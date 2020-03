Pivringe, FCK: Game over!

DER VAR VEL kun en ting, der var bare tilnærmelsesvis en optur for FCK ved at spille for tomme corona-ramte tribuner. At de slap for en øresønderrivende pibekoncert ved slutfløjt….

Sådan havde de dyrt indkøbte og højt betalte stjerner i den grad fortjent efter nederlaget på 1-0 til Horsens!

ROS TIL HORSENS, der fik kampen til at fungere på deres præmisser med en tung defensiv, men for FCK blev Bo Henriksens mandskab et klokkeklart benspænd i jagten på Superligaguldet.

Med FCM’s 2-0-sejr i Randers, så kan Ståle Solbakken begrave alle forhåbninger om at vinde DM. De 12 point FCM nu har i banken sætter BVrian Priskes tropper ikke over styr.

Det er et vanvittigt skuffende knockout af FCK allerede i marts! Og tillykke til FCM.

DET ER GAME OVER. Både fordi FC Midtjylland bare buldrer afsted, men i lige så høj grad fordi FCK har været fornærmende ringe i Superligaforåret.

En forårsstart, der nu har budt på nederlag til Esbjerg og Horsens samt uafgjort med Silkeborg.

Hvad skal man kalde det? Pivringe, kunne være et bud.

SAGT MED AL respekt for de tre modstandere, men FCK VAR et hold, der skulle ud og udfordre FCM i en drabelig gulddyst.

Og FCK ER et hold, der dyrt indkøbt, højt betalt og i det hele taget på en hylde, hvor sølle et ud af ni mulige point mod Esbjerg, Silkeborg og Horsens ganske enkelt er for slapt og fattigt.

FCK's Michael Santos efter en misset chance. Foto: Jens Dresling

1000-KRONERS SPØRGSMÅLET er naturligvis, hvad hulen der sker i FCK?

De river Celtic ud af Europa League, hvor der bliver leveret på et højt niveau. Både på tempo og teknik, men ikke mindst på koncentration og vilje.

Så hvorfor f…. er det så, at FCK ikke kan levere bare tilnærmelsesvis på samme niveau i Superligaen?

Ja, spillerne bliver jo ikke ringere over en uge fra Europa League til Superliga, så det ligner mest af alt noget omkring indstillingen.

IKKE AT FCK-spillerne slår op i banen, men selv mod Horsens, der kommer fra 120 minutters pokalbold i torsdag, er der ikke en kollektiv vilje til at holde tempoet og presset højt.

Selvom en karantæneramt og målløs Ståle Solbakken ikke kunne lade sin diskant runge ud over mandskabet undervejs, så var det foruroligende energiforladt.

SELVFØLGELIG ER det også en sandhed, at FCK har bedre vilkår i Europa, hvor modstanderne gerne kommer frem, mens de fleste hold i Superligaen afventer københavnerne.

Men det er jo ikke noget nyt. Tværtimod.

Den virkelighed, hvor modstanderne skal åbnes, har været FCK’s i årevis, så det kan jo ikke komme bag på dem.

Bo Henriksen havde en fest og fyldte det meste af lydkulissen i en tom Parken. Foto: Jens Dresling

DET ER DA OGSÅ rigtigt, at de spillere, der skal levere den individuelle detalje for at afgøre kampene har været blege.

Hos Rasmus Falk og Pep Biel er der for langt mellem snapsene, Viktor Fischer har været skadet – og uden Dame N’Doye, så mangler den fysiske trussel.

SÅ ER VI I virkeligheden havnet dér, hvor Ståle Solbakken har svært ved at motivere spillerne til en gemen Superligakamp – eller overpræsterer FCK i Europa League?

Umiddelbart ser jeg stadig masser af gnist i Ståle Solbakkens øjne, men nordmanden har utvivlsomt haft svært ved at få alle til at levere samtidigt, kontinuerligt og på det ønskede niveau.

PÅ DEN LED virker truppen mere uharmonisk og dårligere sammenspillet end andre af Solbakkens FCK-hold.

Klart at mange nye er kommet til, men det er stadig langt under niveau – og det ansvar er Ståle Solbakkens

Selvfølgelig er det galimatias at snakke om fyring for med nordmandens status i FCK, så går han selv, inden det bliver et tema. Selv Ståle Solbakken skal dog levere, og det nytter ikke kun at gøre det i Europa League!

FOR OS ANDRE – raset FCM-fansene, naturligvis - er det jo bare uendeligt kedeligt, at mesterskabet er afgjort.

Sidste år floppede FCM i den ventede guldduel, og nu er det så FCK, der ikke kan steppe op og levere gyserstemning til det sidste.

Skuffende. Både af FCM og FCK.

På torsdag sender Ståle Solbakken sit Superliga-smadrede mandskab i Europa League-dyst mod tyrkiske Basaksehir og lur mig, om ikke vi her får en langt bedre udgave af FCK at se.

Ja, egentlig kan det jo kun gå fremad herfra...

