Ren krigserklæring mod Brøndby og FCK

GRANATCHOKKET OVER det tabte mesterskab er forvandlet til en voldsom virkelyst i FC Midtjylland.

At mindrebemidlede Brøndby i en sæson, hvor FC København hurtigt var hægtet af, kunne snyde midtjyderne for det danske mesterskab, har nu fået ambitiøse FCM til at trykke speedere i bund på deres strategiplan.

DET MEST MARKANTE er naturligvis, at multimilliardæren Anders Holch Povlsen køber i omegnen af 25 procent af klubben for den nette sum af 125 millioner kroner i en kapitaludvidelse. Altså ikke bare penge, der lander i ejeren Matthew Benhams lommer.

Det er et voldsomt signal, en vild kapitalindsprøjtning og en ren krigserklæring mod hovedstadsklubberne Brøndby og ikke mindst FCK.

Brøndby får ganske vist også en dejlig check på minimum 90 millioner kroner for deres deltagelse i europæisk fodbold, men har stadig nogle underliggende problemer med at tjene penge på fodboldforretningen.

FCK er uvant meget i knæ og er ubetinget den klub, hvor coronaen har gjort mest ondt, fordi Lalandia-delen har blødt penge. Læg oveni uro på ledelsesgangen, hvor først formanden blev skiftet ud, og direktøren sagde op.

Claus Steinlein og Rasmus Ankersen lugter blod. Foto: Ernst van Norde

DERFOR ER DET en oplagt mulighed for FCM at stikke kniven ind netop nu, hvor potentialet i FCK nok er større, men som lige nu virker som en kæmpe i knæ.

Kapitalindsprøjtningen og dynamikken i en driftig og stenrig medejer kan potentielt ændre magtforholdet i dansk fodbold i FCM’s favør.

Handsken er i hvert fald kastet.

NU ER DET endnu ikke klart, hvad FCM vil bruge de mange nye penge til, og man skal næppe forvente, at sportsdirektør Svend Graversen og cheftræner Bo Henriksen kan gå shop-amok i dyre spillere.

I afdelingen for køb og salg af spillere har FCM gennem en årrække nemlig været ganske fint kørende med masser af store salg, så pengene bliver næppe smidt i transfer-krigskassen.

Bo Henriksen blev præsenteret i FC Midtjylland mandag. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

MÅSKE SKAL Anders Holchs indtog i virkeligheden mest af alt bruges på det omkringliggende setup af FCM – altså primært stadion.

Der er ingen tvivl om, at de med en modernisering og udvidelse af stadion vil bane vejen for en større indtjeningsmulighed i fremtiden.

Ikke mindst går FCM på jagt efter flere og dyrere salg af sponsorater, men det kræver også faciliteter, som MCH Arena i dag ikke råder over.

DET ER OGSÅ STADIG uvist, hvor aktiv en medejer Anders Holch Povlsen vil være, men mon ikke man skal kende Bestseller-bossen dårligt, hvis ikke hans næse for forretning og netværk kan drive FCM’s omsætning og måske indtjening i vejret.

For FCM er Anders Holch Povlsen naturligvis også den perfekte medejer. Med hovedkvarteret i Brande er Bestseller en stor del af hverdagen i Herning-Ikast-området og bygger bare endnu mere på fortællingen om hele Midtjyllands hold.

ALT DET BLIVER vi klogere på i forbindelse med fredagens pressemøde i FC Midtjylland, men med typer som Anders Holch Povlsen, Lars Seier og Jan Bech er Superligaen ved at udvikle sig til fodboldudgave af milliardærklubben ...

