At distancen mellem klubberne og fans efterhånden er så afgrundsdyb, at kærlighedsforholdet nærmer sig en ulykkelig skilsmisse.

Årsag: Penge!

DET ER EN DØDSSPIRAL, hvor billetpriser, trøjer og tv-pakker bliver dyrere og dyrere for at finansiere en usmagelig pengegalop, hvor lønninger og transfers er stukket fuldstændig af.

Læg til, at europæiske sportsfans heldigvis stadig har en stærk holdning til, at man kvalificerer sig til noget på baggrund af sportslige præstationer og ikke historik, navn – eller penge.

Tak for den respekt for fodbolden som klubejerne åbenlyst ikke har!

AT SUPER LEAGUE nu velfortjent ligger død og begravet er en kæmpe triumf for fanmiljøet i hele Europa.

Sjældent har de været så forenet, så enige og så stærke – og kvalt en påstået revolution så hurtigt og effektivt.

Og sjældent har klubberne læst deres fans så pinagtigt forkert. Shitstorm er alt for mildt til at beskrive, hvad de blev ramt af.

Bagtæppet var en helt igennem usympatisk og grådig plan fra de 12 luksusklubber, men det ændrer ikke på, at fansenes reaktion trods alt er et håb for en fodboldverden, der er ved at lukke sig om sig selv i egenoptimering.

I MINDRE – og dansk – målestok har vi set i det i FCK’s flytning af træningslejr og Brøndbys holdning til VM i Qatar. Begge efter opfordring fra fangrupperinger.

Så manualen for fodboldledere anno 2021 bør være klar: Forstå og respekter dine fans!

Store mængder af Chelsea-fans havde før tirsdagens hjemmekamp mod Brighton taget plads foran Stamford Bridge for at protestere over Super League-planer. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Fanprotester over hele Europa - her i London - har været med til at klubejerne i de 12 udbryderklubber har stukket piben ind. Foto: Matthew Childs / Ritzau Scanpix

JOVIST, STATSLEDERE som Boris Johnson og Emmanuel Macron, EU-kommissionen og selvfølgelig UEFA og FIFA var heldigvis også helt oppe på bremserne sammen med fansene.

Den kombination kunne selv verdens største og mest magtfulde fodboldklubber ikke klare.

NU ER ET USMAGELIGT 100 meter baglænsløb i gang, hvor Liverpool-ejer John Henry tager prisen for pinagtigheder.

’Vi ville aldrig have gjort det uden fansenes accept’, vrøvler milliardæren.

Hvor kvalmende kan det lige blive – og intentionerne hos de selviske klubejere bør heller ikke glemmes. Ligegyldigt, hvor mange halvkvalte undskyldninger de disker op med.

Et anti-Super League-banner udenfor Anfiel i Liverpool. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix

DET GROTESKE VED hele Super League-gate er både UEFA, FIFA og klubberne udenfor står som renskurede helte.

Det er der ingen grund til at falde for.

FIFA går selv med planer om en udvidet og delvist lukket VM-turnering for klubhold, og UEFA’s nye Champions League-model er designet til storklubberne.

Og frontmanden for luksusligaen, Juventus-ejer, Andrea Agnelli, forsikrer om, at flere klubber udenfor de 12 har kimet ham ned med anmodninger om deltagelse i Super League.

Det skal nok passe, for i fodboldverdenen kender hykleriet ingen nedre grænse.

SUPER LEAGUE ER NOK død i denne omgang, men langt fra begravet.

Nu skal støvet lige lægge sig – og forhåbentlig tager det lang tid – men så vil nye forsøg på at presse flere penge ud af fodbolden fra storklubbernes side opstå.

Trist, når man hellere skulle sætte en stopper for vanvidslønninger, absurde agenthonorarer og monstertransfers.

