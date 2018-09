Rendyrket vanvid: I smadrer dansk fodbold

MAN MÅ GANSKE enkelt tage sig til hovedet – eller måske nærmere banke det ind i den nærmeste målstolpe – når man igen og igen oplever, at DBU og Spillerforeningen gør alt for at skræmme folk væk fra landsholdsfodbolden.

Det er ganske enkelt under al kritik, at vi mindre end et år efter den pinlige konflikt omkring kvindelandsholdet, der kostede en aflyst landskamp, nu står i samme situation igen.

Trods forsikringer om at det aldrig ville gentage sig, og at delelementerne fra tidligere landsholdsaftale var så gennemarbejdede, at de kunne videreføres i kommende aftaler.

Goddaw do!

I STEDET HAR de to parter nu kastet Fodbold-danmark ud i en ny krise, hvor forhandlingerne er brudt sammen lige på kanten af kommende landskampe, hvor UEFA vil straffe langt hårdere, end de gjorde i forbindelse med kvinderne. Ganske enkelt fordi det er gentagelsestilfælde – og det vil også være mere end rimeligt.

Amatøragtigt, pinligt, vanvittigt, egoistisk. Ja, fortsæt selv rækken af tillægsord. De dækker nemlig alle sammen for de to parter, der er godt i gang med at smadre dansk landsholdsfodbold.

Nu skal spillerne gøre op med sig selv inden søndag kl. 18 – selvfølgelig anført af Spillerforeningen og Mads Øland - om de ønsker at stille op på de vilkår, som DBU har skitseret. En slags midlertidig ordning, hvor de kommercielle aktiviteter stilles i bero, der da stadig ikke er enighed om dem. Det er de umiddelbart ikke indstilllet på - og hvis det står til troende, ja så er farcen fuldendt.

Artiklen fortsætter under billedet:

Der er god grund til at græmme sig efter endnu et forhandlingssammenbrud. Foto: Ritzau Scanpix)

Fodboldens største svindler: Han scorede damer i hundredvis - men spillede aldrig et minut

DET ER JO ganske enkelt jammerligt, at vi er nået til et punkt, hvor spillere ikke bare per automatik – og selvfølgelig under rimelige forhold – stiller sig til rådighed for landsholdet. Det er sgu ikke at sammenligne med et almindeligt arbejde, men noget der burde være en ærefuld udtagelse.

Helt grotesk bliver det, hvis vi ellers kan regne med DBU’s udmelding om, at der er blevet forhandlet siden nytår – men altså uden resultat.

Nu er sandheden ofte første offer i disse slags forhandlinger, men helt skråsikkert er det, at den nuværende aftale udløb efter VM – og at man har været i gang længe før udløb.

Man kan nemt mistænke Spillerforeningen for at have trukket forhandlinger tilpas længe, så der netop lå en landskamp lige forude.

Det ville give dem en ekstra stærk position, da DBU vil tabe både anseelse og få pålagt store sanktioner, hvis man ikke stiller op til de landskampe.

Det kan selvfølgelig lyde som en voldsom smart strategi, men er virkeligheden fuldstændig smagløs, hvis det forholder sig sådan.

UANSET HVAD, SÅ demonstrerer de to parter, at egne interesser sættes over fodbolden her i landet.

Når man ikke sidder i forhandlingslokalet, og de to parters medieudmeldinger skal tages med et gran salt, så er det svært at udpege en skurk, men begge parter har selvfølgelig et ansvar for, at denne konflikt løses – og en varig aftale falder på plads. Hurtigt.

Nu kunne landsholdet ellers ride med på en nogenlunde stor bølge af interesse efter VM, men med endnu en trussel om aflyste landskampe, så er de sidste rest af sympati for både Spillerforeningen og DBU tæt på at havne i affaldsspanden.

Det mest absurde er sådan set, at begge parter anerkendte, at forløbet omkring kvindekonflikten var uskønt, kluntet og unødvendig. At her skulle vi i hvert fald ikke havne igen.

Nu står vi her igen – og er tæt på at blive til grin nok engang.

Se også: DBU og spillere i krig: Kaos før landskampe

Se også: Barcelona-stjerne anholdt af politiet – igen!

Se også: Stærk tilgang: Klopp skamroser ny dansker

Verdensmesterens store nedtur: Jeg har mistet alt