Ro på, tvivlere: - Det er noget vrøvl!

- Bo Henriksen er et fedt valg i FCM, der har vægtet mennesker over systemer og programmer, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

DER ER FÅ mennesker, der kan fremkalde smil ved deres blotte tilstedeværelse.

Bo Henriksen er et af dem.

Smider man ovenikøbet en femmer i talemaskinen, så er underholdningen den næste times tid også sikret …

NU ER HAN SÅ cheftræner for superambitiøse, storsatsende FC Midtjylland, der i tredje forsøg lod Brian Priske forfølge udlandsdrømmen i Belgien.

Overraskende? I den grad.

Efter Ekstra Bladets afsløring lørdag af den sensationelle ansættelse, var de første reaktioner da også noget i retning af: ’Det er sgu da løgn. Skal de ikke have et stort navn med internationale meritter i bagagen?’

Forståeligt nok egentlig, for nu havde vi lige lært FCM at kende som Champions League-deltager med fortsatte ambitioner om at slå igennem i europæiske gruppespil.

Det er karrierens klart største job Bo Henriksen har landet i FCM. Foto: Ernst van Norde

DERFOR KAN MAN hurtigt save ansættelsen ned som uambitiøs og fra for lav en hylde.

Det synes jeg er noget vrøvl.

Tiden vil selvfølgelig vise, om det var den RIGTIGE ansættelse, men herfra er det en kanonfed signing. Jeg er stor fan af Bo Henriksen tilbage i Superligaen!

JA, HAN kæmper stadig med et image som udelukkende en motivationskunstner uden det store taktiske fundament, men man præsterer selvfølgelig ikke det, han har gjort med Brønshøj og Horsens, uden stor fodboldfaglighed.

Læg til, at Bo Henriksen er omgivet af en organisation i FCM, hvor han kan trække på de nødvendige kompetencer for at dække for nogle af de blinde pletter, han selv måtte have.

DET ÆNDRER IKKE på, at det er vildt modigt og sejt af FC Midtjylland at hive Bo Henriksen ind på den position, men det viser jo også, at de tør tænke anderledes på den jyske hede – og ikke mindst, at de går efter MENNESKET Bo Henriksen.

Jo, de har alle deres smartodds-programmer, der kan udpege talenter og meget andet godt, men fodbold spilles af mennesker, der skal motiveres, skubbes, ses og lyttes til.

En gang imellem skal de have et ordentlig spark i røven – og alt det kan Bo Henriksen.

Bo Henriksen er et klart overraskende valg som FCNM-træner. Foto: Claus Bonnerup

SELVFØLGELIG HAR FCM også taget bestik af, at netop motivationen og gejsten var synligt fraværende på det mandskab, der med bedre spillere måtte se Brøndby løbe med guldet.

For Bo Henriksen selv er det naturligvis også et stort skidt op i fodboldverdenen.

Selv brede smil og stort engagement på sidelinjen kan ikke skjule, at Bo Henriksen skal vinde fodboldkampe – og mange af dem.

SÅDAN VAR DET ikke i Horsens, hvor succeskriteriet var at få forlænget opholdet i den bedste række, hvad Bo Henriksen leverede sæson efter sæson gennem de seks år, han var ansat.

Nu skal tankegangen drejes fra småklubs-mentalitet til benhårdt pres og store krav, men det tror jeg heller ikke et sekund, Bo Henriksen er i tvivl om – og også kan håndtere.

Jeg ved ikke, om tv ligefrem er blevet en profil fattigere, men Superligaen er i hvert fald blevet én rigere …

JA, HAN VIL DA garanteret pisse mange af med sit vanvittige engagement og rablende talestrøm, men det vil med garanti også gøre noget godt for FCM’s image som den dygtige, men også lidt kedelige fodboldklub.

Ja, man griner næsten allerede og glæder sig, til Superligasæsonen starter.

Bo-ho-ho …

