At Brøndby vedvarende låner penge til at dække driften er hamrende usundt, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

//Hvem skal nu betale,

hvem har råd til mer'

Hvem har mange penge penge

jeg har ikke fler…

Nu ved jeg jo ikke, om Schmitz/Geils lejlighedssang åbner bestyrelsesmøderne i Brøndby, mens alle kigger på Jan Bech Andersen.

DET ER I HVERT FALD HAM, der er den åbenlyse redningsmand for Brøndby. Både da han i sin tid købte sig ind i klubben, senere hvor han øgede sin andel, men så sandelig også nu, hvor han igen har lånt Brøndby penge, så den daglige drift kan klares.

Det er der kun en betegnelse for, nemlig hamrende usundt!

EFTER TIRSDAGENS halvårsrapport er gælden til klubejer Jan Bech Andersen voldsomme 60 mio. kroner, mens den samlede gældsbyrde er godt 176 millioner kroner.

Javist, en aktieemmision er på trapperne, hvor 100 millioner kroner er målet, men som Økonomisk Ugebrev tidligere har påpeget, så er de penge jo nærmest brugt på forhånd.

PROBLEMET FOR Brøndby er naturligvis, at den daglige drift ikke hænger sammen. Udgifterne overstiger indtægterne, og det er naturligvis ikke holdbart. I første halvdel af året har man tabt rundt regnet en million kroner om ugen – og det er jo ren hustlerstil at låne lidt til højre og venstre for at dække driften og bestemt ikke holdbart i længden.

Specielt transferindtægterne er slet ikke i den kaliber som Brøndbys størrelse, position og historik burde kunne hente ind. Samtidig, så er det vist ingen hemmelighed, at Troels Bech og Alexander Zorniger ikke var fedtede med lønninger og bonusser i jagten på guldet.

Hany Mukhtar skal formentlig sælges til vinter for 20-22 millioner kroner. Foto: Lars Poulsen

TAG HANY MUKHTAR. Burde han ikke kunne skydes af for mere end de 20-22 millioner kroner vi taler om – eller hvad med Premier League-topscorer Teemu Pukki, der spadserede ud af Brøndby Stadion ganske gratis …

Jo, der er rigeligt at gøre for Carsten V. Jensen, der sagtens kan se omridset af de problemer han står overfor. At skifte et hold ud, så det både kan konkurrere i toppen af Superligaen, gøre sig internationalt – og SAMTIDIG gøre det som strategien tilsiger, nemlig at satse på unge, salgbare, egenudviklede spillere, ja det er en kæmpe mundfuld.

Så stor, at iltmanglen kan opstå inden. For det er et tålmodighedsprojekt som muligvis ikke passer til en klub med Brøndbys konstante ambitionsniveau.

BRØNDBYS SITUATION ER kritisk, men kan hurtigt gå fra skidt til værre, hvis ikke Jan Bech er garant længere end september 2020. Den dato han selv har sat for sine økonomiske garantier.

Selvfølgelig skal han beskytte sine hidtidige investeringer og med hans hamrende Brøndby-hjerte er et exit ikke sandsynligt, men Brøndby mangler flere storinvestorer end Jan Bech Andersen – og fremfor alt at få styr på den daglige drift.

EN TING ER, AT det var et nedslående regnskab, men derfor er det nu alligevel dårlig stil, at Jan Bech Andersen klapper fuldstændig i. Både Ekstra Bladet og Tipsbladet har indtil videre fået den kolde skulder, og det klæder ikke Brøndby-ejeren.

Fortæl nu de mange tusinde fans og aktieejere, hvorfor pengene hele tiden skal komme fra dig - og hvorfor du stadig tror på, at det bliver en sund forretning.

Det har en af de mest trofaste og loyale fodboldfanskarer herhjemme fortjent.

PS: Men selvfølgelig ros for at adressere de åbenlyse problemer på banen. Med Johan Larsson tilbage får man også noget tiltrængt ledelse ligesom norske Sigurd Rosted - forhåbentlig for Brøndby - kan tætne midterforsvaret.

