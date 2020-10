Pragtdebut: Vi har set fremtiden

OK, jeg skal da lige love for, at elles fodboldglade Morten Østergaard neglede al spotlight fra en landskamp, der i forvejen lå lavt på interesseskalaen…

Selvom den nu detroniserede leder af Radikale Venstre ellers forlod Den Sorte Diamant med lynets hast, så nåede han næppe hjem til Danmark-Færøerne.

Ikke fordi han gik glip af det store, og mon ikke han brugte tiden bedre, men han kunne dog have set et temmelig opløftende moment for dansk landsholdsfodbold.

Navnet er Andreas Skov Olsen – og i en forudsigelig, halvkedelig kamp, så fik den tidligere FC Nordsjælland-bomber alligevel bragt lidt farve i kinderne på os, der så med.

På positionen på højrekanten var han oplevelsen i Herning. Evigt udfordrende, offensivt tænkende, pågående – og med fornemt udbytte af debuten på Kasper Hjulmands landshold.

Et mål og to assists fra SKOV-huggeren Jamen, velkommen til!

Det var både nutid og fremtid, der stemplede ind på det danske landshold.

Landstræner Kasper Hjulmand var meget glad for Andreas Skov Olsen. Foto: Lars Poulsen

Nu er baggrunden selvfølgelig pænt billig med tanke på Færøernes kvalitet, og Andreas Skov vil ALDRIG få samme plads at boltre sig på i den italienske Serie A, hvor han tørner ud for Bologna.

Så en stor indsats skal naturligvis sættes i det rigtige perspektiv, men det var sgu’ forfriskende at se Andreas Skov.

Resultaterne uagtet, så er den 20-årige offensivspiller billedet på det, der i alt for høj grad manglede under Åge Hareide. Spillere med evner, fart, teknik, mod og vilje til at sætte sin direkte modstander. At tage chancerne i stedet for den sikre aflevering tilbage i banen.

Det leverede Andreas Skov Olsen mod Færøerne. Både som afslutter og oplægger.

Det fede er jo sådan set, at selvom Andreas Skov spiller som en noget mere moden og ældre spiller end de 20 år, der i december bliver til 21 år, så er det uudnyttede potentiale stadig enormt. Han er altså lidt vild!

Nu var tribunerne jo ikke ligefrem tætpakket med intens atmosfære i Herning, men alligevel har der været et vist forventningspres på Andreas Skov Olsen. Det så nu også ud til at prelle helt af på angriberen, der selvfølgelig også går i en hård skole hos den tidligere hardhitter, serbiske Sanisa Mihajlovic.

Uimponeret, cool og med en passende portion tro på sig selv.

Får Andreas Skov så chancen igen mod den noget sværere modstander på søndag, nemlig Island? Ja, det bør han da.

Bologna-spidsen ligner i høj grad fremtiden i det danske angreb – og der er næppe tvivl om, at han i langt højere grad passer ind i det, Kasper Hjulmand vil end eksempelvis Yussuf Poulsen.

Joakim Mæhle scorede sit første mål på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Hvad ellers i Kasper Hjulmands første sejr som dansk landstræner:

23-årige Joakim Mæhle er også ved at stemple ind på landsholdet. God i offensiven, hvor han fik masser af plads, men det bør være i højre side han skal spille.

Christian Eriksen er tydeligvis præget af den manglende spilletid i Inter. Selv straffesparket var uskarpt.

Sørme om vi ikke også fik en VENSTRE-benet VENSTRE back at se. Kristian Pedersen gjorde det udmærket, men pladsen er stadig billigt til salg.

Endelig kan man jo undre sig helt inde i knoglerne over, at man vælger at spille en træningskamp, når alle klubber og spillere stadig er presset af et sammenpresset program – og en sen afslutning på sidste sæson.

Nations League skulle jo netop afløse de (ligegyldige) træningskampe.

Nå, SKOV-turen var trods alt vellykket for Hjulmand, så den tager vi med.

