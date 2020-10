Respekt, men gør det dog færdigt

DER VAR NÆRMEST ingen ende på roserne fra Liverpool-træner Jürgen Klopp, da han skulle beskrive FC Midtjylland. Inden kampen.

Da kampdagen slog 21.00 dansk tid, så havde han dog valgt at stille med den offensive reservekæde, så større var respekten for det danske mesterhold altså heller ikke…

På det gabende tomme Anfield fik vi dog lynhurtigt konstateret to ting:

At FCM havde lært en frygtelig masse af Atalanta-kløene, og spillede en langt mere kompakt, kontrolleret og disciplineret omgang fodbold. Med et naturligt defensivt udgangspunkt.

At Liverpool – selv ikke mod FCM – bare kunne smide en helt ny tremandsoffensiv uden mange kampe sammen og tro det var nok.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sory Kaba fik lige drejet Joe Gomez omkuld. Foto: Ritzau Scanpix/Phil Noble

JA, LIVERPOOL FIK deres forventede sejr, men FCM tog noget lige så vigtigt med hjem fra den engelske fodbold- og havneby, nemlig respekt. Både fra omverdenen, men lige så vigtigt selvrespekten.

Kæberasleren fra Atalanta-kampen var glemt, og taktisk gik FCM noget mere grundigt til værks.

Fra et relativt og fornuftigt defensivt udgangspunkt fik man alligevel presset Liverpool, vandt de andenbolde man aldrig fik fat i mod Atalanta, og gav ikke Liverpool meget plads at spille i.

Bortset fra den ene gang, hvor Trent Alexander Arnold, Xherdan Shaqiri og Diego Jota fuldendte et langt Liverpool-angreb til 1-0.

KLART AT LIVERPOOL langt fra sprudlede mod midtjyderne, og at de havde vanvittigt svært ved at skabe chancer, men det var sgu’ også gæsternes fortjeneste.

Så er det jo vildt nok, at man lige kan skifte Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino ind i løbet af kampen. Der var vel lige angribere for et par milliarder…

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udmærket bænk Jürgen Klopp kunne råde over... Her Salah og Mane på vej på banen. Foto: Ritzau Scanpix/Phil Noble

DET VAR NU ikke fordi, at de tre kanoner fik kampen til at tippe voldsomt til Liverpools side, men Salah fik da lige vidst til sidst, hvordan man løber dybt på et forsvar.

Ros til Brian Priske for et stærkt koncept – og gigantiske plusser i bogen til Alexander Scholz, der var en ren klippe i FCM-forsvaret. Nu er det næppe på den hylde Liverpool kigger, men mon ikke alligevel Jürgen Klopp spærrede øjnene lidt op over danskerens kontante og overskudsagtige kamp.

DET SAMME GÆLDER Anders Dreyer, der gav Andy Robertson en del problemer i midtjydernes højre side. Det er altså nogle gode fødder, der sidder på den tidligere Esbjerg-spiller med det mislykkede engelske ophold.

Men altså, det skal jo gøres færdigt for faen!

Allerede efter to minutter burde Dreyer have gjort Dan Eggen kunsten efter og scoret for et dansk klubhold på Anfield.

Kæmpe chance og det samme var egentlig også gældende i kampens døende minutter, da han fikst fik drejet sig fri og hans lob gik i sidenettet.

To så store chancer SKAL altså udnyttes, hvis man vil gøre sig forhåbninger om point i Champions League. Det må også være en til lærebogen i FCM.

DET ÆNDRER ikke ved, at FCM stemplede ind i Champions League – og det bør få humørbarometeret til at stige betragteligt før kampen i næste uge mod Ajax.

Uanset: FCM tabte, men genvandt respekten!

