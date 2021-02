Rod på FCK-brættet: To træk redder Thorup

- Jess Thorup fik masser af svar mod AaB - og nogle af dem er han med garanti rasende over, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

PLAT, MÅSKE, MEN et af de helt store grin under duellen mellem AaB og FCK faldt efter godt 40 minutters spil.

En imponerende Marcus Hannesbo havde netop klappet kuglen ind til 2-0 til AaB, og en kvik kameramand zoomede ind på en lounge og FCK’s sportslige leder William Kvist, der åbenbart også har spottet kameramanden. I hvert fald krabber Kvist tre skridt til siden og gemmer sig bag noget, der ligner et køleskab …

Kosteligt, og midt i al komikken forstår man egentlig godt William Kvist.

MAN HAR FYRET Ståle Solbakken, hentet Jess Thorup til monsterløn, givet ham to nye assistenter og i det hele taget renset hele bulen for Solbakken-rester – og så leverer man sådan en omgang slap fodbold.

En jammerlig mængde mistede bolde, tabte nærkampe, ingen ild, ingen vilje og ingen offensiv fraset et Stage-hovedstød på overliggeren.

I det hele taget bare en slap FCK-indstilling – og mon ikke det var den Kvist gemte sig for – eller måske endnu en af Bryan Oviedos kongefejl.

NÅ, WILLIAM KVIST kiggede da heldigvis frem i løbet af anden halvleg ...

For Jess Thorup fik vendt krise til let FCK-brise med en dundertale og række taktiske manøvre, der med garanti vil sætte linjen fremover.

Forskellen var nemlig voldsom på de to halvlege, og selvfølgelig skal FCK også have kredit for den ændring i indstilling og det comeback. Det vidner trods alt om noget rygrad.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jess Thorup fik oplevet to forskellige udtryk fra sit mandskab. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

MEST MARKANT var Bryan Oviedos helt igennem forfærdelige første halvleg. Ud med ham, ind med Victor Nelsson og ud på backen med Nicolai Boilesen.

Kærkommen chance til Victor Nelsson, der ganske vist ragede en karantæne i næste kamp til sig, men som jo også naturligt bør være Mathias Zanka Jørgensens makker.

Ja, Boilesen har gjort det fremragende i midterforsvaret, men kvaliteterne kommer for alvor i spil på backpositionen.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

AaB's Rasmus Thelander efter målet til 1-0. Foto: Henning Bagger / Ritzau

AaB's Marcus Serup Hannesbo fejrer sin første scoring med en saltomotale. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SAMTIDIG TRAK Jess Thorup Jonas Wind ned på den position, hvor han er klart bedst.

Den hængende angriber, hvor til gengæld Pep Biel blev ofret.

Sammen med en helt anden indstilling og med en helt anden aggressivitet, så fik FCK vendt skuden til en 3-2-sejr.

Vi skal da heller ikke glemme, at AaB leverede en fornem første halvleg med modigt pres på de rystede FCK’ere, men kvaliteten holdt ikke i 90 minutter.

SELVFØLGELIG ER manges øjne rettet mod FCK, der har været den store historie i Superligaen i denne sæson. For spørgsmålet er selvfølgelig: Kan de blande sig i mesterskabsduellen.

Bedømt på anden halvleg mod AaB, så ja, men kampen vidste også soleklart, at hvis ikke FCK strammer op på kvalitet og indstilling, så løber FCM for nemt med guldet.

Så hit eller skidt, FCK? Klaveret stemmer stadig ikke helt i Jess Thorups FCK, men de rigtige toner er trods alt slået an …

VI SKAL DA også lige et smut til Fyn, hvor sneen dalede, og OB røg endnu længere ud i kulden med 1-0-nederlaget.

På denne plads er det tidligere noteret, hvor håbløst det er at køre videre med Jacob Michelsen, når nu klubben og sportschef Michael Hemmingsen har vejet og fundet ham for let.

MAN KAN I HVERT fald roligt konstatere, at det var en helt umanerlig blodfattig udgave af OB, der gav Lyngby mulighed for at nappe sæsonen første sejr.

Flot udnyttet af Lyngby, der også fik hjælp af Sabbis overgearede udvisning, mens OB tog endnu et skridt mod den totale ligegyldighed.

