Ro på: Festen er sgu’ ikke forbi

TO SKUD PÅ overliggeren og en friløber!

Sådan kan Brøndby gøre udgiften op i Herning og må slukøret konstatere, at de endnu engang blev snydt for momsen efter en tur til FCM…

For fjerde kamp i træk i Herning kunne Brøndby ikke score, og da Sory Kaba havde brugt den øverste del af det lange korpus til at bringe FCM foran, ja, så røg førstepladsen i Superligaen.

MÅSKE IKKE overraskende, for de fleste regner trods alt med FCM-guld, men hvor må Brøndby være forbandet over, at de ikke udnytter de to store chancer til Mikael Uhre og Sigurd Rosted.

For helt ærligt: FCM var ikke et (mester)hak bedre end Brøndby, der tilmed havde de største chancer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sory Kaba når højest og header FCM på 1-0. Foto: Claus Bonnerup

OG NEJ, JEG tror ikke Brøndby tilbageerobrer førstepladsen mere i denne sæson, men de skal tage hver eneste uge, hvor de har kunnet kigge på de andre fra den fornemme plads, og være møghamrende stolte.

Det havde ingen forventet, og det store spørgsmål er selvfølgelig: Er festen forbi?

Nej, Brøndby har stadig en rolle at spille i toppen af rækken, selvom det ikke skulle blive til guld.

For Brøndby kan igen konstatere:

At de skaber nok chancer til at vinde alle kampe. På fart og hurtig tankegang.

De giver ikke vanvittigt mange chancer væk.

De giver de fleste hold – også FCM – en fysisk krig på midtbanen.

NÅ, MEN SÅ FIK vi, efter verdens længste tilløb FC Midtjylland tilbage på den plads, hvor de sluttede sidste sæson.

Fortjent? Njaar, jeg har da endnu til gode at se en FCM-kamp, hvor tingene bare spiller, og modstanderne bliver flækket til pindebrænde.

5-0-sejren over Vejle før landsholdspausen? Hmm, tidligt rødt kort til Vejle ødelagde deres muligheder, men sejren over Brøndby var mere knofedt end skønspil.

Specielt anden halvleg var en haglbyge af tekniske fejl og dårlige (drible)beslutninger – og det var en anelse absurd at se FCM trække tiden allerede med 15-20 minutter igen.

Her kan og bør man forvente mere overskud – også selvom Brøndby-kampen blev spillet med ufatteligt mange dueller, høj intensitet og masser af fysik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikael Uhre ærgrer sig efter endnu en afbrænder. Foto: Claus Bonnerup

SELV PIONE SISTO var hevet op af frostboksen med et 20 minutters indhop, men der var nu ikke meget sus over Superligaens mest hypede signing i denne sæson.

På trods af førstepladsen så skinner FCM ikke som nyslået guldmønt, men fakta er bare, at midtjyderne lige nu er favoritter til at nappe The Double – altså pokal og mesterskab.

Den kunne jeg sagtens købe ind på, for selvom spillet ikke kører snorlige, så er truppen både voldsomt bred, fyldt med kvalitet – og en ultrastærk defensiv.

Det giver pokaler.

Se FCK sprudle mod Randers:

DEN BEDSTE HALVLEG fra topholdene blev dog leveret af FCK.

I de første 45 minutter mod Randers spillede de noget af det bedste indtil videre under Jess Thorup, der havde rystet posen godt og grundigt med eksempelvis bænkepladser til Mathias Zanka Jørgensen og Kalle Johnsson.

Med Jonas Wind som arkitekten med de rigtige streger og veltimede løb fra Rasmus Falk og Viktor Fischer, så fik de splittet Randers’ bageste to kæder ad i flere omgange.

HER VAR FLERE flotte eksempler på den hurtige boldomgang og fleksibiliteten i positioner, som Thorup gerne vil se, og selvom Randers flot og effektiv fik sat en prop i hullerne i anden halvleg, fik FCK en længe ventede sejr på 2-1.

Måske forløser de tre point noget af den manglende selvtillid hos FCK, der gør, at de allerede på søndag kan gå på jagt efter Brøndbys andenplads trods de syv point forskel.

Jo, jo – selvom FCM nu har neglet førstepladsen, så venter der stadig et brag af et slutspil i Superligaen.

Sistos enegang: FCM's opgør med stjernen skal kickstarte guldjagten