Ringeste under Hjulmand

Det bedste man kan sige om den lunkne 2-1-sejr over Island er, at Danmark på onsdag spiller om førstepladsen i Nations League-gruppen.

Temmelig imponerende i en gruppe med Island, England og Belgien, hvor sidstnævnte skal besejres i Leuven, hvis førstepladsen og en semifinaleplads skal i hus.

Vanvittigt svært, ja, for Belgien er et af verdens bedste landshold for tiden, og hvis kampen mod Island er målestokken, så har de rød-hvid ikke en chance…

Ganske vist kom den forventede sejr i hus, men egentlig kun takket være et straffespark så tyndt som Mogens Jensens minkforklaringer – og så endnu et, der var langt mere reelt.

Begge stensikkert hamret ind af Christian Eriksen, og det var så nok mod en flok islændinge, der først i anden halvleg viste noget af den ild, der har bragt den lille ø-nation til to slutrunder i træk, selvom EM 2021 blev hældt i vulkanen af Ungarn.

Ellers er der ualmindeligt lidt positivt for Kasper Hjulmand at tage med hjem, men til gengæld en masse til træningsbanen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen har scoret til 1-0 - og fejrer vist en kommende familieforøgelse. Foto: Lars Poulsen

For Danmark slider som vanvittige med at skabe chancer. Ud over straffesparket, der – uretfærdigt eller ej – blev bibragt via en lækker bold i feltet fra Mathias Jensen, så kunne man kun notere Christian Eriksens spark fra kanten af feltet som et forsøg indenfor målrammen – og endelig Yussuf Poulsens hovedstød i kampens døende minutter, der gav det sidste straffe.

Ellers må landstræner Hjulmand have fået en ordentlig gang plovfurer i ansigtet af bekymring. Den anden halvleg var rædselsfuld og den klart ringeste periode under den stadig forholdsvis nye landstræner.

Tabte dueller, mistede bolde, intet flow i spillet, ingen kreativitet og altså ingen chancer. Jo, jo – Island stod dybt og var derfor svære at spille mod, men reparationslisten er dælme lang.

Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite virkede ikke som et oplagt makkerpar i front., De har forcen i at løbe dybt på forsvaret, men med islændingenes lave forsvarslinje var det stort set umuligt.

Hvor er spilleren, der kan gøre noget på egen hånd? Driblingen, der gennembryder et kompakt forsvar?

Hjulmand prøvede et tre-mandsforsvar for at få overvægt på midtbanen med fem mand, men hverken Daniel Wass eller Jens Stryger Larsen blev de offensive kort, der kunne true islændingene for alvor over kanterne. Få indlæg, få løb til baglinjen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen jubler efter scoringen til 2-1. . Foto: Lars Poulsen

Belgien sejrer og er klar til gruppefinale mod Danmark

Så er der Christian Eriksen, der ovenikøbet havde fået en hurtigt tænkende fodboldhjerne i Mathias Jensen ved sin side, men som virker langt fra den topform, der er vigtig for det danske landshold.

Ja, de to straffespark var brandhamrende sikkert klasket ind, men ellers er hans bænkevarmertjans i Inter ved at påvirke hans præstationer på det danske landshold. Tydleigt både mod Sverige i onsdags og altså mod Island.

Ok, en lækker bold blev ført bag om støttebenet til at begavet hug på kassen, men ellers er hans indflydelse som den bærende offensive kraft på landsholdet ved at svinde ind - når man lige ser bort fra det ansvar han altid er parat til at tage fra straffesparkspletten.

Selvfølgelig er han stadig et vigtigt omdrejningspunkt. Men når man nu ved, hvad Christian Eriksen kan og bidrager med, når han er på toppen, så er det brandærgerligt at se, og man må håbe, at midtbanestjernen bruger januarvinduet til at finde en klub, hvor han rent faktisk spiller fodbold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En groggy Kasper Schmeichel måtte forlade banen i pausen. Foto: Lars Poulsen

En mand stråler - to flopper

Intet positivt? Jo, Mathias Jensen er en spændende tilføjelse til landsholdet, og hans skærende afleveringer i banens længderetning er ofte giftige.

Nu handler fodbold naturligvis om resultater, og dem kan man ikke tage fra Kasper Hjulmand, der i en svær tid har haft en strålende start som dansk landstræner.

Nu kan han sætte kronen på værket med en sejr over Belgien, men så skal der edderfløjteme andre boller på suppe!

Den magiske FCK-trøje kan sælges for 15.000 kr.

FCM smadrer haltende FCK