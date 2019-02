Så blev det sgu' sjovt igen, Brøndby

- To trænerfyringer gav umiddelbar effekt, men der er stadig lang vej igen for Brøndby, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

TRÆNERFYRINGER VIRKER! Ok, så enkelt er det bestemt ikke, og effekten på lang sigt er heller ikke nødvendigvis på den positive side.

Dykker vi ned i de to Superliga-klubber, der i den forgangne uge trak det ultimative rusk-op-tingene-kort, nemlig fyresedler til trænere, så kom den umiddelbare chokeffekt klubberne til gode.

HOBRO SKIBEDE Allan Kuhn på tidlig forårsferie til fordel for Peter Sørensen – og så var der lige pludselig fuld plade i pointbankoen med tre point mod Esbjerg.

Et Esbjerg-mandskab, der i øvrigt gynger op og ned som den gamle Englandsfærge… Fra sejr og stærk præstation mod Brøndby - og så en forkølet indsats i Hobro.

Men Peter Sørensen fik forløst noget energi i Hobro-truppen, styrket defensiven og de meget lidt sejrsvante Hobro-spillere må have kunne li’ den luftforandring, trænerfyringen gav. Stærk start af Peter Sørensen.

Dommeren fløjter af, og Martin Retov har vundet sin første sejr som cheftræner for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

BRØNDBY TRYKKEDE også på katapultknappen under deres træner, da Alexander Zorniger fik et gyldent håndtryk og tak for nu.

Her virkede trylleformularen også. Martin Retov og Mathias Jaissle har uden tvivl forsøgt at banke noget selvtillid og glæde ind i tungsindig Brøndby-trup - og det så i store træk ud til at give pote.

SELVOM BRØNDBY langt fra sprudlede i 2-1-sejren over Randers, så var der dog tilløb til en masse kreativ energi.

Ikke mindst symboliseret ved nyindkøbet Simon Hedlund, der på kort tid er blevet lidt af en profil på Brøndby-mandskabet og også mod Randers var den største trussel hos hjemmeholdet sammen med Hany Mukhtar.

HVAD ELLERS FRA en aften, hvor det vigtigste for Brøndby var en sejr, at genfinde glæden ved at spille fodbold – og ikke så meget andet?

Jo, bagkæden var trukket længere tilbage. Lige så snart Brøndby havde tabt kuglen, så faldt forsvaret længere ned end under Zorniger. Ikke flere til-grin-løbedueller og åbne flanker.

Presset på Randers var heller ikke voldsomt, men til gengæld var Brøndbys opspil i perioder temmelig tempofyldt.

Glade Brøndbyspillere efter kampen. Foto: Lars Poulsen

FOR BRØNDBYS fans må det også have været en lettelse at se Hany Mukhtar endelig drive Brøndbys offensiv. En lidt svag start, hvor han var for lidt på bolden, blev afløst af en scoring og en kamp, hvor han i langt højere grad dikterede spillet.

Den lille tysker med det høje tekniske niveau skyldte – og for Brøndby er det essentielt, at han leverer den magi, han diskede op med i sidste sæson.

Så kan Brøndby måske gå en lysere fremtid i møde, men der er stadig lang vej, før Brøndby kan spille en rolle i toppen af dansk fodbold.

MED SEJREN HAR Brøndby et kvart ben i slutspillet, men tak skæbne for en gyser, der er lagt op til, når de fire mandskaber, som skal gøre FCK og FCM selskab i mesterskabsslutspillet, skal findes.

Det er helt vanvittigt så tæt den kamp er. Fra nr. 10 AGF til nr. tre OB er der sølle tre point – eller en sejr.

Lige præcis denne mellemregning og delingen mellem top og bund gør bestemt ikke Superligaen mindre interessant. Derfor er den nye struktur en succes – og den bør øge interessen.

AT SUPERLIGAEN ER så lige gør sikkert ikke toppen bedre, men det er lynende interessant og uendelig svært at spå om, hvem der havner udenfor det fine selskab.

Et bud lige nu: Esbjerg dratter ud af Top-seks og AGF smutter med. Ellers ingen ændringer.

Men alt det kan være fuldstændig ændret i næste runde. Sådan er Superligaen. Heldigvis.

